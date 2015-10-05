К. Томас выделил следующие пять способов регулирования конфликтов:



Соревнование (конкуренция), как стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому.

Приспособление, означающее в противоположность соперничеству принесение в жертву собственных интересов ради другого.

Компромисс (нейтральный вариант).

Избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей.

Сотрудничество, когда участники ситуации приходят к консенсусу, полностью удовлетворяющему интересы обеих сторон.

Согласно К. Томасу при избегании конфликта ни одна из сторон не достигнет успеха. При таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, возможны два варианта: или один из участников в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на уступки друг другу. Только одна стратегия — сотрудничество — приносит выигрыш двум сторонам.



Томас разработал специальный вопросник (он адаптирован Н. В. Гришиной), с помощью которого можно определить свою предрасположенность к той или иной стратегии или гибкость, т. е. умение менять стратегии в зависимости от цели, ситуации, особенностей партнера по взаимодействию и своих личностных характеристик.



Для более наглядного представления наиболее ярких качеств и моделей поведения в конфликтах, каждую из ситуаций можно представить в виде образов тех или иных животных. Вот ситуации, при которых использование предлагаемых стратегий поведения наиболее уместно.



Приспособление к ситуации («медведь»)

наиболее важная задача — восстановление спокойствия и стабильности, а не разрешение конфликта;

предмет разногласий более существен для оппонента, чем для вас;

открывается возможность более сложных проблемных ситуаций по сравнению с той, которая рассматривается сейчас, а пока необходимо упрочить взаимное доверие;

необходимо признать собственную неправоту;

утверждение своей точки зрения требует много времени и значительных интеллектуальных усилий;

вы хотите сохранить мир и добрые отношения с другими людьми;

вы чувствуете, что важнее сохранить с кем-то хорошие взаимоотношения, чем отстаивать свои интересы;

вы понимаете, что итог намного важнее для другого человека, чем для вас.





Компромисс («лиса»)

у сторон одинаково убедительные аргументы;

необходимо время для урегулирования сложных проблем;

требуется принять срочное решение при дефиците времени;

сотрудничество и директивное утверждение своей точки зрения не приводят к успеху;

обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы;

вас может устроить временное решение;

удовлетворение вашего желания имеет для вас не слишком большое значение, и вы можете несколько изменить поставленную в начале цель;

компромисс позволит сохранить взаимоотношения, и вы предпочитаете хоть что-то получить, чем все потерять.





Сотрудничество («сова»)

необходимо найти общее решение, если каждый из подходов к проблеме слишком важен и не допускает компромиссных вариантов;

основной целью обсуждения является приобретение совместного опыта работы, получение широкой информации;

необходима интеграция точек зрения и сближение мнений участников конфликтной ситуации;

представляется важным усиление личностной вовлеченности в деятельность и групповой сплоченности;

у вас есть время поработать над возникшей проблемой (это хороший подход к разрешению конфликтов на основе перспективных планов);

вы и ваш оппонент хотите поставить на обсуждение некоторые идеи и потрудиться над выработкой решения.





Игнорирование, избегание («черепаха»)

источник разногласий тривиален и несуществен по сравнению с более важными задачами;

необходимо время, чтобы восстановить спокойствие и создать условия для трезвой оценки ситуации;

изучение ситуации и поиск дополнительной информации о природе конфликта представляется более предпочтительными, чем немедленное принятие какого-либо решения;

предмет спора не имеет отношения к делу, уводит в сторону и при этом является симптомом других, более серьезных проблем;

подчиненные или коллеги могут сами успешно урегулировать конфликт;

напряженность слишком велика, вы чувствуете необходимость ее ослабления;

у вас мало власти для решения проблемы или для ее решения желательным для вас способом;

пытаться немедленно решить проблему опасно, поскольку открытое ее обсуждение может только ухудшить ситуацию.



Соперничество, конкуренция («акула»)

требуются быстрые и решительные меры в случае непредвиденных и опасных ситуаций;

целесообразно при решении глобальных проблем, связанных с эффективностью деятельности (при уверенности в своей работе);

идет взаимодействие с обучаемыми, предпочитающими авторитарный стиль;

исход очень важен для вас, и вы делаете ставку на собственное решение возникшей проблемы;

вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения, вполне очевидно, что предлагаемое вами решение наилучшее;

вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и что вам нечего терять.