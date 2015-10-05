RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 231232233234235236>
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:58

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Faceless написав:Ви для себе вирішили, що вам краще свідомо втрутитися щоб вбило якусь людину. Без вашого втручання вона б жила, але ви вирішили її долю за неї. Це ваш вибір. Я його не оцінюю

Ну якщо так прямо - то я вбиваю одну, але рятую ЧОТИРЬОХ!
Ви ж своєю бездіяльністю вбиваєте ЧОТИРЬОХ!
(чи навіть, п'ятьох там в задачі було)

а можно встречный кейс? нужно убить миллиард чтобы спасти 4 млрд от голода. других вариантов нет. либо убиваешь либо 5 млрд умирают от голода. Возьмёшься?
Я вчора кидав питання щодо оцінки теорії Таноса. Долярчик каже, що 50/50 то нє, але замочити 30% населення- ніби норм тєма.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35834
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 8176 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 20:59

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:є підозра що замість канхветки там... і ви з непойнятних етичних норм хочете мені її скормить.
испугались? ну и ладно. там в школе буллят мальчика на костылях а потом папа отвозит его в лес и оставляет там одного. теперь смотреть нет смысла, я всё рассказал :D


Вспомнилось как на ветке про эмиграцию, Дюри Бачи рассказал как арабы в Германии буллили украинку, она за это сломала челюсть, а ей ногу, она ходила в школу на костылях и при попытке "можем повторить" костыляла уже костылями..
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17198
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8532 раз.
Подякували: 5388 раз.
 
Профіль
 
8
5
6
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:00

Re: Психологія та інші цікавинки

rjkz написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Зараз піст - от хотів підняти тему, чи тут, на весь форум, хоч ОДИН форумчан дотримується посту? :)



п.с.
Ну і зараз більше підходить слухати Енігму, Ґреґорянс і т.п. - бо піст, як не як! ;)
Енігму в піст? Не всякі твори. Перший альбом називається Sadeness для алюзії на нашого львівського маркіза де Сада
Ґрегоріанс не вірмени на скільки я знаю, тому не Ґрегорянс



Справедливости ради, смысловой перевод этого альбома Грусть/Печаль.
Надо будет при встрече у Сандры спросить, что там ее бывший муж имел ввиду.
Не думаю, було б Sadness
А Sadeness, е додано не просто так, то алюзія на de Sade
Але спитайте за можливості, було б цікаво
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35834
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 8176 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:00

  Успіх написав:Для чого ви лізете в дебрі, якщо задача ПРОСТА?!
Як 2+2!

Вы только что посмотрели (?) видео.
Задачи уровня 2+2 не рассматриваются на лекциях в вузах. От того, что Вы не в состоянии оценить ее сложность, она проще не становится.

ЗЫ Брать на слабо тоже надо уметь. Вы это делаете слишком примитивно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8026
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6414 раз.
Подякували: 21455 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:02

Re: Психологія свідомих вбивць))

  Faceless написав:Я просто не втручаюся у стан речей. Чи несу я відповідальність за ситуацію, створену не мною?
Ви купаєтесь на озері.
Поруч тоне людина...
Ну і куй з нею, "я - не втручаюся в ситуацію створену не мною!"
Так?😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 18.03.21
Подякував: 244 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:08

Re: Психологія та інші цікавинки

Успіх написав:
  Faceless написав:Я просто не втручаюся у стан речей. Чи несу я відповідальність за ситуацію, створену не мною?
Ви купаєтесь на озері.
Поруч тоне людина...
Ну і куй з нею, "я - не втручаюся в ситуацію створену не мною!"
Так?
Тут вже ніби нікого вбивати не треба, хоча "поруч" штука субʼєктивна, як і умови, і спроба врятувати може бути смертельно небезпечною - в певних випадках дійсно краще не втручатися
Може людина взагалі хотіла втопиться
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35834
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 8176 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:09

  rjkz написав:Вспомнилось как на ветке про эмиграцию, Дюри Бачи рассказал как арабы в Германии буллили украинку, она за это сломала челюсть, а ей ногу, она ходила в школу на костылях и при попытке "можем повторить" костыляла уже костылями..
буллинг сейчас вырывается в топ по подростковой агрессии, но в буллинге не ломают ноги, и даже не трогают жертву пальцем, избегая даже админки. В этом его "привлекательность" - ноль ответственности. Например весь класс игнорит одного человека, для ребенка это травма, и что вы им сделаете? в крупном городе можно поменять школу, а в мелком, когда другая школа за 5 км? к тому же там быстро узнают причину смены школы и не факт что не повторят. У проблемы буллинга нет простого решения. Это проблема воспитания + хотелки лидера класса + работа педагогов + умение жертвы противостоять (без кулаков). Кто сталкивался знает какие непростые решения нужно принимать. Если классическая агрессия лечится повышением IQ (агрессору показывают какие могут быть последствия) то в буллинге это не работает, поскольку очевидных последствий нет, а кого волнует что там жертва ощущает? Только повышение EQ может повысить (поднять с нуля) эмпатию и создать нулевая терпимость к любым видам насилия.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 15 кві, 2025 21:22, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29546
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2467 раз.
Подякували: 3463 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:09

  antichamber написав:Успіх ось тобі задача-у тебе горить хата, в хаті твої діти і неходяча мати

кого будеш першим рятувати?

буде телефонувати 911
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2822 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:15

Вона сама хотіла щоб її четверо жорстоко згвалтували - так?

Wirująświatła
Давай задачку про чіпляння "чеченців" до нашої панянки на пляжі!
Тут он вже відповідь готова є >>>
  Faceless написав:в певних випадках дійсно краще не втручатися
Може людина взагалі хотіла втопиться
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 15 кві, 2025 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 18.03.21
Подякував: 244 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:15

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:Между прочим, Banderlog давал ссылку на лекцию Майкла Сэндела в Гарварде, где как раз обсуждается проблема вагонетки, спасения 4-х за счёт жизни одного. Во второй половине лекции ещё одна интересная "задачка" на ту же тему из 19 века, связанная с каннибализмом после кораблекрушения. Обсуждение интересное, но, понятно, что однозначного решения нет. И, думаю, не существует.
P.s. Wirująświatła, это, кстати, и ответ на ваш viewtopic.php?p=5846733#p5846733
На TED попадалося гарне відео на цю тему, але схоже тут тільки Долярчику треба було б просвіта, але він в нас навпаки, пишається неуцтвом
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35834
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 8176 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 231232233234235236>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.