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#<1 ... 178179180181 Додано: Суб 12 кві, 2025 07:43 Banderlog написав: Гопніки по вашому то мутація? Окрема вєтвь, горилоподобна? Гопніки по вашому то мутація? Окрема вєтвь, горилоподобна? с гопниками не работал, а с агрессивными подростками работал. Повторю ещё раз. Как только добавить подростку нейронных связей (в народе "мозгов"), агрессия пропадает. Что такое агрессия? это неумение думать на 2-3 шага. Агрессор на 1м шаге видит себя победителем, но когда ему показываешь что жертва может достать нож и отправить "победителя" на кладбище, желание быть агрессором обычно пропадает, победа с такой перспективой уже нет так интересна.. Потому что одношаговая стратегия была построена на ложной уверенности в своей неуязвимости. (У особо одаренных желание агрессировать остаётся). Так же и агрессия против слабых. Малой вырастет и наваляет своему агрессору. Об этом почему то не задумываются. "Не навалял сейчас, значит не наваляет никогда". Актуально для сиблингов. Агрессия это 100% ментальная проблема.



к вам встречный вопрос-кейс. вашего ребенка в школе буллят, ваши действия?





Позже пришла мысль, а вы не путаете агрессию и спорт? если пацаны в классе добровольно устраивают кулачный турнир на обладание титулом "самого крутого" это спорт. Пусть без особых правил. Достаточно добровольности. Кто не хочет участия не принимает. Туда же все челленджи "на слабо". Агрессия когда агрессор втягивает жертву в конфликт против его воли.



Banderlog написав: Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше Агресія проти свєрстніків має сорєвноватєльний і ритуалізований характер, вважайте, що це спорт якщо вам легше а ну так и есть. вы игнорируя компонент добровольности начали путать агрессию и спорт.. и далее из ваших выводов получается что гопник - спортсмен. Потому что нет чёткого разраничения.



пытаюсь найти каким боком вы увязали обсуждаемый спорт с гопниками? Banderlog написав: Ви нібито проти агресії, но якщо колупнути ви просто делегуєте право на неї іншим. При зустрічі з гопніками ви побіжите в поліцію, і даж не з гопніками.. Ви нібито проти агресії, но якщо колупнути ви просто делегуєте право на неї іншим. При зустрічі з гопніками ви побіжите в поліцію, і даж не з гопніками..



мотивы разные. гопник самоутверждается в нечестном поединке, заведомо зная что жертва слабее. 2е есть цель - нанести жертве ущерб (забрать телефон и/или расквасить лицо и/или просто унизить). 3е жертва не даёт согласие гопнику на вышеперечисленное. В спорте мотивы и цели диаметрально другие.



улыбнул кейс про меня и гопников . Как будто если вам встретятся 3 гопника с ножами и кастетами вы их героически раскидаете и набьёте. Примитивная манипуляция. На мою силу есть сила сильнее, так и на вашу силу тоже есть сила сильнее. Или вы самый сильный? То о чём я говорил ранее, агрессор не предполагает что и сам может проиграть. Вот вы когда писали про гопников "почему-то не подумали", что сами можете стать их жертвой.. и далее на этом заблуждении строятся (притягиваются за уши) все остальные выводы. "вы проиграть не можете, значит ваша позиция правильная". угу 3 раза.



Banderlog написав: Можно виростити "пацифістів" в тепличних умовах, но при зміні обставин ваша модель сипеться. Можно виростити "пацифістів" в тепличних умовах, но при зміні обставин ваша модель сипеться. я большой противник как драк так и удобных детей (странно что ЛАД на фразе о "тепличных" промолчал, не начал хвалить бандерлога, из "удобных" же получаются учёные, правильно? ЛАД встревает там где ему выгодно...)



Мое мнение сила защитить себя нужна, только не всегда её достаточно...а мордобой - от бедного ума и фантазии. Можно устроить соревнования по бегу, на турниках, перетягиванию каната, полосе препятствий. Это интереснее и менее травматично. Кроме того, в мордобое есть элемент унижения, в соревнованиях его нет. Дети должны общаться, учиться дружить, учиться выигрывать и проигрывать. Учиться уважать друзей и противника. Этот бесценный опыт "легко" достается в детстве, а во взрослой жизни наоборот больно бьёт по психике.



в 2008 я проиграл 20куе на форексе, но плохое настроение длилось ровно до утра. Потом забила ключом новая жизнь. Видимо в детстве я научился проигрывать и не воспринимать проигрыш как поражение. с гопниками не работал, а с агрессивными подростками работал. Повторю ещё раз. Как только добавить подростку нейронных связей (в народе "мозгов"), агрессия пропадает. Что такое агрессия? это неумение думать на 2-3 шага. Агрессор на 1м шаге видит себя победителем, но когда ему показываешь что жертва может достать нож и отправить "победителя" на кладбище, желание быть агрессором обычно пропадает, победа с такой перспективой уже нет так интересна.. Потому что одношаговая стратегия была построена на ложной уверенности в своей неуязвимости. (У особо одаренных желание агрессировать остаётся). Так же и агрессия против слабых. Малой вырастет и наваляет своему агрессору. Об этом почему то не задумываются. "Не навалял сейчас, значит не наваляет никогда". Актуально для сиблингов. Агрессия это 100% ментальная проблема.к вам встречный вопрос-кейс. вашего ребенка в школе буллят, ваши действия?Позже пришла мысль, а вы не путаете агрессию и спорт? если пацаны в классеустраивают кулачный турнир на обладание титулом "самого крутого" это спорт. Пусть без особых правил. Достаточно добровольности. Кто не хочет участия не принимает. Туда же все челленджи "на слабо". Агрессия когда агрессор втягивает жертву в конфликта ну так и есть. вы игнорируя компонент добровольности начали путать агрессию и спорт.. и далее из ваших выводов получается что гопник - спортсмен. Потому что нет чёткого разраничения.пытаюсь найти каким боком вы увязали обсуждаемый спорт с гопниками?мотивы разные. гопник самоутверждается в нечестном поединке, заведомо зная что жертва слабее. 2е есть цель - нанести жертве ущерб (забрать телефон и/или расквасить лицо и/или просто унизить). 3е жертва не даёт согласие гопнику на вышеперечисленное. В спорте мотивы и цели диаметрально другие.улыбнул кейс про меня и гопников. Как будто если вам встретятся 3 гопника с ножами и кастетами вы их героически раскидаете и набьёте. Примитивная манипуляция. На мою силу есть сила сильнее, так и на вашу силу тоже есть сила сильнее. Или вы самый сильный? То о чём я говорил ранее, агрессор не предполагает что и сам может проиграть. Вот вы когда писали про гопников "почему-то не подумали", что сами можете стать их жертвой.. и далее на этом заблуждении строятся (притягиваются за уши) все остальные выводы. "вы проиграть не можете, значит ваша позиция правильная". угу 3 раза.я большой противник как драк так и удобных детей (странно что ЛАД на фразе о "тепличных" промолчал, не начал хвалить бандерлога, из "удобных" же получаются учёные, правильно? ЛАД встревает там где ему выгодно...)Мое мнение сила защитить себя нужна, только не всегда её достаточно...а мордобой - от бедного ума и фантазии. Можно устроить соревнования по бегу, на турниках, перетягиванию каната, полосе препятствий. Это интереснее и менее травматично. Кроме того, в мордобое есть элемент унижения, в соревнованиях его нет. Дети должны общаться, учиться дружить, учиться выигрывать и проигрывать. Учиться уважать друзей и противника. Этот бесценный опыт "легко" достается в детстве, а во взрослой жизни наоборот больно бьёт по психике.в 2008 я проиграл 20куе на форексе, но плохое настроение длилось ровно до утра. Потом забила ключом новая жизнь. Видимо в детстве я научился проигрывать и не воспринимать проигрыш как поражение. Wirująświatła

Повідомлень: 29439 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 09:28 папа сделал сыну пикапчик. Отец с большой буквы.

Wirująświatła

Повідомлень: 29439 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2462 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 178179180181 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3720

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34