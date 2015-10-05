Додано: Суб 12 кві, 2025 12:34

Wirująświatła написав: давайте разберемся) мне не должно быть интересно какую дичь вытворяют люди ради хайпа (или чего то ещё)? а что должно? и что вы смотрите? давайте разберемся) мне не должно быть интересно какую дичь вытворяют люди ради хайпа (или чего то ещё)? а что должно? и что вы смотрите?

Простите, сразу не оговорился, что это не попытка наезда. У Вас это может вызывать профессиональный интерес.Что касается слишком высокой цены, так ведь конкуренция высока, дешёвый хайп уже придумать тяжело (идея затаскивания машин куда угодно тоже не Нова).Да и потрачено на это не более 300 баксов. Если канал на этом раскрутится, такие затраты отобьются.Ну и традиционно старый анекдот:Обезьяна сидит и шкурку от банана полоскает. Тут подплывает к ней крокодил и говорит : -Обезьяна, Обезьяна, а что ты делаешь?- Дай червонец, тогда скажу!- Ты что охренела совсем, червонец тебе еще давать?! и уплыл.Плывет и думает, Ну все таки интересно, что же там обезьяна делает?! Подплывет к ней обратно и говорит:- Обезьяна, Обезьяна, ну что ты делаешь??- Дай червонец скажу- Ну на тебе червонец!Обезьяна, Обезьяна, ну а что ты делаешь?- Что не видишь?! Шкурку от банана полоскаю!- Обезьян, ты чего дура???- Дура не дура, а тридцатник в день имею)))