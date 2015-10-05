с гопниками не работал, а с агрессивными подростками работал. Повторю ещё раз. Как только добавить подростку нейронных связей (в народе "мозгов"), агрессия пропадает. Что такое агрессия? это неумение думать на 2-3 шага. Агрессор на 1м шаге видит себя победителем, но когда ему показываешь что жертва может достать нож и отправить "победителя" на кладбище, желание быть агрессором обычно пропадает, победа с такой перспективой уже нет так интересна.. Потому что одношаговая стратегия была построена на ложной уверенности в своей неуязвимости. (У особо одаренных желание агрессировать остаётся). Так же и агрессия против слабых. Малой вырастет и наваляет своему агрессору. Об этом почему то не задумываются. "Не навалял сейчас, значит не наваляет никогда". Актуально для сиблингов. Агрессия это 100% ментальная проблема.
к вам встречный вопрос-кейс. вашего ребенка в школе буллят, ваши действия?
Позже пришла мысль, а вы не путаете агрессию и спорт? если пацаны в классе добровольно устраивают кулачный турнир на обладание титулом "самого крутого" это спорт. Пусть без особых правил. Достаточно добровольности. Кто не хочет участия не принимает. Туда же все челленджи "на слабо". Агрессия когда агрессор втягивает жертву в конфликт против его воли.
а ну так и есть. вы игнорируя компонент добровольности начали путать агрессию и спорт.. и далее из ваших выводов получается что гопник - спортсмен. Потому что нет чёткого разраничения.
пытаюсь найти каким боком вы увязали обсуждаемый спорт с гопниками?
мотивы разные. гопник самоутверждается в нечестном поединке, заведомо зная что жертва слабее. 2е есть цель - нанести жертве ущерб (забрать телефон и/или расквасить лицо и/или просто унизить). 3е жертва не даёт согласие гопнику на вышеперечисленное. В спорте мотивы и цели диаметрально другие.
улыбнул кейс про меня и гопников . Как будто если вам встретятся 3 гопника с ножами и кастетами вы их героически раскидаете и набьёте. Примитивная манипуляция. На мою силу есть сила сильнее, так и на вашу силу тоже есть сила сильнее. Или вы самый сильный? То о чём я говорил ранее, агрессор не предполагает что и сам может проиграть. Вот вы когда писали про гопников "почему-то не подумали", что сами можете стать их жертвой.. и далее на этом заблуждении строятся (притягиваются за уши) все остальные выводы. "вы проиграть не можете, значит ваша позиция правильная". угу 3 раза.
я большой противник как драк так и удобных детей (странно что ЛАД на фразе о "тепличных" промолчал, не начал хвалить бандерлога, из "удобных" же получаются учёные, правильно? ЛАД встревает там где ему выгодно...)
Мое мнение сила защитить себя нужна, только не всегда её достаточно...а мордобой - от бедного ума и фантазии. Можно устроить соревнования по бегу, на турниках, перетягиванию каната, полосе препятствий. Это интереснее и менее травматично. Кроме того, в мордобое есть элемент унижения, в соревнованиях его нет. Дети должны общаться, учиться дружить, учиться выигрывать и проигрывать. Учиться уважать друзей и противника. Этот бесценный опыт "легко" достается в детстве, а во взрослой жизни наоборот больно бьёт по психике.
в 2008 я проиграл 20куе на форексе, но плохое настроение длилось ровно до утра. Потом забила ключом новая жизнь. Видимо в детстве я научился проигрывать и не воспринимать проигрыш как поражение.