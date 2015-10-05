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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 179180181182>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 09:28

папа сделал сыну пикапчик. Отец с большой буквы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 09:50

  ЛАД написав:Алкоголь, бывает, меняет человека до неузнаваемости. Бывают люди, у которых от алкоголя просто срывает крышу.

Алкоголь показує істинне нутро людини, яке вона з самих різних причин ховає тверезою.

Не обов'язково їсти з кимось пуд солі, достатньо дуже добре напитись і подивитись, що вона собою уявляє без масок, гри ролей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 10:07

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 10:20

  fox767676 написав:

Цікавий момент!
Щось станеться отак-то.
Але людина, поки не знає, живе в своїй ілюзії і переконана в правильності свого бачення на всі 100%.

То постає питання: за що саме боротися - за принципи чи результат?
Якщо за принципи, то до кінця. І ніяк інакше. Бо якщо інакше, то це ліцемірство.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 10:53

но иногда детское увлечение переходит в девиацию. с 4й минуты
что хорошо в одном возрасте, в другом - девиация
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 11:05

  ЛАД написав:Надо не только решать вопросы с воспитанниками, но и "ладить" с родителями. Не уверен, что они одобрят любые действия тьютора, даже если они объективно направлены на благо ребёнка. Надо ещё и завоевать чуть ли не абсолютное доверие родителей. А они могут быть... разными.
вы тьютора с психологом не путаете? это психолог работает вне культурно-этических рамок. Тьютор-воспитатель работает строго в рамках и выход за них может закончится для него потерей работы. Эти рамки всегда оговариваются заранее (как правило). У тьютора не может быть иного мнения, кроме требований родителей.


Психолог тоже предупреждает заранее что этические нормы на некоторое время перестанут действовать и требует на это согласие (родителей если речь о ребенке). Так же психолог может запросить разговор с ребенком тет-а-тет. Обычно для родителей есть комната с монитором, чтобы они не переживали что их ребенка будут истязать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 11:24

загуглил про детей Тищенко и наткнулся на фразу
Ранее Николай Тищенко рассказывал, что Даниил запрещает ему себя снимать и выкладывать в соцсети. Однако в день своего рождения, 6 лет назад, парню исполнилось 14, и он сделал исключение.

https://news.telegraf.com.ua/ukraina/20 ... tishchenka
"обратный" кейс с фото) тут уже ребенок запрещает родителям его фотографировать. И кстати кейс не новый. Я такое видел :D вот так маленький Даня крутит большим папой.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 12:12

  Wirująświatła написав:но иногда детское увлечение переходит в девиацию. с 4й минуты
что хорошо в одном возрасте, в другом - девиация

Я не знаю, является ли девиацией желание хайпануть на Ютьюбе, и в каком возрасте?
Слишком тщательно все заснято для простого сумасбродства.
А вот с желанием смотреть подобный треш стоит разобраться поподробнее.

Также интересно, можно ли считать девиацией явные признаки отсутствия разума, если эти признаки проявляются массово?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 12:21

  Сибарит написав:Также интересно, можно ли считать девиацией явные признаки отсутствия разума, если эти признаки проявляются массово?
что в вашем понимании разум, это знания, опыт или что то третье?
  Сибарит написав:А вот с желанием смотреть подобный треш стоит разобраться поподробнее.
давайте разберемся) мне не должно быть интересно какую дичь вытворяют люди ради хайпа (или чего то ещё)? а что должно? и что вы смотрите?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 12:34

  Wirująświatła написав:давайте разберемся) мне не должно быть интересно какую дичь вытворяют люди ради хайпа (или чего то ещё)? а что должно? и что вы смотрите?

Простите, сразу не оговорился, что это не попытка наезда. У Вас это может вызывать профессиональный интерес.
Что касается слишком высокой цены, так ведь конкуренция высока, дешёвый хайп уже придумать тяжело (идея затаскивания машин куда угодно тоже не Нова).
Да и потрачено на это не более 300 баксов. Если канал на этом раскрутится, такие затраты отобьются.
Ну и традиционно старый анекдот:
Обезьяна сидит и шкурку от банана полоскает. Тут подплывает к ней крокодил и говорит : -Обезьяна, Обезьяна, а что ты делаешь?
- Дай червонец, тогда скажу!
- Ты что охренела совсем, червонец тебе еще давать?! и уплыл.
Плывет и думает, Ну все таки интересно, что же там обезьяна делает?! Подплывет к ней обратно и говорит:
- Обезьяна, Обезьяна, ну что ты делаешь??
- Дай червонец скажу
- Ну на тебе червонец!Обезьяна, Обезьяна, ну а что ты делаешь?
- Что не видишь?! Шкурку от банана полоскаю!
- Обезьян, ты чего дура???
- Дура не дура, а тридцатник в день имею)))
Сибарит
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  #<1 ... 179180181182>
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