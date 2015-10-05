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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:06
Wirująświatła,
За Вами не угонишься 😁
Только собрался ответить, а сообщения уже нет.
Тогда очень коротко: причины могут быть разные. Например, отключение монетизации.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:44
Wirująświatła
Не знаю. по-моему, высказывание личного мнения о чьей-то правоте не превращает человека в судью. Тем более, когда он тут же говорит, что не считает себя специалистом в данном вопросе.
А о "тепличных" детях... У вас длинные посты, возможно, просто не заметил.
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ЛАД
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:47
ют уникален тем что такого контента нет больше нигде.
(юмор если шо)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 12 кві, 2025 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:49
detroytred написав: ЛАД написав:
Алкоголь, бывает, меняет человека до неузнаваемости. Бывают люди, у которых от алкоголя просто срывает крышу.
Алкоголь показує істинне нутро людини, яке вона з самих різних причин ховає тверезою.
Не обов'язково їсти з кимось пуд солі, достатньо дуже добре напитись і подивитись, що вона собою уявляє без масок, гри ролей.
Не всегда. Знаю одного парня (сейчас уже взрослый мужчина) у него реально срывало крышу. Трезвый - добрый, хороший парень, выпил - совершенно другой человек. При этом, когда начинал пить, остановиться вовремя не мог, напивался до положения риз. К счастью, потом бросил и сейчас даже в рот не берёт. Даже пиво.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:49
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fox767676
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:52
ЛАД написав:
А о "тепличных" детях... У вас длинные посты, возможно, просто не заметил.
это был пост бандерлога. он почему то решил что я поклонник тепличных детей.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 12 кві, 2025 14:03
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Надо не только решать вопросы с воспитанниками, но и "ладить" с родителями. Не уверен, что они одобрят любые действия тьютора, даже если они объективно направлены на благо ребёнка. Надо ещё и завоевать чуть ли не абсолютное доверие родителей. А они могут быть... разными.
вы тьютора с психологом не путаете? это психолог работает вне культурно-этических рамок. Тьютор-воспитатель работает строго в рамках и выход за них может закончится для него потерей работы. Эти рамки всегда оговариваются заранее (как правило). У тьютора не может быть иного мнения, кроме требований родителей.
........
Не берусь судить о работе тьютора. Никогда не сталкивался. Но как я себе представляю такую работу, я бы с режимом 24/7 и проживанием в семье за 500 долл. не пошёл бы.
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