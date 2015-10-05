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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 177178179180>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:47

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Творчєська богема і революсіонер, вірші пише , бухать прєдпочитає єгермейстром і стріляє куди краще мене.

Ваша жінка ?
коня на скаку остановіт в горящую ізбу войдєт..
а революціонер в якому сенсі, помаранчевому ?


Судя по всему, еще сама ее и подожжёт.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:52

  Wirująświatła написав:Banderlog модели безконфликтного выхода из ситуаций


  Banderlog написав:Да, в дитинстві в нас часто були бійки за місце в ієрархії) даж на шкільну олімпіаду з фізики раз спізнився з добряче розюшеним носом, були діла честі
но мальчика убившего дедушку (тоже за право командывать в доме - место в семейной иерархии) вы осудили. Как в одной голове уживаются противоположные точки зрения хз. впрочем никакого хз, всё из вашей жизни/опыта - правильно, из чужого - не правильно. Так и должно быть у диктаторов.

) тут ви мене не обманите.
В насильства є градації, ви ж в один ряд ставите шльопання дітей по попі і убивання дідусів лопатою.) Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше. Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють...
Так встановлюється ієрархія в стаї. Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс, або при появі в компанії новачка. решту випадків при непроясненні ситуації. Повага до сили це норма для чоловіків і даж в середовищі підстаркуватих професорів можлива боротьба на руках)
Бійки при половому отборі теж ритуалізовані, хоть і часто жорсткіші ніж хлопчачі за "хто сильніший". І та за яку бються віддає руку і серце та і нші органи переможцю :lol: переможений часто йде від одного запугіванія. Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах.
Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним.
бити даж не рідних дідів а случайних бомжів :lol: це девіація https://youtu.be/vjM6TflieKE?si=LfIc-qH86JiohqEr
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:14

  Banderlog написав:
  Бетон написав:
  vladimir07 написав:Как понять "перестаешь таскать бабло".
Вы ж в темке про недвижимость написали, что сейчас продаете несколько квартир с ремонтом.
А у бывшей, что "по заказу" альтернативы при бабле появились ?

Теперь вы понимаете? Даже вы в мене верите, а жена - нет

Меня уже списали, как неблагонадежного ухылянта, зарытого в окопе. А я выжил и восстал из ада (как Лад в 76ом)
я вас огорчу, списали себе ви самі.
у вас були сумніви і вона це відчула. :lol:
Будь ви самовдоволеним алкоголіком вона б не вкусила.)
То пусте, не можно кінцем історії визначати про що вона. Прєдлагаю вважати той проект успішним. Вам з жінкою багато що вдалось і на досить довгому відрізку шляху. Вона була хорошим попутчиком.
Про що Ви там хотіли про секс і гроші? А давайте про очі


Давайте.
Обалденный голос.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:17

  Banderlog написав:Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах.
хотелось... в природе есть агрессия в т.ч. в тех формах о которых пишете вы. я пытаюсь у вас создать нейронную связь, если вы за агрессию не обижайтесь когда убьют вас или вашего дедушку.
  Banderlog написав:Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють...
расскажите это родителям моего друга, которого прирезали в 18. Правила о которых вы говорите - неписанные, и их соблюдение - добровольное. Это равнозначно тому что их нет.
  Banderlog написав:Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше.
не спорю, моего друга прирезали как раз ровестники. По пьяни.
  Banderlog написав:Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним.
я оцениваю не процесс, а результат. В результате не стало ни того дедушки ни моего друга.
  Banderlog написав:Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс
тот подросток (который зарезал дедушку) как раз вырос, а дедушка этого видеть не хотел, пришлось применить силу, чтобы это показать. Всё строго по вашей библии. Намерения убивать не было, во времени совпали 3 компонента - отсутствие самоконтроля, злоба и собственно сила.

Проблема агрессии в том что силу сложно дозировать. Этому учат в дзюдо и подобных науках. Нужна саморегуляция 86уровня... Чтобы не повредить оппонента. Не испортить ему жизнь.

У меня был знакомый дзюдоист. Как то на него наехали гопники, он мог их раскидать, но предпочёл уйти от конфликта. Я тогда этого не понял. По пацанским понятиям это плохо, очень плохо. Как минимум нужно было собрать толпу из своей секции и навалять обидчикам. А сейчас понимаю. У гопников могли быть кастеты и нож. И кто-то из дзюдоистов мог бы не вернуться домой.

Если бы в силе была честь президентом был бы не зеленский, а Кличко. Он сильнее. А Зеленский мог бы избить престарелого трампа в белом доме и стать президентом США. по праву сильного. правда сразу бы нашелся тот кто избил бы самого зеленского.

Право силы это самообман и нежелание смотреть правде в глаза. Сила в доверии, кому больше всех доверяют, тот и сильнее. Даже вы не решаете все вопросы кулаками, иначе были бы хронически избитым. Ищете тех кому доверяете или кто вам доверяет, чтобы силой их влияния всё решить.

Неоправданная агрессия ведет к тупым и ненужным жертвам. Наверное из вашего окружения никого не убивали, если я вам это объясняю. Не бывает хорошей агрессии и плохой. Бывает вынужденная (самооборона) и намеренная (та которая девиация). Вы так легко об этом рассуждаете ровно до момента пока это не коснулось лично вас.

Любой гопник "за" агрессию, пока кто то более сильный(дерзкий) не достанет нож. Потом точка зрения быстро-быстро меняется. За долю секунды гопник становится главным пацифистом и очень просит на этом завершить конфликт. Мозгов чтобы ещё до конфликта понять, что ты можешь его проиграть как то нет. Вот тут истинная причина агрессии. А не в том, что вы написали.

У подростков появляется сила, но пока еще не хватает мозгов, поэтому они агрессируют. Как только вставишь им мозг, агрессия сразу пропадает. Это доказанный факт. А у кого не пропадает, того потом жизнь учит. Не всем подросткам получается словами и без угроз вставить мозг.

Это высший пилотаж психологии. У меня был кейс, когда с подростком не мог никто справится, но один разговор с психологом поменял человека на 180градусов. Психолог ему на пальцах объяснил почему подросток себя так ведёт и почему со стороны это выглядит тупо. Подросток был глубоко шокирован. Он же думал что самоутверждается.

  Banderlog написав:Про вимушену дружбу не згоден з паном психологом, дружба завжди вимушена. В одному місці в одному часі + спільні проблеми.
вынужденная дружба (или точнее союз) это её первобытная форма. У сирот такая. Там есть враги и те кто "вроде свои". Поскольку неписанных правил для таких союзов нет, они мгновенно разрушаются, когда становится выгоднее дружить против вас. В классическом смысле такое дружбой не является, продажность главная черта таких союзов, "кто больше платит того и люблю".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 кві, 2025 02:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 02:14

повтор
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 кві, 2025 02:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 02:16

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:..........
Сурово.
А если меньшему 5, а старшему 10?
А если меньший ещё и девочка?
тоді щоб урівняти шанси дам їм лярворвери :lol:
Не доводьте до абсурду) якщо одному 10 а іншому 5 це не бійка.
.......
Но это достаточно частая в сегодняшних семьях ситуация.
А уж 3 года разницы вообще обычная.
А при разнице в 3 года в детстве разница в силах очень заметная.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 02:19

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Рядовой учитель в школе-интернате это далеко не тот тьютор, о котором вы говорите.
я говорил про воспитателей, учитель урок отчитал, контрольную проверил и досвидос. На воспитателе лежит выполнение домашних заданий, контроль соблюдение режима, развлечения, разруливание конфликтов между детьми. При этом всём дети их часто ненавидят. хз какая еще такая неблагодарная и низкооплачиваемая работа, наверное уборщицы в школе или ротный в армии :D но тем хоть платят.
......
Не знаю, воспитатель проводит с детьми круглые сутки?
Или всё же рабочий день 8 часов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 02:23

  ЛАД написав:Не знаю, воспитатель проводит с детьми круглые сутки?
Или всё же рабочий день 8 часов?
сутки, посменно, в интернатах (кроме времени что дети проводят в школе) с ними всегда воспитатель. В т.ч. ночью. Хоть он и спит отдельно. Отчасти за это его ненавидят, считают надзирателем. 2я причина воспитатель как правило женщина 50+. Сами понимаете поиграть с детьми она не может и в учёбе тоже не помощник. А молодых на эту работу не берут, чтобы не закрутились амурные романы.

вот примерный состав интерната. https://mistoditey.org/nasha-komanda/ и то это самый продвинутый в Украине. Как хороший санаторий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 кві, 2025 02:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 02:32

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Не знаю, воспитатель проводит с детьми круглые сутки?
Или всё же рабочий день 8 часов?
сутки, посменно, в интернатах (кроме времени что дети проводят в школе) с ними всегда воспитатель. В т.ч. ночью. Хоть и спит отдельно. Отчасти за это его ненавидят, считают надзирателем.

Всё же посменно.
Это не тот вариант тьютора, о котором вы писали. Там получается практически 24/7 кроме времени, что дети проводят в школе (и то под вопросом).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 02:34

  ЛАД написав:Это не тот вариант тьютора, о котором вы писали. Там получается практически 24/7 кроме времени, что дети проводят в школе (и то под вопросом).
на воспитателе минимум 15, а то и все 20 детей. На том тьюторе 2-3. Объём работы значительно меньше. Вдобавок атмосфера. В интернате он надзиратель, в семье - помошник.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 кві, 2025 02:35, всього редагувалось 1 раз.
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