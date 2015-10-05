папа сделал сыну пикапчик. Отец с большой буквы.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 12 кві, 2025 09:50
Алкоголь показує істинне нутро людини, яке вона з самих різних причин ховає тверезою.
Не обов'язково їсти з кимось пуд солі, достатньо дуже добре напитись і подивитись, що вона собою уявляє без масок, гри ролей.
Додано: Суб 12 кві, 2025 10:07
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Суб 12 кві, 2025 10:20
Цікавий момент!
Щось станеться отак-то.
Але людина, поки не знає, живе в своїй ілюзії і переконана в правильності свого бачення на всі 100%.
То постає питання: за що саме боротися - за принципи чи результат?
Якщо за принципи, то до кінця. І ніяк інакше. Бо якщо інакше, то це ліцемірство.
Додано: Суб 12 кві, 2025 10:53
но иногда детское увлечение переходит в девиацию. с 4й минуты
что хорошо в одном возрасте, в другом - девиация
Додано: Суб 12 кві, 2025 11:05
вы тьютора с психологом не путаете? это психолог работает вне культурно-этических рамок. Тьютор-воспитатель работает строго в рамках и выход за них может закончится для него потерей работы. Эти рамки всегда оговариваются заранее (как правило). У тьютора не может быть иного мнения, кроме требований родителей.
Психолог тоже предупреждает заранее что этические нормы на некоторое время перестанут действовать и требует на это согласие (родителей если речь о ребенке). Так же психолог может запросить разговор с ребенком тет-а-тет. Обычно для родителей есть комната с монитором, чтобы они не переживали что их ребенка будут истязать.
Додано: Суб 12 кві, 2025 11:24
загуглил про детей Тищенко и наткнулся на фразу
"обратный" кейс с фото) тут уже ребенок запрещает родителям его фотографировать. И кстати кейс не новый. Я такое видел вот так маленький Даня крутит большим папой.
Додано: Суб 12 кві, 2025 12:12
Я не знаю, является ли девиацией желание хайпануть на Ютьюбе, и в каком возрасте?
Слишком тщательно все заснято для простого сумасбродства.
А вот с желанием смотреть подобный треш стоит разобраться поподробнее.
Также интересно, можно ли считать девиацией явные признаки отсутствия разума, если эти признаки проявляются массово?
Додано: Суб 12 кві, 2025 12:21
что в вашем понимании разум, это знания, опыт или что то третье?
давайте разберемся) мне не должно быть интересно какую дичь вытворяют люди ради хайпа (или чего то ещё)? а что должно? и что вы смотрите?
Додано: Суб 12 кві, 2025 12:34
Простите, сразу не оговорился, что это не попытка наезда. У Вас это может вызывать профессиональный интерес.
Что касается слишком высокой цены, так ведь конкуренция высока, дешёвый хайп уже придумать тяжело (идея затаскивания машин куда угодно тоже не Нова).
Да и потрачено на это не более 300 баксов. Если канал на этом раскрутится, такие затраты отобьются.
Ну и традиционно старый анекдот:
Обезьяна сидит и шкурку от банана полоскает. Тут подплывает к ней крокодил и говорит : -Обезьяна, Обезьяна, а что ты делаешь?
- Дай червонец, тогда скажу!
- Ты что охренела совсем, червонец тебе еще давать?! и уплыл.
Плывет и думает, Ну все таки интересно, что же там обезьяна делает?! Подплывет к ней обратно и говорит:
- Обезьяна, Обезьяна, ну что ты делаешь??
- Дай червонец скажу
- Ну на тебе червонец!Обезьяна, Обезьяна, ну а что ты делаешь?
- Что не видишь?! Шкурку от банана полоскаю!
- Обезьян, ты чего дура???
- Дура не дура, а тридцатник в день имею)))
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|