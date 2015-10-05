Судя по всему, еще сама ее и подожжёт.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 00:47
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:52
) тут ви мене не обманите.
В насильства є градації, ви ж в один ряд ставите шльопання дітей по попі і убивання дідусів лопатою.) Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше. Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють...
Так встановлюється ієрархія в стаї. Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс, або при появі в компанії новачка. решту випадків при непроясненні ситуації. Повага до сили це норма для чоловіків і даж в середовищі підстаркуватих професорів можлива боротьба на руках)
Бійки при половому отборі теж ритуалізовані, хоть і часто жорсткіші ніж хлопчачі за "хто сильніший". І та за яку бються віддає руку і серце та і нші органи переможцю переможений часто йде від одного запугіванія. Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах.
Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним.
бити даж не рідних дідів а случайних бомжів це девіація
Додано: Суб 12 кві, 2025 01:14
Давайте.
Обалденный голос.
Додано: Суб 12 кві, 2025 01:17
хотелось... в природе есть агрессия в т.ч. в тех формах о которых пишете вы. я пытаюсь у вас создать нейронную связь, если вы за агрессию не обижайтесь когда убьют вас или вашего дедушку.
расскажите это родителям моего друга, которого прирезали в 18. Правила о которых вы говорите - неписанные, и их соблюдение - добровольное. Это равнозначно тому что их нет.
не спорю, моего друга прирезали как раз ровестники. По пьяни.
я оцениваю не процесс, а результат. В результате не стало ни того дедушки ни моего друга.
тот подросток (который зарезал дедушку) как раз вырос, а дедушка этого видеть не хотел, пришлось применить силу, чтобы это показать. Всё строго по вашей библии. Намерения убивать не было, во времени совпали 3 компонента - отсутствие самоконтроля, злоба и собственно сила.
Проблема агрессии в том что силу сложно дозировать. Этому учат в дзюдо и подобных науках. Нужна саморегуляция 86уровня... Чтобы не повредить оппонента. Не испортить ему жизнь.
У меня был знакомый дзюдоист. Как то на него наехали гопники, он мог их раскидать, но предпочёл уйти от конфликта. Я тогда этого не понял. По пацанским понятиям это плохо, очень плохо. Как минимум нужно было собрать толпу из своей секции и навалять обидчикам. А сейчас понимаю. У гопников могли быть кастеты и нож. И кто-то из дзюдоистов мог бы не вернуться домой.
Если бы в силе была честь президентом был бы не зеленский, а Кличко. Он сильнее. А Зеленский мог бы избить престарелого трампа в белом доме и стать президентом США. по праву сильного. правда сразу бы нашелся тот кто избил бы самого зеленского.
Право силы это самообман и нежелание смотреть правде в глаза. Сила в доверии, кому больше всех доверяют, тот и сильнее. Даже вы не решаете все вопросы кулаками, иначе были бы хронически избитым. Ищете тех кому доверяете или кто вам доверяет, чтобы силой их влияния всё решить.
Неоправданная агрессия ведет к тупым и ненужным жертвам. Наверное из вашего окружения никого не убивали, если я вам это объясняю. Не бывает хорошей агрессии и плохой. Бывает вынужденная (самооборона) и намеренная (та которая девиация). Вы так легко об этом рассуждаете ровно до момента пока это не коснулось лично вас.
Любой гопник "за" агрессию, пока кто то более сильный(дерзкий) не достанет нож. Потом точка зрения быстро-быстро меняется. За долю секунды гопник становится главным пацифистом и очень просит на этом завершить конфликт. Мозгов чтобы ещё до конфликта понять, что ты можешь его проиграть как то нет. Вот тут истинная причина агрессии. А не в том, что вы написали.
У подростков появляется сила, но пока еще не хватает мозгов, поэтому они агрессируют. Как только вставишь им мозг, агрессия сразу пропадает. Это доказанный факт. А у кого не пропадает, того потом жизнь учит.
вынужденная дружба (или точнее союз) это её первобытная форма. У сирот такая. Там есть враги и те кто "вроде свои". Поскольку неписанных правил для таких союзов нет, они мгновенно разрушаются, когда становится выгоднее дружить против вас. В классическом смысле такое дружбой не является, продажность главная черта таких союзов, "кто больше платит того и люблю".
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