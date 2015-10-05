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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 12 кві, 2025 18:27
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
для бандерлога (остальным не рекомендую фильм морально тяжёлый)
а я не буду
така собі реклама у вас чесно кажучи... ця канхветка бандерлогу, іншим не совєтую... є підозра що замість канхветки там... і ви з непойнятних етичних норм хочете мені її скормить.
Так і запишемо - пацієнт категорично відмовляється від ліків!
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Додано: Суб 12 кві, 2025 18:42
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Додано: Суб 12 кві, 2025 19:19
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
для бандерлога (остальным не рекомендую фильм морально тяжёлый)
а я не буду
така собі реклама у вас чесно кажучи... ця канхветка бандерлогу, іншим не совєтую... є підозра що замість канхветки там... і ви з непойнятних етичних норм хочете мені її скормить.
Плюсонув за неординарне почуття гумору))
І згадав зразу «канхвєта очєнь класна, тузік вкусний»,
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 12 кві, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 19:19
Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту?
п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як!
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Додано: Суб 12 кві, 2025 19:19
Повтор!
Тормозить форум!
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 12 кві, 2025 20:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 19:32
Успіх написав:
Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту?
п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як!
Я до війни постив. Шо ти хотів про піст обговорити?
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Додано: Суб 12 кві, 2025 20:08
Успіх написав:
Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту?
п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як!
Енігму в піст? Не всякі твори. Перший альбом називається Sadeness для алюзії на нашого львівського маркіза де Сада
Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс
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Додано: Суб 12 кві, 2025 20:10
Banderlog написав:
є підозра що замість канхветки там... і ви з непойнятних етичних норм хочете мені її скормить.
испугались? ну и ладно. там в школе буллят мальчика на костылях а потом папа отвозит его в лес и оставляет там одного. теперь смотреть нет смысла, я всё рассказал
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Wirująświatła
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