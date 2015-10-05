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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 18:27

За крок...©

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:для бандерлога (остальным не рекомендую фильм морально тяжёлый)

а я не буду :lol: така собі реклама у вас чесно кажучи... ця канхветка бандерлогу, іншим не совєтую... є підозра що замість канхветки там... і ви з непойнятних етичних норм хочете мені її скормить.

Так і запишемо - пацієнт категорично відмовляється від ліків! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 18:42

ще трохи духовності, вже для всіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:19

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:для бандерлога (остальным не рекомендую фильм морально тяжёлый)

а я не буду :lol: така собі реклама у вас чесно кажучи... ця канхветка бандерлогу, іншим не совєтую... є підозра що замість канхветки там... і ви з непойнятних етичних норм хочете мені її скормить.

Плюсонув за неординарне почуття гумору))

І згадав зразу «канхвєта очєнь класна, тузік вкусний»,

Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 кві, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:19

Re: Психологія релігії))

Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту? :)



п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як! ;)
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:19

Редагував

Повтор!
Тормозить форум!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 12 кві, 2025 20:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:32

  Успіх написав:Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту? :)



п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як! ;)

Я до війни постив. Шо ти хотів про піст обговорити?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:08

Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту? :)



п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як! ;)
Енігму в піст? Не всякі твори. Перший альбом називається Sadeness для алюзії на нашого львівського маркіза де Сада
Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:10

  Banderlog написав:є підозра що замість канхветки там... і ви з непойнятних етичних норм хочете мені її скормить.
испугались? ну и ладно. там в школе буллят мальчика на костылях а потом папа отвозит его в лес и оставляет там одного. теперь смотреть нет смысла, я всё рассказал :D
Wirująświatła
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