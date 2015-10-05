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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:23

  Успіх написав:А чого ДО війни?
А що - прийшла війна і всім в горлянки жиру налила? :)

Даже я, человек очень далёкий от религии, знаю, что путники и ратники пост не держат.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:24

Re: Психологія та інші цікавинки

  Water написав:Це шо, тіпа Доктор Хаус? Жодної серії докінця не додивився, бо постійно засинаю
Ну, це більше, як психологічна комедія.
Там головний герой постійно поводив/проявляв себе кумедно...
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:31

японская макака. имхо самая умная из всех
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:43

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:Чого на психологічній гілці НЕ прижилась рубрика - "психологічний фільм на вечір"?

Невже ніхто не любить дивитись психологічні фільми?
Чи в чім справа?
Типу Джокера чи шо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:43

  Успіх написав:
  Water написав:За Піст питай, але я постив до війни
А чого ДО війни?
А що - прийшла війна і всім в горлянки жиру налила? :)
Вибачте, не втримався після нанадцяти сторінок обговоряння майонезу і інших жирів....


Плять, повномасштабка вже більше ТРЬОХ років, а тут балакають, як зменшити жири в раціоні!🤦🏻🤦🏻🤦🏻

Виходить, війна "не для всіх"!
Або просто - "специфічна війна".


Якщо не секрет, який середній бал атестату був в крайніх твоїх 8 і 9 класі?
Як тебе киця з 2 дипломами виносить? Може вона працює також з педагогічно запущеними дітьми, і тому їй з тобою норм?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:45

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:
  Успіх написав:
  Water написав:За Піст питай, але я постив до війни
А чого ДО війни?
А що - прийшла війна і всім в горлянки жиру налила? :)
Вибачте, не втримався після нанадцяти сторінок обговоряння майонезу і інших жирів....


Плять, повномасштабка вже більше ТРЬОХ років, а тут балакають, як зменшити жири в раціоні!

Виходить, війна "не для всіх"!
Або просто - "специфічна війна".


Якщо не секрет, який середній бал атестату був в крайніх твоїх 8 і 9 класі?
Як тебе киця з 2 дипломами виносить? Може вона працює також з педагогічно запущеними дітьми, і тому їй з тобою норм?
Треба ще уточняти яка система, 5 чи 12 балів
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:58

Faceless
«2» і «3» однаково «не дуже» при обох системах 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 23:12

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Faceless
«2» і «3» однаково «не дуже» при обох системах
Ні, 3 в пʼятибальній це ще не так погано
В 12 бальній це вже сум-пічаль
Faceless
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