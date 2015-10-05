RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:41

кавер на Янку
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29450
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2462 раз.
Подякували: 3458 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:42

Валєрааааааааааа!)))

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс
Хіба не пох, яка їх точна назва?
Хіба не головне їхня творчість?

Те саме можна сказати про ваше імʼя наприклад:)

Ну і?
Хіба не пох, як мене звати - Тарас, Микола, Іван, Василь, чи Петро, якщо, умовно, я круто вмію грати на скрипці, чи круто танцюю брейк-денс? :lol:

Я ж там написав - важливіша ТВОРЧІСТЬ!
І пох, що перекрутять - "он дивись, як Ваван, чи Петрушо, чи Васьок, чи Миколун круто танцює брейк! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7875
З нами з: 18.03.21
Подякував: 243 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:53

Re: Психологія та інші цікавинки

Чого на психологічній гілці НЕ прижилась рубрика - "психологічний фільм на вечір"?

Невже ніхто не любить дивитись психологічні фільми?
Чи в чім справа?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7875
З нами з: 18.03.21
Подякував: 243 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:55

Re: Психологія та інші цікавинки

Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35754
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1477 раз.
Подякували: 8174 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:00

  Успіх написав:Невже ніхто не любить дивитись психологічні фільми?

Це шо, тіпа Доктор Хаус? Жодної серії докінця не додивився, бо постійно засинаю.

За Піст питай, але я постив до війни.
Water
 
Повідомлень: 2932
З нами з: 06.03.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 182183184185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3297)
12.04.2025 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.