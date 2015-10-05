rjkz написав: Девочка в прозрачном? Я выкладывал Гомазду с композицией Металлики. Она не в прозрачном вроде...или я так был увлечен слушанием, что не увидел. Ну и насчет композиции - тут я не соглашусь. У Металлики есть спорные вещи, но даже любители классики отмечают это произведение.
Не вірю що ви не помітили:) У неї всі відео в transparent dress
Та ладно! Вроде как миниюбка и обтягивающая блузка или гольф или как это называется. Но вроде не прозрачная. Это, кстати, единственная вещь, я имею ввиду Nothing Else Matters, которую она действительно круто исполнила. Остальное что послущал - ну...фантазии на тему. Даже Unforgiven не торкнул. А это - муращки были. Кстати, на ютубе прикольные есть видосы - Металлика в стиле в 50-х, 60-х. В стиле кантри. Когда-то сама Металлика исполнила Enter Sandman на игрушечных инструментах. Мне вообще нравится, когда сочетаются противоположности. Типа оперное исполнение металла или наоборот - классика в исполнении хэви металл. Или бывают настолько необычные и драйвовые каверы известных вещей, что лучше оригиналов. Мне, например, нравилась вещь Бонни Тайлер Holding Out For A Hero. Но лет 5 назад открыл для себя такое исполнение: У меня не то, что мурашки, кровь вскипает. Кстати, обратите внимание, кроме ударных, остальные "инструменты" - вокал Наслаждайтесь. VanCanto
ЛАД написав:......... P.s. За видео спасибо, девочка в прозрачном неплоха, но музыкой там и не пахнет.
Девочка в прозрачном? Я выкладывал Гомазду с композицией Металлики. Она не в прозрачном вроде...или я так был увлечен слушанием, что не увидел. Ну и насчет композиции - тут я не соглашусь. У Металлики есть спорные вещи, но даже любители классики отмечают это произведение.
Возможно, ошиблись, когда вставляли ссылку. Сейчас проверил ваш пост viewtopic.php?p=5843727#p5843727. Какая-то фоновая музыка присутствует, но её почти не слышно за рассказом девочки в прозрачном, которая моет окно и рассказывает, как стирать прозрачные вещи. Если можно, дайте ссылку, которую хотели, по заявкам трудящихся.
Хмммм. Не понимаю о чем речь, ввидео не открывается. Может, я когда вставлял ссылку, случайно какой-то символ удалил и получился другой видос? Сорри.
Американські вчені взялися створювати більш безпечний ЛСД для лікування шизофренії та поліпшення роботи мозку. ... Змінивши положення всього двох атомів у структурі ЛСД, вони створили нову молекулу - названу JRT - яка зберігає переваги і нівелює побічні ефекти.
Результатом є препарат, який підвищує пластичність мозку, покращує когнітивні функції та обіцяє лікування серйозних психічних захворювань без ризиків, пов'язаних із традиційними психоделіками. ........Уникаючи побічних ефектів, які обмежують використання ЛСД у клінічних умовах, JRT являє собою нове покоління безпечних психоделічних сполук.
Під час експериментів JRT підвищив ключові маркери нейропластичності у мишей. Препарат також продемонстрував потужні антидепресивні ефекти, будучи приблизно в 100 разів потужнішим, ніж кетамін - нинішній золотий стандарт швидкодіючих антидепресантів.
Що важливо, він не запускав експресію генів, пов'язаних із шизофренією, і не спричиняв галюцинацій, які спостерігаються під час прийому ЛСД. ......... "Їхня мета: відкрити методи лікування, які виходять за рамки симптоматичного і відновлюють мозок за таких станів, як шизофренія, депресія і нейродегенеративні захворювання", - зазначило видання.