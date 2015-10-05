с гопниками не работал, а с агрессивными подростками работал. Повторю ещё раз. Как только добавить подростку нейронных связей (в народе "мозгов"), агрессия пропадает. Что такое агрессия? это неумение думать на 2-3 шага. Агрессор на 1м шаге видит себя победителем, но когда ему показываешь что жертва может достать нож и отправить "победителя" на кладбище, желание быть агрессором обычно пропадает, победа с такой перспективой уже нет так интересна.. Потому что одношаговая стратегия была построена на ложной уверенности в своей неуязвимости. (У особо одаренных желание агрессировать остаётся). Так же и агрессия против слабых. Малой вырастет и наваляет своему агрессору. Об этом почему то не задумываются. "Не навалял сейчас, значит не наваляет никогда". Актуально для сиблингов. Агрессия это 100% ментальная проблема.
к вам встречный вопрос-кейс. вашего ребенка в школе буллят, ваши действия?
Позже пришла мысль, а вы не путаете агрессию и спорт? если пацаны в классе добровольно устраивают кулачный турнир на обладание титулом "самого крутого" это спорт. Пусть без особых правил. Достаточно добровольности. Кто не хочет участия не принимает. Туда же все челленджи "на слабо". Агрессия когда агрессор втягивает жертву в конфликт против его воли.
Макаки считаются агрессивными животными, но если копнуть вся "агрессия" - добровольная. Если другой макаке убежать, агрессор гнаться за жертвой не будет. Для "победы" достаточно её бегства. Нанести жертве ущерб - не самоцель. То что у макак агрессия, у людей - спорт. А буллинга (агрессии с целью затравить жертву) у макак нет.