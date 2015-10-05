ЛАД написав:

rjkz написав: .............

1. Насчет примирений и прочего.

............ .............1. Насчет примирений и прочего.............

хорошего

2. ........

Как мне пояснили, тут надо быть дружелюбным, но никого не подпускать слишком близко. Ни на работе ни там где живешь. Друзей много тут ни у кого нет. А те, что есть, все равно на довольно приличной дистанции держатся. В Украине по-другому.

Такое общество.

Проблема в том, чтовыхода сегодня не существует, причём нет хуже-лучше, все плохие. Но выбирать придётся.Насчёт русских.Вы тоже не успели толком пожить в Союзе и слабо представляете себе ту обстановку.Много выступали против вторжения в Чехословакию в 1968? Многие верили в пропаганду, некоторые боялись.Пропаганда великая сила. Тогда был практически один источник информации.Сегодня, наоборот, слишком много. Трудно решить, какой доверять. Человек в большинстве случаев выбирает "свою". Тем более, у вас в Штатах, да и вообще за границей - слишком далеко, реальную ситуацию вообще не видят. В РФ достаточно многие, как минимум, не хотят этой войны. Сколько в % оценить не берусь, но не мало. Но решиться на открытый протест не могут, оппозиция давно подавлена.Насчёт "корейского варианта" вы правы и на военной ветке я давно писал об этом. Но тут то же самое - нет хорошего выхода."гарантии, что новые гарантии не постигнет та-же участь" нет, но лучше что-то, чем ничего. А Будапештский меморандум изначально был филькиной грамотой.Тут Виталий прав.В Украине ситуация тоже меняется. Объяснить почему, не берусь. Хотя до такого, как вы пишете, ещё далеко.P.s. За видео спасибо, девочка в прозрачном неплоха, но музыкой там и не пахнет.