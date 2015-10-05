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#<1 ... 176177178179 Додано: Суб 12 кві, 2025 00:47 fox767676 написав: Banderlog написав: Творчєська богема і революсіонер, вірші пише , бухать прєдпочитає єгермейстром і стріляє куди краще мене.

Творчєська богема і революсіонер, вірші пише , бухать прєдпочитає єгермейстром і стріляє куди краще мене.

Ваша жінка ?

коня на скаку остановіт в горящую ізбу войдєт..

а революціонер в якому сенсі, помаранчевому ? Ваша жінка ?коня на скаку остановіт..а революціонер в якому сенсі, помаранчевому ?



Судя по всему, еще сама ее и подожжёт. Судя по всему, еще сама ее и подожжёт. rjkz

Повідомлень: 17166 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5385 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 00:52 Wirująświatła написав: Banderlog модели безконфликтного выхода из ситуаций





Banderlog написав: Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі но мальчика убившего дедушку (тоже за право командывать в доме - место в семейной иерархии) вы осудили. Как в одной голове уживаются противоположные точки зрения хз. впрочем никакого хз, всё из вашей жизни/опыта - правильно, из чужого - не правильно. Так и должно быть у диктаторов. модели безконфликтного выхода из ситуацийно мальчика убившего дедушку (тоже за право командывать в доме - место в семейной иерархии) вы осудили. Как в одной голове уживаются противоположные точки зрения хз. впрочем никакого хз, всё из вашей жизни/опыта - правильно, из чужого - не правильно. Так и должно быть у диктаторов.

) тут ви мене не обманите.

В насильства є градації, ви ж в один ряд ставите шльопання дітей по попі і убивання дідусів лопатою.) Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше. Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють...

Так встановлюється ієрархія в стаї. Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс, або при появі в компанії новачка. решту випадків при непроясненні ситуації. Повага до сили це норма для чоловіків і даж в середовищі підстаркуватих професорів можлива боротьба на руках)

Бійки при половому отборі теж ритуалізовані, хоть і часто жорсткіші ніж хлопчачі за "хто сильніший". І та за яку бються віддає руку і серце та і нші органи переможцю переможений часто йде від одного запугіванія. Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах.

Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним.

бити даж не рідних дідів а случайних бомжів це девіація https://youtu.be/vjM6TflieKE?si=LfIc-qH86JiohqEr ) тут ви мене не обманите.В насильства є градації, ви ж в один ряд ставите шльопання дітей по попі і убивання дідусів лопатою.) Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше. Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють...Так встановлюється ієрархія в стаї. Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс, або при появі в компанії новачка. решту випадків при непроясненні ситуації. Повага до сили це норма для чоловіків і даж в середовищі підстаркуватих професорів можлива боротьба на руках)Бійки при половому отборі теж ритуалізовані, хоть і часто жорсткіші ніж хлопчачі за "хто сильніший". І та за яку бються віддає руку і серце та і нші органи переможцюпереможений часто йде від одного запугіванія. Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах.Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним.бити даж не рідних дідів а случайних бомжівце девіація Banderlog

Повідомлень: 2495 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 01:14 Banderlog написав: Бетон написав: vladimir07 написав: Как понять "перестаешь таскать бабло".

Вы ж в темке про недвижимость написали, что сейчас продаете несколько квартир с ремонтом.

А у бывшей, что "по заказу" альтернативы при бабле появились ? Как понять "перестаешь таскать бабло".Вы ж в темке про недвижимость написали, что сейчас продаете несколько квартир с ремонтом.А у бывшей, что "по заказу" альтернативы при бабле появились ?

Теперь вы понимаете? Даже вы в мене верите, а жена - нет



Меня уже списали, как неблагонадежного ухылянта, зарытого в окопе. А я выжил и восстал из ада (как Лад в 76ом) Теперь вы понимаете? Даже вы в мене верите, а жена - нетМеня уже списали, как неблагонадежного ухылянта, зарытого в окопе. А я выжил и восстал из ада (как Лад в 76ом) я вас огорчу, списали себе ви самі.

у вас були сумніви і вона це відчула.

Будь ви самовдоволеним алкоголіком вона б не вкусила.)

То пусте, не можно кінцем історії визначати про що вона. Прєдлагаю вважати той проект успішним. Вам з жінкою багато що вдалось і на досить довгому відрізку шляху. Вона була хорошим попутчиком.

Про що Ви там хотіли про секс і гроші? А давайте про очі я вас огорчу, списали себе ви самі.у вас були сумніви і вона це відчула.Будь ви самовдоволеним алкоголіком вона б не вкусила.)То пусте, не можно кінцем історії визначати про що вона. Прєдлагаю вважати той проект успішним. Вам з жінкою багато що вдалось і на досить довгому відрізку шляху. Вона була хорошим попутчиком.Про що Ви там хотіли про секс і гроші?



Давайте.

Обалденный голос.

Давайте.Обалденный голос. rjkz

Повідомлень: 17166 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8522 раз. Подякували: 5385 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 01:17 Banderlog написав: Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах. Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах. хотелось... в природе есть агрессия в т.ч. в тех формах о которых пишете вы. я пытаюсь у вас создать нейронную связь, если вы за агрессию не обижайтесь когда убьют вас или вашего дедушку. Banderlog написав: Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють... Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють... расскажите это родителям моего друга, которого прирезали в 18. Правила о которых вы говорите - неписанные, и их соблюдение - добровольное. Это равнозначно тому что их нет. Banderlog написав: Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше. Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше. не спорю, моего друга прирезали как раз ровестники. По пьяни. Banderlog написав: Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним. Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним. я оцениваю не процесс, а результат. В результате не стало ни того дедушки ни моего друга. Banderlog написав: Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс тот подросток (который зарезал дедушку) как раз вырос, а дедушка этого видеть не хотел, пришлось применить силу, чтобы это показать. Всё строго по вашей библии. Намерения убивать не было, во времени совпали 3 компонента - отсутствие самоконтроля, злоба и собственно сила.



Проблема агрессии в том что силу сложно дозировать. Этому учат в дзюдо и подобных науках. Нужна саморегуляция 86уровня... Чтобы не повредить оппонента. Не испортить ему жизнь.



У меня был знакомый дзюдоист. Как то на него наехали гопники, он мог их раскидать, но предпочёл уйти от конфликта. Я тогда этого не понял. По пацанским понятиям это плохо, очень плохо. Как минимум нужно было собрать толпу из своей секции и навалять обидчикам. А сейчас понимаю. У гопников могли быть кастеты и нож. И кто-то из дзюдоистов мог бы не вернуться домой.



Если бы в силе была честь президентом был бы не зеленский, а Кличко. Он сильнее. А Зеленский мог бы избить престарелого трампа в белом доме и стать президентом США. по праву сильного. правда сразу бы нашелся тот кто избил бы самого зеленского.



Право силы это самообман и нежелание смотреть правде в глаза. Сила в доверии, кому больше всех доверяют, тот и сильнее. Даже вы не решаете все вопросы кулаками, иначе были бы хронически избитым. Ищете тех кому доверяете или кто вам доверяет, чтобы силой их влияния всё решить.



Неоправданная агрессия ведет к тупым и ненужным жертвам. Наверное из вашего окружения никого не убивали, если я вам это объясняю. Не бывает хорошей агрессии и плохой. Бывает вынужденная (самооборона) и намеренная (та которая девиация). Вы так легко об этом рассуждаете ровно до момента пока это не коснулось лично вас.



Любой гопник "за" агрессию, пока кто то более сильный(дерзкий) не достанет нож. Потом точка зрения быстро-быстро меняется. За долю секунды гопник становится главным пацифистом и очень просит на этом завершить конфликт. Мозгов чтобы ещё до конфликта понять, что ты можешь его проиграть как то нет. Вот тут истинная причина агрессии. А не в том, что вы написали.



У подростков появляется сила, но пока еще не хватает мозгов, поэтому они агрессируют. Как только вставишь им мозг, агрессия сразу пропадает. Это доказанный факт. А у кого не пропадает, того потом жизнь учит.



Banderlog написав: Про вимушену дружбу не згоден з паном психологом, дружба завжди вимушена. В одному місці в одному часі + спільні проблеми. Про вимушену дружбу не згоден з паном психологом, дружба завжди вимушена. В одному місці в одному часі + спільні проблеми. вынужденная дружба (или точнее союз) это её первобытная форма. У сирот такая. Там есть враги и те кто "вроде свои". Поскольку неписанных правил для таких союзов нет, они мгновенно разрушаются, когда становится выгоднее дружить против вас. В классическом смысле такое дружбой не является, продажность главная черта таких союзов, "кто больше платит того и люблю". хотелось... в природе есть агрессия в т.ч. в тех формах о которых пишете вы. я пытаюсь у вас создать нейронную связь, если вы за агрессию не обижайтесь когда убьют вас или вашего дедушку.расскажите это родителям моего друга, которого прирезали в 18. Правила о которых вы говорите - неписанные, и их соблюдение - добровольное. Это равнозначно тому что их нет.не спорю, моего друга прирезали как раз ровестники. По пьяни.я оцениваю не процесс, а результат. В результате не стало ни того дедушки ни моего друга.тот подросток (который зарезал дедушку) как раз вырос, а дедушка этого видеть не хотел, пришлось применить силу, чтобы это показать. Всё строго по вашей библии. Намерения убивать не было, во времени совпали 3 компонента - отсутствие самоконтроля, злоба и собственно сила.Проблема агрессии в том что силу сложно дозировать. Этому учат в дзюдо и подобных науках. Нужна саморегуляция 86уровня... Чтобы не повредить оппонента. Не испортить ему жизнь.У меня был знакомый дзюдоист. Как то на него наехали гопники, он мог их раскидать, но предпочёл уйти от конфликта. Я тогда этого не понял. По пацанским понятиям это плохо, очень плохо. Как минимум нужно было собрать толпу из своей секции и навалять обидчикам. А сейчас понимаю. У гопников могли быть кастеты и нож. И кто-то из дзюдоистов мог бы не вернуться домой.Если бы в силе была честь президентом был бы не зеленский, а Кличко. Он сильнее. А Зеленский мог бы избить престарелого трампа в белом доме и стать президентом США. по праву сильного. правда сразу бы нашелся тот кто избил бы самого зеленского.Право силы это самообман и нежелание смотреть правде в глаза. Сила в доверии, кому больше всех доверяют, тот и сильнее. Даже вы не решаете все вопросы кулаками, иначе были бы хронически избитым. Ищете тех кому доверяете или кто вам доверяет, чтобы силой их влияния всё решить.Неоправданная агрессия ведет к тупым и ненужным жертвам. Наверное из вашего окружения никого не убивали, если я вам это объясняю. Не бывает хорошей агрессии и плохой. Бывает вынужденная (самооборона) и намеренная (та которая девиация). Вы так легко об этом рассуждаете ровно до момента пока это не коснулось лично вас.Любой гопник "за" агрессию, пока кто то более сильный(дерзкий) не достанет нож. Потом точка зрения быстро-быстро меняется. За долю секунды гопник становится главным пацифистом и очень просит на этом завершить конфликт.Вот тут истинная причина агрессии. А не в том, что вы написали.У подростков появляется сила, но пока еще не хватает мозгов, поэтому они агрессируют. Как только вставишь им мозг, агрессия сразу пропадает. Это доказанный факт. А у кого не пропадает, того потом жизнь учит.вынужденная дружба (или точнее союз) это её первобытная форма. У сирот такая. Там есть враги и те кто "вроде свои". Поскольку неписанных правил для таких союзов нет, они мгновенно разрушаются, когда становится выгоднее дружить против вас. В классическом смысле такое дружбой не является, продажность главная черта таких союзов, "кто больше платит того и люблю". Wirująświatła

Повідомлень: 29432 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 176177178179 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3714

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34