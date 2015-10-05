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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:28
Wirująświatła написав:Faceless
какой это год? 70е?
2005
Zac Brown 46років
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:30
Ясно.
Почалась гра в одні ворота.
На добраніч!
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Успіх
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:57
Wirująświatła написав:
концівка про девіз дольарчіка
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flyman
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Додано: Вів 15 кві, 2025 22:12
Faceless написав:
Може людина взагалі хотіла втопиться
Утопиться в присутствии людей, которые могут помешать?
Тогда точно надо вытаскивать. Пусть живёт в наказание за тупость.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 22:13
Успіх написав:
Ясно.
Почалась гра в одні ворота.
На добраніч!
Не понимаю...
Вы хотите, чтобы кто-то из нас перешёл на Вашу сторону и помогал троллить?
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Сибарит
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Додано: Вів 15 кві, 2025 22:28
Успіх написав:
Ясно.
Почалась гра в одні ворота.
На добраніч!
Ржу до сліз)))
А де продовження оцього пихатого пишання собою : «я з 8 класами освіти вас усіх розумників поставив в неприлітну позу і вертів на …»???
Що трапилось?
Невже щось дійшло? )))
Боже, ну чому???? Як так?!! Що це за феномен??
Спитав у психолога «мій перманентний стрес повʼязаний з моїм високим інтелектуальним рівнем?»
Він відповів, що у мене нема ні високого інтелектуального рівня, ні стресу.
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Hotab
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Додано: Вів 15 кві, 2025 23:22
Hotab написав: Успіх написав:
Ясно.
Почалась гра в одні ворота.
На добраніч!
Ржу до сліз)))
А де продовження оцього пихатого пишання собою : «я з 8 класами освіти вас усіх розумників поставив в неприлітну позу і вертів на …»???
Що трапилось?
Невже щось дійшло? )))
Боже, ну чому???? Як так?!! Що це за феномен??
Спитав у психолога «мій перманентний стрес повʼязаний з моїм високим інтелектуальним рівнем?»
Він відповів, що у мене нема ні високого інтелектуального рівня, ні стресу.
Давайте далі без явних образ.
Просто треба врешті прийняти, що півтори квартири у Львові бʼють оту вашу пихату вищу освіту. Все одно ж не доведемо протилежне
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Faceless
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Додано: Вів 15 кві, 2025 23:29
Faceless
що півтори квартири у Львові бʼють оту вашу пихату вищу освіту.
Так били б навіть без сумніві і в хвіст і в гриву, якби знайшовся бекап-план на ситуацію, коли «підалі» виявились нікому не потрібні. А плану нема. А щоки все не здуваються.
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Hotab
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Додано: Сер 16 кві, 2025 00:16
Faceless написав: Hotab написав: Успіх написав:
Ясно.
Почалась гра в одні ворота.
На добраніч!
Ржу до сліз)))
А де продовження оцього пихатого пишання собою : «я з 8 класами освіти вас усіх розумників поставив в неприлітну позу і вертів на …»???
Що трапилось?
Невже щось дійшло? )))
Боже, ну чому???? Як так?!! Що це за феномен??
Спитав у психолога «мій перманентний стрес повʼязаний з моїм високим інтелектуальним рівнем?»
Він відповів, що у мене нема ні високого інтелектуального рівня, ні стресу.
Давайте далі без явних образ.
Просто треба врешті прийняти, що півтори квартири у Львові бʼють оту вашу пихату вищу освіту. Все одно ж не доведемо протилежне
а КРЖН оточений кавалірками в пішій доступності ШРТ криє Кампус як бик вівцю
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flyman
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Додано: Сер 16 кві, 2025 00:17
Як Ночкін Флаймана на піддоні.
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Hotab
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