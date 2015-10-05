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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 230231232233234 ... 236>
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:43

Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:Faceless какой это год? 70е?
Альбом 2014, але то збірка
Пісня 2005 року
Тепла така кантрі, подумав якраз в тему буде
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:47

5:1 на мою користь! Все, розходимось))

  Faceless написав:Ви для себе вирішили, що вам краще свідомо втрутитися щоб вбило якусь людину. Без вашого втручання вона б жила, але ви вирішили її долю за неї. Це ваш вибір. Я його не оцінюю

Ну якщо так прямо - то я вбиваю одну, але рятую ЧОТИРЬОХ!
Ви ж своєю бездіяльністю вбиваєте ЧОТИРЬОХ!
(чи навіть, п'ятьох там в задачі було)
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:50

  Успіх написав:
  Faceless написав:Ви для себе вирішили, що вам краще свідомо втрутитися щоб вбило якусь людину. Без вашого втручання вона б жила, але ви вирішили її долю за неї. Це ваш вибір. Я його не оцінюю

Ну якщо так прямо - то я вбиваю одну, але рятую ЧОТИРЬОХ!
Ви ж своєю бездіяльністю вбиваєте ЧОТИРЬОХ!
(чи навіть, п'ятьох там в задачі було)

а можно встречный кейс? нужно убить миллиард чтобы спасти 4 млрд от голода. других вариантов нет. либо убиваешь либо 5 млрд умирают от голода. Возьмёшься?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:52

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Ви для себе вирішили, що вам краще свідомо втрутитися щоб вбило якусь людину. Без вашого втручання вона б жила, але ви вирішили її долю за неї. Це ваш вибір. Я його не оцінюю

Ну якщо так прямо - то я вбиваю одну, але рятую ЧОТИРЬОХ!
Ви ж своєю бездіяльністю вбиваєте ЧОТИРЬОХ!
(чи навіть, п'ятьох там в задачі було)

а можно встречный кейс? нужно убить миллиард чтобы спасти 4 млрд от голода. других вариантов нет. либо убиваешь либо 5 млрд умирают от голода. Возьмёшься?

Елементарно, Ватсон!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:55

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:55

  Wirująświatła написав:на западе дети инвалиды учатся в обычных школах. чем формируют эмпатию и толерантность у друних детей. с ними общаются, вовлекают в какие то игры. Щас тебе один фильм в лс подкину

Дивлячись шо за інвалідність. В основному ні, дивлячись де на Заході, школи спеціалізовані, як і спеціалізовані будинки. Але система побудована по-іншому, будь хто може народитись з вадами, а тут вже діє страховка на етапі вагітності матері.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:56

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:Ви для себе вирішили, що вам краще свідомо втрутитися щоб вбило якусь людину. Без вашого втручання вона б жила, але ви вирішили її долю за неї. Це ваш вибір. Я його не оцінюю

Ну якщо так прямо - то я вбиваю одну, але рятую ЧОТИРЬОХ!
Ви ж своєю бездіяльністю вбиваєте ЧОТИРЬОХ!
(чи навіть, п'ятьох там в задачі було)
Ви свідомо впливаєте на ситуацію і вбиваєте людину, яка б інакше вижила б. Ви несете повну відповідальність за це рішення.
Я просто не втручаюся у стан речей. Чи несу я відповідальність за ситуацію, створену не мною? Це окрема дискусія. Принаймні, якщо і казати про відповідальність за бездіяльність, вона має бути меншою, ніж відповідальність за свідомі дії, що є вбивством.
Ви ж вирішили, що цінність чийогось життя рахується простою арифметикою, і свідомо вбиваєте незнайому людину через ці свої переконання.
Існує безліч умов, за яких би цінність життів була б оцінена інакше. Навіть є варіанти, за яких ваш висновок, що саме має статися (що люди загинуть, якщо не втрутитись) - хибний. Проте ви зробили припущення, і ваші моральні орієнтири- вбити людину, базуючись на цих припущеннях. Ось і все.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:57

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ну якщо так прямо - то я вбиваю одну, але рятую ЧОТИРЬОХ!
Ви ж своєю бездіяльністю вбиваєте ЧОТИРЬОХ!
(чи навіть, п'ятьох там в задачі було)

а можно встречный кейс? нужно убить миллиард чтобы спасти 4 млрд от голода. других вариантов нет. либо убиваешь либо 5 млрд умирают от голода. Возьмёшься?

Елементарно, Ватсон!© :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:57

  Faceless написав:
Успіх написав:Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту? :)



п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як! ;)
Енігму в піст? Не всякі твори. Перший альбом називається Sadeness для алюзії на нашого львівського маркіза де Сада
Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс



Справедливости ради, смысловой перевод этого альбома Грусть/Печаль.
Надо будет при встрече у Сандры спросить, что там ее бывший муж имел ввиду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:57

Wirująświatła
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