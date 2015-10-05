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#<1 ... 178179180181> Додано: Суб 12 кві, 2025 02:34 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах. Розумію , що Вам б хотілось щоб механізми статевого відбору працювали інакше, но уви і ах. хотелось... в природе есть агрессия в т.ч. в тех формах о которых пишете вы. я пытаюсь у вас создать нейронную связь, если вы за агрессию не обижайтесь когда убьют вас или вашего дедушку. Banderlog написав: Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють... Там купу обмежень порушення яких засуджується. Кусатись нізя, лежачого не бють... расскажите это родителям моего друга, которого прирезали в 18. Правила о которых вы говорите - неписанные, и их соблюдение - добровольное. Это равнозначно тому что их нет. Banderlog написав: Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше. Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше. не спорю, моего друга прирезали как раз ровестники. По пьяни. Banderlog написав: Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним. Ви ж такі турнірі "оленячі бої" врівнюєте до вбивства дєдушек, вважаю це неприйнятним. я оцениваю не процесс, а результат. В результате не стало ни того дедушки ни моего друга. Banderlog написав: Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс Бійки були характерними і масовими після літніх канікул, коли непонятно хто краще виріс тот подросток (который зарезал дедушку) как раз вырос, а дедушка этого видеть не хотел, пришлось применить силу, чтобы это показать. Всё строго по вашей библии. Намерения убивать не было, во времени совпали 3 компонента - отсутствие самоконтроля, злоба и собственно сила.



Проблема агрессии в том что силу сложно дозировать. Этому учат в дзюдо и подобных науках. Нужна саморегуляция 86уровня... Чтобы не повредить оппонента. Не испортить ему жизнь.

Мозгов чтобы ещё до конфликта понять, что ты можешь его проиграть как то нет. Вот тут истинная причина агрессии. А не в том, что вы написали. хотелось... в природе есть агрессия в т.ч. в тех формах о которых пишете вы. я пытаюсь у вас создать нейронную связь, если вы за агрессию не обижайтесь когда убьют вас или вашего дедушку.расскажите это родителям моего друга, которого прирезали в 18. Правила о которых вы говорите - неписанные, и их соблюдение - добровольное. Это равнозначно тому что их нет.не спорю, моего друга прирезали как раз ровестники. По пьяни.я оцениваю не процесс, а результат. В результате не стало ни того дедушки ни моего друга.тот подросток (который зарезал дедушку) как раз вырос, а дедушка этого видеть не хотел, пришлось применить силу, чтобы это показать. Всё строго по вашей библии. Намерения убивать не было, во времени совпали 3 компонента - отсутствие самоконтроля, злоба и собственно сила.Проблема агрессии в том что силу сложно дозировать. Этому учат в дзюдо и подобных науках. Нужна саморегуляция 86уровня... Чтобы не повредить оппонента. Не испортить ему жизнь.Вот тут истинная причина агрессии. А не в том, что вы написали. ви постійно валите все накупу.

вбивати дєдушек не нормально, одбивати дівчат нормально)

Нарахунок вбитого друга, да уявіть собі в мене в дитинстві з непонятних причин нікого не вбили, і даж випадків таких не знаю.

Нарахунок клічка, а за що це його обрали мером? Бо він відомий забудовник?

Ви перекручуєте те що я пишу, ніби я ставлю насилля в абсолют. Все має свої рамки, навіть війна.

Щось я не зрозумів на чому базується Ваше не прийняття дитячих бійок. Якщо ви відкидаєте мораль і норми і тутже навязуєте свою норму, при чому не життєздатну.

Можно виростити "пацифістів" в тепличних умовах, но при зміні обставин ваша модель сипеться. Толерантність має мати межі, інакше ви нєпротівлєнієм злу насілієм провокуєте насильство.

Ви нібито проти агресії, но якщо колупнути ви просто делегуєте право на неї іншим. При зустрічі з гопніками ви побіжите в поліцію, і даж не з гопніками.. розмову з дитиною ви перекладаєте на поліцейського.

Ваші стратегії домовитись при відсутності зовнішнього регулятора смішні.

При початку війни ви воювати не хочете, но хочете щоб вас захистили, якщо не власна армія то авіаносний флот сша) хто ці небожителі 80 рівня яким можно? І звідки вони мають взятись? Генетично виведені з пробірки? ви постійно валите все накупу.вбивати дєдушек не нормально, одбивати дівчат нормально)Нарахунок вбитого друга, да уявіть собі в мене в дитинстві з непонятних причин нікого не вбили, і даж випадків таких не знаю.Нарахунок клічка, а за що це його обрали мером? Бо він відомий забудовник?Ви перекручуєте те що я пишу, ніби я ставлю насилля в абсолют. Все має свої рамки, навіть війна.Щось я не зрозумів на чому базується Ваше не прийняття дитячих бійок. Якщо ви відкидаєте мораль і норми і тутже навязуєте свою норму, при чому не життєздатну.Можно виростити "пацифістів" в тепличних умовах, но при зміні обставин ваша модель сипеться. Толерантність має мати межі, інакше ви нєпротівлєнієм злу насілієм провокуєте насильство.Ви нібито проти агресії, но якщо колупнути ви просто делегуєте право на неї іншим. При зустрічі з гопніками ви побіжите в поліцію, і даж не з гопніками.. розмову з дитиною ви перекладаєте на поліцейського.Ваші стратегії домовитись при відсутності зовнішнього регулятора смішні.При початку війни ви воювати не хочете, но хочете щоб вас захистили, якщо не власна армія то авіаносний флот сша) хто ці небожителі 80 рівня яким можно? І звідки вони мають взятись? Генетично виведені з пробірки? Banderlog

Повідомлень: 2498 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 02:45 Wirująświatła

Вы пережимаете.

Banderlog не за агрессию. Вы неверно его понимаете.

Он просто говорит о том, что это не девиация, а достаточно частое и естественное поведение.

"По пьяни" это вообще другая ситуация. Алкоголь, бывает, меняет человека до неузнаваемости. Бывают люди, у которых от алкоголя просто срывает крышу.

И Banderlog прав - есть всё же градации.

И у детей подростков столкновения/драки это часто даже не агрессия, а не могу точно определить - игра в "царя горы", что ли. Убить просто руками у них ещё и сил не хватит, это вообще нелегко и взрослому. Поножовщина это уже ближе к девиации, хотя и не обязательно. Но всё же это уже другое. В любом случае, это уже, как минимум, искажённые моральные нормы. Тут надо очень много писать и я не готов/не считаю себя достаточно квалифицированным для такой темы. ЛАД 2 Повідомлень: 33920 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5299 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 02:48 Banderlog написав: Щось я не зрозумів на чому базується Ваше не прийняття дитячих бійок. Якщо ви відкидаєте мораль і Щось я не зрозумів на чому базується Ваше не прийняття дитячих бійок. Якщо ви відкидаєте мораль і базируется что жизнь и здоровье дается человеку чтобы жить. В драке вероятность получить увечья очень высокая. Странно, вроде это очевидно, природа не создавала людей для драк, иначе паховая область, глаза, зубы, нос, хребет и сам мозг были бы лучше защищены. Посмотрите на гориллу. Вот там защита, можно драться. При этом гориллы не агрессивны и первыми не нападают. Ни на какие мысли не наводит? Подсказка, горилла умнее гопника. Banderlog написав: Толерантність має мати межі, інакше ви нєпротівлєнієм злу насілієм провокуєте насильство. Толерантність має мати межі, інакше ви нєпротівлєнієм злу насілієм провокуєте насильство. я же говорил есть 2 формы агрессии Wirująświatła написав: Бывает вынужденная (самооборона) и намеренная (та которая девиация). вынужденная как раз сопротивление злу. Banderlog написав: При зустрічі з гопніками ви побіжите в поліцію, і даж не з гопніками.. розмову з дитиною ви перекладаєте на поліцейського. При зустрічі з гопніками ви побіжите в поліцію, і даж не з гопніками.. розмову з дитиною ви перекладаєте на поліцейського. в той конкретной ситуации было не желательно, чтобы разговор проводили родители, это из друзей превратит их в надзирателей и "полицию нравов". К их старости ребенок может бросить таких родителей, потому что к надзирателям эмпатии нет. Если вам эмпатия на старости не нужна - полицейский в схеме лишний. Banderlog написав: При зустрічі з гопніками ви побіжите в поліцію При зустрічі з гопніками ви побіжите в поліцію есть правила поведения с гопниками. Я своих подопечных им 15+ лет учу. И пока никого не избили и не прирезали. Не гарантия, но в 80% случаев они работают. Сюда их писать не буду. Сами думайте, если хотите безопасности для ваших детей. Или они у вас с охраной ходят? Banderlog написав: Ваші стратегії домовитись при відсутності зовнішнього регулятора смішні.

При початку війни ви воювати не хочете, но хочете щоб вас захистили, якщо не власна армія то авіаносний флот сша) хто ці небожителі 80 рівня яким можно? І звідки вони мають взятись? Генетично виведені з пробірки? Ваші стратегії домовитись при відсутності зовнішнього регулятора смішні.При початку війни ви воювати не хочете, но хочете щоб вас захистили, якщо не власна армія то авіаносний флот сша) хто ці небожителі 80 рівня яким можно? І звідки вони мають взятись? Генетично виведені з пробірки? кто сказал что без внешнего регулятора? зачем вы выдумываете? я хорошо помню что говорю

Wirująświatła написав: Даже вы не решаете все вопросы кулаками, иначе были бы хронически избитым. Ищете тех кому доверяете или кто вам доверяет, чтобы силой их влияния всё решить. Даже вы не решаете все вопросы кулаками, иначе были бы хронически избитым. выделил жирным. Внешняя сила нужна бесспорно. Одна из причин (главная причина?) войны с рф что "внешняя сила" нас кинула. Превратив в законную добычу путина. базируется что жизнь и здоровье дается человеку чтобы жить. В драке вероятность получить увечья очень высокая. Странно, вроде это очевидно, природа не создавала людей для драк, иначе паховая область, глаза, зубы, нос, хребет и сам мозг были бы лучше защищены. Посмотрите на гориллу. Вот там защита, можно драться. При этом гориллы не агрессивны и первыми не нападают. Ни на какие мысли не наводит? Подсказка, горилла умнее гопника.я же говорил есть 2 формы агрессиивынужденная как раз сопротивление злу.в той конкретной ситуации было не желательно, чтобы разговор проводили родители, это из друзей превратит их в надзирателей и "полицию нравов". К их старости ребенок может бросить таких родителей, потому что к надзирателям эмпатии нет. Если вам эмпатия на старости не нужна - полицейский в схеме лишний.есть правила поведения с гопниками. Я своих подопечных им 15+ лет учу. И пока никого не избили и не прирезали. Не гарантия, но в 80% случаев они работают. Сюда их писать не буду. Сами думайте, если хотите безопасности для ваших детей. Или они у вас с охраной ходят?кто сказал что без внешнего регулятора? зачем вы выдумываете? я хорошо помню что говорювыделил жирным. Внешняя сила нужна бесспорно. Одна из причин (главная причина?) войны с рф что "внешняя сила" нас кинула. Превратив в законную добычу путина. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 кві, 2025 03:14, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 29438 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 02:57 Wirująświatła

Кстати, ваши примеры с Кличко и Трампом это тоже о силе.

Просто сила не прямолинейная "один на один", а более сложный вариант, обеспечиваемый посторонними силами. ЛАД 2 Повідомлень: 33920 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5299 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 03:03 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Это не тот вариант тьютора, о котором вы писали. Там получается практически 24/7 кроме времени, что дети проводят в школе (и то под вопросом). Это не тот вариант тьютора, о котором вы писали. Там получается практически 24/7 кроме времени, что дети проводят в школе (и то под вопросом). на воспитателе минимум 15, а то и все 20 детей. На том тьюторе 2-3. Объём работы значительно меньше. Вдобавок атмосфера. В интернате он надзиратель, в семье - помошник. на воспитателе минимум 15, а то и все 20 детей. На том тьюторе 2-3. Объём работы значительно меньше. Вдобавок атмосфера. В интернате он надзиратель, в семье - помошник. Но и ответственность и возможности другие. Надо не только решать вопросы с воспитанниками, но и "ладить" с родителями. Не уверен, что они одобрят любые действия тьютора, даже если они объективно направлены на благо ребёнка. Надо ещё и завоевать чуть ли не абсолютное доверие родителей. А они могут быть... разными. Например, Тищенко, о котором упоминал Дюрі-Бачі. Но и ответственность и возможности другие. Надо не только решать вопросы с воспитанниками, но и "ладить" с родителями. Не уверен, что они одобрят любые действия тьютора, даже если они объективно направлены на благо ребёнка. Надо ещё и завоевать чуть ли не абсолютное доверие родителей. А они могут быть... разными. Например, Тищенко, о котором упоминал ЛАД 2 Повідомлень: 33920 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5299 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 03:11 ЛАД написав: И Banderlog прав - есть всё же градации И Banderlog прав - есть всё же градации кто вы такой определять правоту между мной и бандерлогом? Я вам таких полномочий не давал. Держите пожалуйста себя в рамках приличия. Когда мы оба дадим вам эти полномочия - тогда будете определять. Иначе любой болельщик выскочит на поле и начнет определять кто был не прав. кто вы такой определять правоту между мной и бандерлогом? Я вам таких полномочий не давал. Держите пожалуйста себя в рамках приличия. Когда мы оба дадим вам эти полномочия - тогда будете определять. Иначе любой болельщик выскочит на поле и начнет определять кто был не прав. Wirująświatła

Повідомлень: 29438 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 03:23 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Щось я не зрозумів на чому базується Ваше не прийняття дитячих бійок. Якщо ви відкидаєте мораль і Щось я не зрозумів на чому базується Ваше не прийняття дитячих бійок. Якщо ви відкидаєте мораль і базируется что жизнь и здоровье дается человеку чтобы жить. В драке вероятность получить увечья очень высокая. Странно, вроде это очевидно, природа не создавала людей для драк, иначе паховая область, глаза, зубы, нос и сам мозг были бы лучше защищены. Посмотрите на гориллу. Вот там защита, базируется что жизнь и здоровье дается человеку чтобы жить. В драке вероятность получить увечья очень высокая. Странно, вроде это очевидно, природа не создавала людей для драк, иначе паховая область, глаза, зубы, нос и сам мозг были бы лучше защищены. Посмотрите на гориллу. Вот там защита, ) ну понятно, люди спортили природу і під неправильним культурним тиском почали битись.

Гопніки по вашому то мутація? Окрема вєтвь, горилоподобна?

Кажете стратегія у вас якась особєнна? Дайте угадаю. Плакати і звати допомогу? Віддати мєлочь і викликати безліч бобиків?

Не відкидаю можливість таких стратагем, но лічно я не склонєн захищати пацифістів од гопніків) є шанс що безліч бобиків не буде так що тікайте городами.

і де звязок того що я толерую агресивність та вищою ймовірністю, що моїх родичів заріжуть?) ) ну понятно, люди спортили природу і під неправильним культурним тиском почали битись.Гопніки по вашому то мутація? Окрема вєтвь, горилоподобна?Кажете стратегія у вас якась особєнна? Дайте угадаю. Плакати і звати допомогу? Віддати мєлочь і викликати безліч бобиків?Не відкидаю можливість таких стратагем, но лічно я не склонєн захищати пацифістів од гопніків) є шанс що безліч бобиків не буде так що тікайте городами.і де звязок того що я толерую агресивність та вищою ймовірністю, що моїх родичів заріжуть?) Banderlog

Повідомлень: 2498 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 03:39 Wirująświatła написав: выделил жирным. Внешняя сила нужна бесспорно. Одна из причин (главная причина?) войны с рф что "внешняя сила" нас кинула. Превратив в законную добычу путина. выделил жирным. Внешняя сила нужна бесспорно. Одна из причин (главная причина?) войны с рф что "внешняя сила" нас кинула. Превратив в законную добычу путина. як гадаєте чому так сталось? Можливо принципи зовнішнього регулятора не зовсім відповідають задекларованим?

З якої радості їм за нас вписуватись? Тому що їм вигідне верховенство міжнародних норм?

Можливо. А можливо і ні)

Можливо хтось порахував з калькулятором, що принісши в жертву нас він добється згуртованішої реакції "вільного світу" і більш щедрих проплат за безпеку? як гадаєте чому так сталось? Можливо принципи зовнішнього регулятора не зовсім відповідають задекларованим?З якої радості їм за нас вписуватись? Тому що їм вигідне верховенство міжнародних норм?Можливо. А можливо і ні)Можливо хтось порахував з калькулятором, що принісши в жертву нас він добється згуртованішої реакції "вільного світу" і більш щедрих проплат за безпеку? Banderlog

Повідомлень: 2498 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 04:12 Wirująświatła написав: ЛАД написав: И Banderlog прав - есть всё же градации И Banderlog прав - есть всё же градации кто вы такой определять правоту между мной и бандерлогом? Я вам таких полномочий не давал. Держите пожалуйста себя в рамках приличия. Когда мы оба дадим вам эти полномочия - тогда будете определять. Иначе любой болельщик выскочит на поле и начнет определять кто был не прав. кто вы такой определять правоту между мной и бандерлогом? Я вам таких полномочий не давал. Держите пожалуйста себя в рамках приличия. Когда мы оба дадим вам эти полномочия - тогда будете определять. Иначе любой болельщик выскочит на поле и начнет определять кто был не прав.

Виталя, держите себя в рамках приличия. И в руках. Вы как психолог должны были бы лучше уметь это делать.

Мы на форуме и здесь все имеют право обсуждать поднятые вопросы.

Я высказал своё личное мнение. Для этого мне полномочия не требуются.

Если вы хотите ограничить обсуждение двумя участниками, то для этого есть личка. Виталя, держитев рамках приличия. И в руках. Вы как психолог должны были бы лучше уметь это делать.Мы на форуме и здесь все имеют право обсуждать поднятые вопросы.Я высказал своёмнение. Для этого мне полномочия не требуются.Если вы хотите ограничить обсуждение двумя участниками, то для этого есть личка. ЛАД 2 Повідомлень: 33920 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5299 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 07:32 ЛАД написав: Я высказал своё личное мнение. Для этого мне полномочия не требуются. Я высказал своё личное мнение. Для этого мне полномочия не требуются. Есть определенная этика общения. например вы едете в купе, в котором двое людей спорят, пусть даже вы суперспециалист по данному вопросу, но нужно избегать фраз кто в споре прав. Эта фраза автоматически делает вас судьёй и вызывает вопросы о наличии таких полномочий. Когда вы одна из сторон спора - говорите что угодно. Но в ситуации с чужим спором ремарки с трибуны желательно должны носить нейтральный характер. Есть определенная этика общения. например вы едете в купе, в котором двое людей спорят, пусть даже вы суперспециалист по данному вопросу, но нужно избегать фраз кто в споре прав. Эта фраза автоматически делает вас судьёй и вызывает вопросы о наличии таких полномочий. Когда вы одна из сторон спора - говорите что угодно. Но в ситуации с чужим спором ремарки с трибуны желательно должны носить нейтральный характер. Wirująświatła

Повідомлень: 29438 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 178179180181> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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