папа сделал сыну пикапчик. Отец с большой буквы.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 09:50
Алкоголь показує істинне нутро людини, яке вона з самих різних причин ховає тверезою.
Не обов'язково їсти з кимось пуд солі, достатньо дуже добре напитись і подивитись, що вона собою уявляє без масок, гри ролей.
Додано: Суб 12 кві, 2025 10:07
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Суб 12 кві, 2025 10:20
Цікавий момент!
Щось станеться отак-то.
Але людина, поки не знає, живе в своїй ілюзії і переконана в правильності свого бачення на всі 100%.
То постає питання: за що саме боротися - за принципи чи результат?
Якщо за принципи, то до кінця. І ніяк інакше. Бо якщо інакше, то це ліцемірство.
Додано: Суб 12 кві, 2025 10:53
но иногда детское увлечение переходит в девиацию. с 4й минуты
что хорошо в одном возрасте, в другом - девиация
Додано: Суб 12 кві, 2025 11:05
вы тьютора с психологом не путаете? это психолог работает вне культурно-этических рамок. Тьютор-воспитатель работает строго в рамках и выход за них может закончится для него потерей работы. Эти рамки всегда оговариваются заранее (как правило). У тьютора не может быть иного мнения, кроме требований родителей.
Психолог тоже предупреждает заранее что этические нормы на некоторое время перестанут действовать и требует на это согласие (родителей если речь о ребенке). Так же психолог может запросить разговор с ребенком тет-а-тет. Обычно для родителей есть комната с монитором, чтобы они не переживали что их ребенка будут истязать.
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