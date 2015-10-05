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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 183184185186>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:41

кавер на Янку
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:42

Валєрааааааааааа!)))

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс
Хіба не пох, яка їх точна назва?
Хіба не головне їхня творчість?

Те саме можна сказати про ваше імʼя наприклад:)

Ну і?
Хіба не пох, як мене звати - Тарас, Микола, Іван, Василь, чи Петро, якщо, умовно, я круто вмію грати на скрипці, чи круто танцюю брейк-денс? :lol:

Я ж там написав - важливіша ТВОРЧІСТЬ!
І пох, що перекрутять - "он дивись, як Ваван, чи Петрушо, чи Васьок, чи Миколун круто танцює брейк! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:53

Re: Психологія та інші цікавинки

Чого на психологічній гілці НЕ прижилась рубрика - "психологічний фільм на вечір"?

Невже ніхто не любить дивитись психологічні фільми?
Чи в чім справа?
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:55

Re: Психологія та інші цікавинки

Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:00

  Успіх написав:Невже ніхто не любить дивитись психологічні фільми?

Це шо, тіпа Доктор Хаус? Жодної серії докінця не додивився, бо постійно засинаю.

За Піст питай, але я постив до війни.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:03

Faceless спс
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:08

Re: Психологія та інші цікавинки

за мір во всьом мірє
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:18

Напевно, і в 44му думали, якої жирності масло намащувати на

  Water написав:За Піст питай, але я постив до війни
А чого ДО війни?
А що - прийшла війна і всім в горлянки жиру налила? :)
Вибачте, не втримався після нанадцяти сторінок обговоряння майонезу і інших жирів....


Плять, повномасштабка вже більше ТРЬОХ років, а тут балакають, як зменшити жири в раціоні!🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Виходить, війна "не для всіх"!
Або просто - "специфічна війна".
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:20

  rjkz написав:С таким-же успехом можно задавать вопросы про Высоцкого.

Можно.
И ответы будут разные 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:21

  Успіх написав:Невже ніхто не любить дивитись психологічні фільми?
как то пальцем в небо. я люблю фильмы про подростков с нарушениями поведения. А триллеры или криминальные не очень. Любовные драмы вообще на дух не выношу.. Пусть оно на экране не настоящее, мерзкое ощущение что вторгаешься в чужую личную жизнь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 кві, 2025 22:24, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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