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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 15 кві, 2025 20:58
Wirująświatła написав: Успіх написав: Faceless написав:
Ви для себе вирішили, що вам краще свідомо втрутитися щоб вбило якусь людину. Без вашого втручання вона б жила, але ви вирішили її долю за неї. Це ваш вибір. Я його не оцінюю
Ну якщо так прямо - то я вбиваю одну, але рятую ЧОТИРЬОХ!
Ви ж своєю бездіяльністю вбиваєте ЧОТИРЬОХ!
(чи навіть, п'ятьох там в задачі було)
а можно встречный кейс? нужно убить миллиард чтобы спасти 4 млрд от голода. других вариантов нет. либо убиваешь либо 5 млрд умирают от голода. Возьмёшься?
Я вчора кидав питання щодо оцінки теорії Таноса. Долярчик каже, що 50/50 то нє, але замочити 30% населення- ніби норм тєма.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 20:59
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
є підозра що замість канхветки там... і ви з непойнятних етичних норм хочете мені її скормить.
испугались? ну и ладно. там в школе буллят мальчика на костылях а потом папа отвозит его в лес и оставляет там одного. теперь смотреть нет смысла, я всё рассказал
Вспомнилось как на ветке про эмиграцию, Дюри Бачи рассказал как арабы в Германии буллили украинку, она за это сломала челюсть, а ей ногу, она ходила в школу на костылях и при попытке "можем повторить" костыляла уже костылями..
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:00
rjkz написав: Faceless написав: Успіх написав:
Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту?
п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як!
Енігму в піст? Не всякі твори. Перший альбом називається Sadeness для алюзії на нашого львівського маркіза де Сада
Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс
Справедливости ради, смысловой перевод этого альбома Грусть/Печаль.
Надо будет при встрече у Сандры спросить, что там ее бывший муж имел ввиду.
Не думаю, було б Sadness
А Sadeness, е додано не просто так, то алюзія на de Sade
Але спитайте за можливості, було б цікаво
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:00
Успіх написав:
Для чого ви лізете в дебрі, якщо задача ПРОСТА?!
Як 2+2!
Вы только что посмотрели (?) видео.
Задачи уровня 2+2 не рассматриваются на лекциях в вузах. От того, что Вы не в состоянии оценить ее сложность, она проще не становится.
ЗЫ Брать на слабо тоже надо уметь. Вы это делаете слишком примитивно.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:02
Faceless написав:
Я просто не втручаюся у стан речей. Чи несу я відповідальність за ситуацію, створену не мною?
Ви купаєтесь на озері.
Поруч тоне людина...
Ну і куй з нею, "я - не втручаюся в ситуацію створену не мною!"
Так?😁
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:08
Успіх написав: Faceless написав:
Я просто не втручаюся у стан речей. Чи несу я відповідальність за ситуацію, створену не мною?
Ви купаєтесь на озері.
Поруч тоне людина...
Ну і куй з нею, "я - не втручаюся в ситуацію створену не мною!"
Так?
Тут вже ніби нікого вбивати не треба, хоча "поруч" штука субʼєктивна, як і умови, і спроба врятувати може бути смертельно небезпечною - в певних випадках дійсно краще не втручатися
Може людина взагалі хотіла втопиться
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:09
rjkz написав:
Вспомнилось как на ветке про эмиграцию, Дюри Бачи рассказал как арабы в Германии буллили украинку, она за это сломала челюсть, а ей ногу, она ходила в школу на костылях и при попытке "можем повторить" костыляла уже костылями..
буллинг сейчас вырывается в топ по подростковой агрессии, но в буллинге не ломают ноги, и даже не трогают жертву пальцем, избегая даже админки. В этом его "привлекательность" - ноль ответственности. Например весь класс игнорит одного человека, для ребенка это травма, и что вы им сделаете? в крупном городе можно поменять школу, а в мелком, когда другая школа за 5 км? к тому же там быстро узнают причину смены школы и не факт что не повторят. У проблемы буллинга нет простого решения. Это проблема воспитания + хотелки лидера класса + работа педагогов + умение жертвы противостоять (без кулаков). Кто сталкивался знает какие непростые решения нужно принимать. Если классическая агрессия лечится повышением IQ (агрессору показывают какие могут быть последствия) то в буллинге это не работает, поскольку очевидных последствий нет, а кого волнует что там жертва ощущает? Только повышение EQ может повысить (поднять с нуля) эмпатию и создать нулевая терпимость к любым видам насилия.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 15 кві, 2025 21:22, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:09
antichamber написав:Успіх
ось тобі задача-у тебе горить хата, в хаті твої діти і неходяча мати
кого будеш першим рятувати?
буде телефонувати 911
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:15
Wirująświatła
Давай задачку про чіпляння "чеченців" до нашої панянки на пляжі!
Тут он вже відповідь готова є >>>
Faceless написав:
в певних випадках дійсно краще не втручатися
Може людина взагалі хотіла втопиться
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 15 кві, 2025 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:15
ЛАД написав:
Между прочим, Banderlog
давал ссылку на лекцию Майкла Сэндела в Гарварде, где как раз обсуждается проблема вагонетки, спасения 4-х за счёт жизни одного. Во второй половине лекции ещё одна интересная "задачка" на ту же тему из 19 века, связанная с каннибализмом после кораблекрушения. Обсуждение интересное, но, понятно, что однозначного решения нет. И, думаю, не существует.
P.s. Wirująświatła
, это, кстати, и ответ на ваш viewtopic.php?p=5846733#p5846733
На TED попадалося гарне відео на цю тему, але схоже тут тільки Долярчику треба було б просвіта, але він в нас навпаки, пишається неуцтвом
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