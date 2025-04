Додано: Сер 16 кві, 2025 02:25

Faceless написав: rjkz написав:

Девочка в прозрачном?

Я выкладывал Гомазду с композицией Металлики.

Она не в прозрачном вроде...или я так был увлечен слушанием, что не увидел.

Ну и насчет композиции - тут я не соглашусь.

У Металлики есть спорные вещи, но даже любители классики отмечают это произведение. Не вірю що ви не помітили:)

У неї всі відео в transparent dress Не вірю що ви не помітили:)У неї всі відео в transparent dress

Та ладно!Вроде как миниюбка и обтягивающая блузка или гольф или как это называется.Но вроде не прозрачная.Это, кстати, единственная вещь, я имею ввиду Nothing Else Matters, которую она действительно круто исполнила. Остальное что послущал - ну...фантазии на тему.Даже Unforgiven не торкнул.А это - муращки были.Кстати, на ютубе прикольные есть видосы - Металлика в стиле в 50-х, 60-х. В стиле кантри. Когда-то сама Металлика исполнила Enter Sandman на игрушечных инструментах.Мне вообще нравится, когда сочетаются противоположности.Типа оперное исполнение металла или наоборот - классика в исполнении хэви металл.Или бывают настолько необычные и драйвовые каверы известных вещей, что лучше оригиналов.Мне, например, нравилась вещь Бонни Тайлер Holding Out For A Hero.Но лет 5 назад открыл для себя такое исполнение:У меня не то, что мурашки, кровь вскипает.Кстати, обратите внимание, кроме ударных, остальные "инструменты" - вокалНаслаждайтесь.VanCanto