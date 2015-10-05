|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:23
Успіх написав:
А чого ДО війни?
А що - прийшла війна і всім в горлянки жиру налила?
Даже я, человек очень далёкий от религии, знаю, что путники и ратники пост не держат.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7998
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6414 раз.
- Подякували: 21447 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:24
Water написав:
Це шо, тіпа Доктор Хаус? Жодної серії докінця не додивився, бо постійно засинаю
Ну, це більше, як психологічна комедія.
Там головний герой постійно поводив/проявляв себе кумедно...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7877
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 969 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:31
японская макака. имхо самая умная из всех
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29453
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2462 раз.
- Подякували: 3458 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:43
Успіх написав:Чого на психологічній гілці НЕ прижилась рубрика - "психологічний фільм на вечір"?
Невже ніхто не любить дивитись психологічні фільми?
Чи в чім справа?
Типу Джокера чи шо?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35757
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 8174 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:43
Успіх написав: Water написав:
За Піст питай, але я постив до війни
А чого ДО війни?
А що - прийшла війна і всім в горлянки жиру налила?
Вибачте, не втримався після нанадцяти сторінок обговоряння майонезу і інших жирів....
Плять, повномасштабка вже більше ТРЬОХ років, а тут балакають, як зменшити жири в раціоні!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Виходить, війна "не для всіх"!
Або просто - "специфічна війна".
Якщо не секрет, який середній бал атестату був в крайніх твоїх 8 і 9 класі?
Як тебе киця з 2 дипломами виносить? Може вона працює також з педагогічно запущеними дітьми, і тому їй з тобою норм?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14685
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:45
Hotab написав: Успіх написав: Water написав:
За Піст питай, але я постив до війни
А чого ДО війни?
А що - прийшла війна і всім в горлянки жиру налила?
Вибачте, не втримався після нанадцяти сторінок обговоряння майонезу і інших жирів....
Плять, повномасштабка вже більше ТРЬОХ років, а тут балакають, як зменшити жири в раціоні!
Виходить, війна "не для всіх"!
Або просто - "специфічна війна".
Якщо не секрет, який середній бал атестату був в крайніх твоїх 8 і 9 класі?
Як тебе киця з 2 дипломами виносить? Може вона працює також з педагогічно запущеними дітьми, і тому їй з тобою норм?
Треба ще уточняти яка система, 5 чи 12 балів
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35757
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 8174 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:58
Faceless
«2» і «3» однаково «не дуже» при обох системах 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14685
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 386 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 12 кві, 2025 23:12
Hotab написав:Faceless
«2» і «3» однаково «не дуже» при обох системах
Ні, 3 в пʼятибальній це ще не так погано
В 12 бальній це вже сум-пічаль
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35757
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1477 раз.
- Подякували: 8174 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|3728
|
|