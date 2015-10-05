кавер на Янку
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Додано: Суб 12 кві, 2025 21:42
Валєрааааааааааа!)))
Ну і?
Хіба не пох, як мене звати - Тарас, Микола, Іван, Василь, чи Петро, якщо, умовно, я круто вмію грати на скрипці, чи круто танцюю брейк-денс?
Я ж там написав - важливіша ТВОРЧІСТЬ!
І пох, що перекрутять - "он дивись, як Ваван, чи Петрушо, чи Васьок, чи Миколун круто танцює брейк!
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:53
Re: Психологія та інші цікавинки
Чого на психологічній гілці НЕ прижилась рубрика - "психологічний фільм на вечір"?
Невже ніхто не любить дивитись психологічні фільми?
Чи в чім справа?
Додано: Суб 12 кві, 2025 21:55
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:00
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:08
Re: Психологія та інші цікавинки
за мір во всьом мірє
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:18
Напевно, і в 44му думали, якої жирності масло намащувати на
А чого ДО війни?
А що - прийшла війна і всім в горлянки жиру налила?
Вибачте, не втримався після нанадцяти сторінок обговоряння майонезу і інших жирів....
Плять, повномасштабка вже більше ТРЬОХ років, а тут балакають, як зменшити жири в раціоні!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Виходить, війна "не для всіх"!
Або просто - "специфічна війна".
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:20
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:21
как то пальцем в небо. я люблю фильмы про подростков с нарушениями поведения. А триллеры или криминальные не очень. Любовные драмы вообще на дух не выношу.. Пусть оно на экране не настоящее, мерзкое ощущение что вторгаешься в чужую личную жизнь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 12 кві, 2025 22:24, всього редагувалось 2 разів.
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