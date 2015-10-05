RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 232233234235236>
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:28

  Wirująświatła написав:Faceless какой это год? 70е?


2005

Zac Brown 46років
antichamber
 
Повідомлень: 142
З нами з: 21.02.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:30

Тоді так зовсім не цікаво!!!

Ясно.
Почалась гра в одні ворота.

На добраніч!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7936
З нами з: 18.03.21
Подякував: 244 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 21:57

  Wirująświatła написав:

концівка про девіз дольарчіка
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2822 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 22:12

  Faceless написав:Може людина взагалі хотіла втопиться

Утопиться в присутствии людей, которые могут помешать?
Тогда точно надо вытаскивать. Пусть живёт в наказание за тупость.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8026
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6414 раз.
Подякували: 21455 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 22:13

  Успіх написав:Ясно.
Почалась гра в одні ворота.

На добраніч!

Не понимаю...
Вы хотите, чтобы кто-то из нас перешёл на Вашу сторону и помогал троллить?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8026
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6414 раз.
Подякували: 21455 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 22:28

Психологія та інші цікавинки

  Успіх написав:Ясно.
Почалась гра в одні ворота.

На добраніч!


Ржу до сліз)))
А де продовження оцього пихатого пишання собою : «я з 8 класами освіти вас усіх розумників поставив в неприлітну позу і вертів на …»???
Що трапилось?
Невже щось дійшло? )))

Боже, ну чому???? Як так?!! Що це за феномен??

Спитав у психолога «мій перманентний стрес повʼязаний з моїм високим інтелектуальним рівнем?»
Він відповів, що у мене нема ні високого інтелектуального рівня, ні стресу.
Hotab
 
Повідомлень: 14731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 389 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 23:22

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:
  Успіх написав:Ясно.
Почалась гра в одні ворота.

На добраніч!


Ржу до сліз)))
А де продовження оцього пихатого пишання собою : «я з 8 класами освіти вас усіх розумників поставив в неприлітну позу і вертів на …»???
Що трапилось?
Невже щось дійшло? )))

Боже, ну чому???? Як так?!! Що це за феномен??

Спитав у психолога «мій перманентний стрес повʼязаний з моїм високим інтелектуальним рівнем?»
Він відповів, що у мене нема ні високого інтелектуального рівня, ні стресу.
Давайте далі без явних образ.
Просто треба врешті прийняти, що півтори квартири у Львові бʼють оту вашу пихату вищу освіту. Все одно ж не доведемо протилежне
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35834
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1480 раз.
Подякували: 8176 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 23:29

Faceless

що півтори квартири у Львові бʼють оту вашу пихату вищу освіту.


Так били б навіть без сумніві і в хвіст і в гриву, якби знайшовся бекап-план на ситуацію, коли «підалі» виявились нікому не потрібні. А плану нема. А щоки все не здуваються.
Hotab
 
Повідомлень: 14731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 389 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 00:16

  Faceless написав:
Hotab написав:
  Успіх написав:Ясно.
Почалась гра в одні ворота.

На добраніч!


Ржу до сліз)))
А де продовження оцього пихатого пишання собою : «я з 8 класами освіти вас усіх розумників поставив в неприлітну позу і вертів на …»???
Що трапилось?
Невже щось дійшло? )))

Боже, ну чому???? Як так?!! Що це за феномен??

Спитав у психолога «мій перманентний стрес повʼязаний з моїм високим інтелектуальним рівнем?»
Він відповів, що у мене нема ні високого інтелектуального рівня, ні стресу.
Давайте далі без явних образ.
Просто треба врешті прийняти, що півтори квартири у Львові бʼють оту вашу пихату вищу освіту. Все одно ж не доведемо протилежне

а КРЖН оточений кавалірками в пішій доступності ШРТ криє Кампус як бик вівцю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39228
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2822 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 00:17

Re: Психологія та інші цікавинки

Як Ночкін Флаймана на піддоні.
Hotab
 
Повідомлень: 14731
З нами з: 15.02.09
Подякував: 389 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 232233234235236>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.