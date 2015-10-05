|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 12 кві, 2025 20:47
Успіх написав: Faceless написав:
Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс
Хіба не пох, яка їх точна назва?
Хіба не головне їхня творчість?
Те саме можна сказати про ваше імʼя наприклад:)
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35754
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 8174 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 20:51
Wirująświatła написав: fox767676 написав:
это "Альфа" 1983
а взлетел почему то цой. до сих пор не понимаю его феномена, 3 аккорда, простенькие тексты, вокала вообще нету, так любой алкаш после недели тренировок споёт. 2е чего не понимаю бешенную популярность ласкового мая, блеящий задавленный снизу голос молодого шатунова, в то время были куда интереснее артисты. тот же минаев.
С таким-же успехом можно задавать вопросы про Высоцкого.
Я в 1988 году впервые услышал Цоя.
До этого, с конца 70-х, когда отец принес первый бобинник, я тогда еще даже в школу не ходил, слушал ТОЛЬКО Высоцкого.
Ну, мама пыталась меня классикой увлечь, но это почти полностью прошло мимо.
С 88-го слушал Высоцкого и Цоя примерно до начала учебы в институте.
Там уже пошло разнообразие - от металла до Енигмы.
У большинства исполнителей, которые стали популярными или мегапопулярными, есть на то причина.
Для меня тоже непонятен феномен Массового Лая.
Но с таким-же успехом можно спрашивать и почему популярен был Мираж.
Думаю, посетителям дискотек конца 80-х это было-бы проще объяснить. Я на дискотеки не ходил.
Кому-то надо пошевелиться под соответствующие звуки, кому-то адреналин от тяжелого рока, кому-то смысл песен.
У Янки был голос или музыка высокого полета? Еще примитивней чем у Кино.
Но на тот момент такой протест был востребован. Кстати, мало кто ее знает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17169
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8522 раз.
- Подякували: 5385 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
6
Додано: Суб 12 кві, 2025 20:56
rjkz написав:
У Янки был голос или музыка высокого полета? Еще примитивней чем у Кино.
Но на тот момент такой протест был востребован. Кстати, мало кто ее знает.
спасибо что напомнили. надо кавернуть...
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29450
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2462 раз.
- Подякували: 3458 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:00
ЛАД написав: rjkz написав:
..........Нормы морали в разных странах и в разные времена разные
.
...........Когда-то "при виде носка женской туфельки из-под юбки, мужчины падали в обморок"
(с, не помню откуда).
У меня есть знакомые, девочка в 14 лет привела парня и он у с ней жил в квартире ее родителей. Сейчас у них несколько детей, оформили отношения после начала первой беременности.
Мои дети не шугаются когда мы с женой входим в ванную, а они принимают душ.
Я не настолько раскрепощенный, но дверь не закрываю, только оставляю занавеску закрытой. Шопаделать, советское воспитание, комплексы.
Такие примеры, как вы привели с девушкой знаю тоже (не в США).
Насчёт "советского воспитания" вы преувеличиваете. Вы сами написали два подчёркнутых предложения. Несколько десятков лет назад Штаты были очень пуританской страной. Мир меняется.
rjkz написав:
.................
Каждый человек, как-бы он не пытался абстрагироваться, все равно все меряет на основании своего жизненного опыта.
И у каждого он свой.
Верно.
У каждого свой опыт, свои взгляды и суждения.
Но есть какие-то основополагающие принципы и требования общества (мораль), которые необходимы для самого его существования. Да, со временем они меняются в соответствии с изменением общества, но они всегда существуют. Меня, честно говоря, психология убийцы интересует только в той степени, в которой её знание позволит предотвратить убийства в будущем. А уж психическое благополучие и/или комфорт убийцы не волнуют практически вообще.
То семья в Украине.
Я не в курсе что было-бы в США в такой ситуации.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17169
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8522 раз.
- Подякували: 5385 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
6
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:04
ЛАД написав: rjkz написав:
.............
1. Насчет примирений и прочего.
............
Проблема в том, что хорошего
выхода сегодня не существует, причём нет хуже-лучше, все плохие. Но выбирать придётся.
Насчёт русских.
Вы тоже не успели толком пожить в Союзе и слабо представляете себе ту обстановку.
Много выступали против вторжения в Чехословакию в 1968? Многие верили в пропаганду, некоторые боялись.
Пропаганда великая сила. Тогда был практически один источник информации.
Сегодня, наоборот, слишком много. Трудно решить, какой доверять. Человек в большинстве случаев выбирает "свою". Тем более, у вас в Штатах, да и вообще за границей - слишком далеко, реальную ситуацию вообще не видят. В РФ достаточно многие, как минимум, не хотят этой войны. Сколько в % оценить не берусь, но не мало. Но решиться на открытый протест не могут, оппозиция давно подавлена.
Насчёт "корейского варианта" вы правы и на военной ветке я давно писал об этом. Но тут то же самое - нет хорошего выхода.
"гарантии, что новые гарантии не постигнет та-же участь" нет, но лучше что-то, чем ничего. А Будапештский меморандум изначально был филькиной грамотой.
2. ........
Как мне пояснили, тут надо быть дружелюбным, но никого не подпускать слишком близко. Ни на работе ни там где живешь. Друзей много тут ни у кого нет. А те, что есть, все равно на довольно приличной дистанции держатся. В Украине по-другому.
Такое общество.
Тут Виталий прав.
В Украине ситуация тоже меняется. Объяснить почему, не берусь. Хотя до такого, как вы пишете, ещё далеко.
P.s. За видео спасибо, девочка в прозрачном неплоха, но музыкой там и не пахнет.
Девочка в прозрачном?
Я выкладывал Гомазду с композицией Металлики.
Она не в прозрачном вроде...или я так был увлечен слушанием, что не увидел.
Ну и насчет композиции - тут я не соглашусь.
У Металлики есть спорные вещи, но даже любители классики отмечают это произведение.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17169
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8522 раз.
- Подякували: 5385 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
6
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:07
rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав:
.............
1. Насчет примирений и прочего.
............
Проблема в том, что хорошего
выхода сегодня не существует, причём нет хуже-лучше, все плохие. Но выбирать придётся.
Насчёт русских.
Вы тоже не успели толком пожить в Союзе и слабо представляете себе ту обстановку.
Много выступали против вторжения в Чехословакию в 1968? Многие верили в пропаганду, некоторые боялись.
Пропаганда великая сила. Тогда был практически один источник информации.
Сегодня, наоборот, слишком много. Трудно решить, какой доверять. Человек в большинстве случаев выбирает "свою". Тем более, у вас в Штатах, да и вообще за границей - слишком далеко, реальную ситуацию вообще не видят. В РФ достаточно многие, как минимум, не хотят этой войны. Сколько в % оценить не берусь, но не мало. Но решиться на открытый протест не могут, оппозиция давно подавлена.
Насчёт "корейского варианта" вы правы и на военной ветке я давно писал об этом. Но тут то же самое - нет хорошего выхода.
"гарантии, что новые гарантии не постигнет та-же участь" нет, но лучше что-то, чем ничего. А Будапештский меморандум изначально был филькиной грамотой.
2. ........
Как мне пояснили, тут надо быть дружелюбным, но никого не подпускать слишком близко. Ни на работе ни там где живешь. Друзей много тут ни у кого нет. А те, что есть, все равно на довольно приличной дистанции держатся. В Украине по-другому.
Такое общество.
Тут Виталий прав.
В Украине ситуация тоже меняется. Объяснить почему, не берусь. Хотя до такого, как вы пишете, ещё далеко.
P.s. За видео спасибо, девочка в прозрачном неплоха, но музыкой там и не пахнет.
Девочка в прозрачном?
Я выкладывал Гомазду с композицией Металлики.
Она не в прозрачном вроде...или я так был увлечен слушанием, что не увидел.
Ну и насчет композиции - тут я не соглашусь.
У Металлики есть спорные вещи, но даже любители классики отмечают это произведение.
Не вірю що ви не помітили:)
У неї всі відео в transparent dress
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35754
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 8174 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:12
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39173
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1598 раз.
- Подякували: 2818 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:25
rjkz написав: ЛАД написав:
.........
P.s. За видео спасибо, девочка в прозрачном неплоха, но музыкой там и не пахнет.
Девочка в прозрачном?
Я выкладывал Гомазду с композицией Металлики.
Она не в прозрачном вроде...или я так был увлечен слушанием, что не увидел.
Ну и насчет композиции - тут я не соглашусь.
У Металлики есть спорные вещи, но даже любители классики отмечают это произведение.
Возможно, ошиблись, когда вставляли ссылку. Сейчас проверил ваш пост viewtopic.php?p=5843727#p5843727
. Какая-то фоновая музыка присутствует, но её почти не слышно за рассказом девочки в прозрачном, которая моет окно и рассказывает, как стирать прозрачные вещи.
Если можно, дайте ссылку, которую хотели, по заявкам трудящихся.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33938
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5299 раз.
- Подякували: 4833 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:28
Banderlog написав: Успіх написав: Banderlog написав:
Я до війни постив. Шо ти хотів про піст обговорити?
Чи є тут такі, які постять?))
Не їдять жирну їжу?
Не співають/танцюють/веселяться?
Ходили/підуть ще до сповіді?
1.є
2. В чім питання? До церкви?
Питання до форумчан))
Якщо нема таких - то і питання відпадає автоматично!
А якщо є хоч 1 такий - то в мене до нього тоді будуть уточнюючі питання
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7875
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:30
в мене свій піст, лише частково перетинається з християнським
поп-музика - визнаю, грішний
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|3727
|
|