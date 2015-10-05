Сибарит написав:
Да и потрачено на это не более 300 баксов. Если канал на этом раскрутится, такие затраты отобьются.
опасность узкого трактования. вот тут у пацана 156 тыс подписчиков viewtopic.php?p=5845248#p5845248
а ют канал он забросил. В теории можно было его продать, по 1уе за подписчика (цена 10ти летней давности, сейчас мб выше/ниже). Узкое трактование скажет 156куе для 18ти летнего песдюка из села - не деньги. Нз как ют, а тг каналы продаются часто. Как вы знаете их у меня больше 300 и часть из них поменяли название/тематику в сторону рекламы какого то сайта, и теперь на них размещаются товары и цены. Поскольку я на такое не подписываюсь, понимаю канал сменил собственника.