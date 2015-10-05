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#<1 ... 175176177178 Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:44 ЛАД написав: Рядовой учитель в школе-интернате это далеко не тот тьютор, о котором вы говорите. Рядовой учитель в школе-интернате это далеко не тот тьютор, о котором вы говорите. я говорил про воспитателей, учитель урок отчитал, контрольную проверил и досвидос. На воспитателе лежит выполнение домашних заданий, контроль соблюдение режима, развлечения, разруливание конфликтов между детьми. При этом всём дети их часто ненавидят. хз какая еще такая неблагодарная и низкооплачиваемая работа, наверное уборщицы в школе или ротный в армии но тем хоть платят. Banderlog написав: А хороша бійка на початку знайомства не мішає, а способствує взаімоуваженію. А хороша бійка на початку знайомства не мішає, а способствує взаімоуваженію. то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства? я говорил про воспитателей, учитель урок отчитал, контрольную проверил и досвидос. На воспитателе лежит выполнение домашних заданий, контроль соблюдение режима, развлечения, разруливание конфликтов между детьми. При этом всём дети их часто ненавидят. хз какая еще такая неблагодарная и низкооплачиваемая работа, наверное уборщицы в школе или ротный в армиино тем хоть платят.то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства? Wirująświatła

Повідомлень: 29431 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:28 Wirująświatła написав: то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства? то есть значала вы бьете ЛАДа/холяву (или они вас - неважно) а потом глубокое взаимное уважение?) а супругу вы тоже поколачивали в начале знакомства? поколачівалі і бійка це різні речі)

Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі не менш важні за доказати інтелектуальне прєвосходство )

З супругою не обійшлось без конфлікту по переписці в началі знайомства)

а так то в мене 9 місячний епістолярний роман)

Щодо тюремнозавязаної то теж буває, зустрічалось мені. поколачівалі і бійка це різні речі)Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честіне менш важні за доказати інтелектуальне прєвосходство )З супругою не обійшлось без конфлікту по переписці в началі знайомства)а так то в мене 9 місячний епістолярний роман)Щодо тюремнозавязаної то теж буває, зустрічалось мені. Banderlog

Повідомлень: 2494 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:29 Banderlog модели безконфликтного выхода из ситуаций



https://creativity.ua/useful-materials/ ... ituacijah/



один из авторов. таких моделей сотни. (если человек выбирает конфликт, это говорит о том что данные или аналогичные модели ему не знакомы)



копипаст для тех кто с телефона или кому лень ходить по сторонним сайтам



К. Томас выделил следующие пять способов регулирования конфликтов:



Соревнование (конкуренция), как стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому.

Приспособление, означающее в противоположность соперничеству принесение в жертву собственных интересов ради другого.

Компромисс (нейтральный вариант).

Избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей.

Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к консенсусу, полностью удовлетворяющему интересы обеих сторон.

Согласно К. Томасу при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет успеха. При таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, возможны два варианта: или один из участников в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на уступки друг другу. Только одна стратегия — сотрудничество — приносит выигрыш двум сторонам.



Томас разработал специальный вопросник (он адаптирован Н. В. Гришиной), с помощью которого можно определить свою предрасположенность к той или иной стратегии или гибкость, т. е. умение менять стратегии в зависимости от цели, ситуации, особенностей партнера по взаимодействию и своих личностных характеристик.



Для более наглядного представления наиболее ярких качеств и моделей поведения в конфликтах, каждую из ситуаций можно представить в виде образов тех или иных животных. Вот ситуации, при которых использование предлагаемых стратегий поведения наиболее уместно.



Приспособление к ситуации («медведь»)

наиболее важная задача — восстановление спокойствия и стабильности, а не разрешение конфликта;

предмет разногласий более существен для оппонента, чем для вас;

открывается возможность более сложных проблемных ситуаций по сравнению с той, которая рассматривается сейчас, а пока необходимо упрочить взаимное доверие;

необходимо признать собственную неправоту;

утверждение своей точки зрения требует много времени и значительных интеллектуальных усилий;

вы хотите сохранить мир и добрые отношения с другими людьми;

вы чувствуете, что важнее сохранить с кем-то хорошие взаимоотношения, чем отстаивать свои интересы;

вы понимаете, что итог намного важнее для другого человека, чем для вас.





Компромисс («лиса»)

у сторон одинаково убедительные аргументы;

необходимо время для урегулирования сложных проблем;

требуется принять срочное решение при дефиците времени;

сотрудничество и директивное утверждение своей точки зрения не приводят к успеху;

обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы;

вас может устроить временное решение;

удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое значение, и вы можете несколько изменить поставленную в начале цель;

компромисс позволит сохранить взаимоотношения, и вы предпочитаете хоть что-то получить, чем все потерять.





Сотрудничество («сова»)

необходимо найти общее решение, если каждый из подходов к проблеме слишком важен и не допускает компромиссных вариантов;

основной целью обсуждения является приобретение совместного опыта работы, получение широкой информации;

необходима интеграция точек зрения и сближение мнений участников конфликтной ситуации;

представляется важным усиление личностной вовлеченности в деятельность и групповой сплоченности;

у вас есть время поработать над возникшей проблемой (это хороший подход к разрешению конфликтов на основе перспективных планов);

вы и ваш оппонент хотите поставить на обсуждение некоторые идеи и потрудиться над выработкой решения.





Игнорирование, избегание («черепаха»)

источник разногласий тривиален и несуществен по сравнению с более важными задачами;

необходимо время, чтобы восстановить спокойствие и создать условия для трезвой оценки ситуации;

изучение ситуации и поиск дополнительной информации о природе конфликта представляется более предпочтительными, чем немедленное принятие какого-либо решения;

предмет спора не имеет отношения к делу, уводит в сторону и при этом является симптомом других, более серьезных проблем;

подчиненные или коллеги могут сами успешно урегулировать конфликт;

напряженность слишком велика, вы чувствуете необходимость ее ослабления;

у вас мало власти для решения проблемы или для ее решения желательным для вас способом;

пытаться немедленно решить проблему опасно, поскольку открытое ее обсуждение может только ухудшить ситуацию.



Соперничество, конкуренция («акула»)

требуются быстрые и решительные меры в случае непредвиденных и опасных ситуаций;

целесообразно при решении глобальных проблем, связанных с эффективностью деятельности (при уверенности в своей работе);

идет взаимодействие с обучаемыми, предпочитающими авторитарный стиль;

исход очень важен для вас, и вы делаете ставку на собственное решение возникшей проблемы;

вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения, вполне очевидно, что предлагаемое вами решение наилучшее;

вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и что вам нечего терять.



Banderlog написав: Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі но мальчика убившего дедушку (тоже за право командывать в доме - место в семейной иерархии) вы осудили. Как в одной голове уживаются противоположные точки зрения хз. впрочем никакого хз, всё из вашей жизни/опыта - правильно, из чужого - не правильно. Так и должно быть у диктаторов. модели безконфликтного выхода из ситуацийодин из авторов. таких моделей сотни. (если человек выбирает конфликт, это говорит о том что данные или аналогичные модели ему не знакомы)копипаст для тех кто с телефона или кому лень ходить по сторонним сайтамно мальчика убившего дедушку (тоже за право командывать в доме - место в семейной иерархии) вы осудили. Как в одной голове уживаются противоположные точки зрения хз. впрочем никакого хз, всё из вашей жизни/опыта - правильно, из чужого - не правильно. Так и должно быть у диктаторов. Wirująświatła

Повідомлень: 29431 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:05 Сибарит написав: flyman написав: моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох моя думка, ні чию сторону, якщо карати ти обох

В армию Вам надо, батенька.

Готовый сержант или даже, прости Господи, офицер.

Наказание невиновных и награждение непричастных - наше все В армию Вам надо, батенька.Готовый сержант или даже, прости Господи, офицер.Наказание невиновных и награждение непричастных - наше все

то ваші хвантазії, де тут наказніє нєвіновних, ви можете опрідєлить?

де в тексті ноградждєніє? то ваші хвантазії, де тут наказніє нєвіновних, ви можете опрідєлить?де в тексті ноградждєніє? Востаннє редагувалось flyman в П'ят 11 кві, 2025 21:21, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 39170 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:09 ЛАД написав: Wirująświatła написав: rjkz написав: У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.

И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону. У нас проблема в том, что относительно небольшая разница между детьми.И если мы с женой можем (зачастую c больщтм трудом) держать себя в руказ, то они между собой... И временами надо принимать чью-то сторону. между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. ..... между сиблингами всегда сложные отношения. Крайне редкое явление чтобы родные братья дружили. Зачастую по жизни 1й враг как раз родной брат(сестра). Внутрисемейная конкуренция или слишком интенсивное общение - хз. Родных лучше любить на расстоянии. .....

Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.

Статистикой не владею. Как по мне, достаточно сомнительное утверждение.Статистикой не владею.

зі мною в класі вчилася тройняшки (2м + 1д), не сказав би, може дома, в класі мені приходилося розбиратися як не з двома так з трьома в рукопашну одночасно, хоча тіпа "дружили" зі мною в класі вчилася тройняшки (2м + 1д), не сказав би, може дома, в класі мені приходилося розбиратися як не з двома так з трьома в рукопашну одночасно, хоча тіпа "дружили" flyman

Повідомлень: 39170 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1598 раз. Подякували: 2818 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:36 встречайте новый кавер Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 11 кві, 2025 22:22, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 29431 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:17





Антуан Дуанель прогуливает школу, ведь там преподают такие ненужные вещи, как алгебра и химия, хоть и учат писать, крадет печатную машинку, попадает за это в полицию, а после — в интернат. Его мать слишком увлечена своей жизнью, чтобы заметить, что мальчик превратился из ребенка в подростка. Дебютный фильм Франсуа Трюффо оказался и дебютным фильмом для французской новой волны, распахнувшей двери душных павильонов студий и вывалившейся на улицы. Именно эту свободу, легкость и нескончаемую молодость запечатлел Трюффо в своем фильме, а 14-летний Жан-Пьер Лео — в Антуане Дуанеле. Пройдет время, Трюффо и Лео продолжат рассказывать историю жизни Дуанеля, но «Четыреста ударов» так и останется тем первым фильмом, как первыми могут быть поездка к морю, выкуренная сигарета или любовь.



Дома тоже не очень хорошо: махонькая квартирка, так что входящий в нее ночью, должен перешагивать через койку Антуана. Мать не любит сына, он родился нежеланным и таким и остался. Отчим, хоть и доброжелателен, но неровен и слабоволен. За несколько дней пацан стремительно скатывается вниз. Он запутался, ему никто не может и не хочет помочь. Только сосед по парте, со своими доброжелательными и нелепыми советами, стремительно приближает ту пропасть, в которую Антуан падает. Всё заканчивается колонией для малолетних преступников, побегом из нее. Побегом в никуда, к морю, которого Антуан прежде никогда не видел. Столь открытый и обнаженный конец мне не очень понравился, словно жизнь оборвалась, и неясно, начнется ли новая.



Вероятно, не все зрители знают об этом, но это автобиография Франсуа Трюффо. Детство Антуана Дуанеля - его собственное детство. Сложные отношения в семье, равнодушие родителей. К тому же он не знал своего настоящего отца, а был усыновлен отчимом, отношения с которым у мальчика не очень благополучно сложились. Заброшенный ребенок неизбежно становится правонарушителем. Трюффо еще не раз вернется к образу Антуана Дуанеля в новелле "Антуан и Колетт" в киноальманахе "Любовь в 20 лет", фильмах "Украденные поцелуи" и "Семейный очаг", и везде главную роль будет играть Жан-Пьер Лео, которого во Франции иногда называли двойником режиссера.

И еще это был один из первых фильмов французской "новой волны", снятый без всяких прикрас, в почти документальном стиле, резко отличающемся от того, что режиссеры этого направления презрительно называли "папочкиным кино". Они отказались от искусственно выстроенных павильонных съемок, предпочитая снимать на улицах и в реальных интерьерах. В 50-е годы такой стиль был новаторским.



https://io.gidonline.fun/film/chetyresta-udarov/

Выражение происходит от осады Людовиком XIII Монтобана в 1621 году, когда французский король приказал произвести по городу 400 выстрелов из пушек («400 coups de canon»), надеясь посеять ужас в рядах защищавших город протестантов.Антуан Дуанель прогуливает школу, ведь там преподают такие ненужные вещи, как алгебра и химия, хоть и учат писать, крадет печатную машинку, попадает за это в полицию, а после — в интернат. Его мать слишком увлечена своей жизнью, чтобы заметить, что мальчик превратился из ребенка в подростка. Дебютный фильм Франсуа Трюффо оказался и дебютным фильмом для французской новой волны, распахнувшей двери душных павильонов студий и вывалившейся на улицы. Именно эту свободу, легкость и нескончаемую молодость запечатлел Трюффо в своем фильме, а 14-летний Жан-Пьер Лео — в Антуане Дуанеле. Пройдет время, Трюффо и Лео продолжат рассказывать историю жизни Дуанеля, но «Четыреста ударов» так и останется тем первым фильмом, как первыми могут быть поездка к морю, выкуренная сигарета или любовь.Дома тоже не очень хорошо: махонькая квартирка, так что входящий в нее ночью, должен перешагивать через койку Антуана. Мать не любит сына, он родился нежеланным и таким и остался. Отчим, хоть и доброжелателен, но неровен и слабоволен. За несколько дней пацан стремительно скатывается вниз. Он запутался, ему никто не может и не хочет помочь. Только сосед по парте, со своими доброжелательными и нелепыми советами, стремительно приближает ту пропасть, в которую Антуан падает. Всё заканчивается колонией для малолетних преступников, побегом из нее. Побегом в никуда, к морю, которого Антуан прежде никогда не видел. Столь открытый и обнаженный конец мне не очень понравился, словно жизнь оборвалась, и неясно, начнется ли новая.Вероятно, не все зрители знают об этом, но это автобиография Франсуа Трюффо. Детство Антуана Дуанеля - его собственное детство. Сложные отношения в семье, равнодушие родителей. К тому же он не знал своего настоящего отца, а был усыновлен отчимом, отношения с которым у мальчика не очень благополучно сложились. Заброшенный ребенок неизбежно становится правонарушителем. Трюффо еще не раз вернется к образу Антуана Дуанеля в новелле "Антуан и Колетт" в киноальманахе "Любовь в 20 лет", фильмах "Украденные поцелуи" и "Семейный очаг", и везде главную роль будет играть Жан-Пьер Лео, которого во Франции иногда называли двойником режиссера.И еще это был один из первых фильмов французской "новой волны", снятый без всяких прикрас, в почти документальном стиле, резко отличающемся от того, что режиссеры этого направления презрительно называли "папочкиным кино". Они отказались от искусственно выстроенных павильонных съемок, предпочитая снимать на улицах и в реальных интерьерах. В 50-е годы такой стиль был новаторским. сам фильм можно глянуть по ссылке фильм 400 ударов (Франция/1959 ДРАМА КРИМИНАЛ)сам фильм можно глянуть по ссылке Wirująświatła

Повідомлень: 29431 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 175176177178 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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