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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 233234235236>
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 00:24

Re: Психологія та інші цікавинки

flyman написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:[quote="5846886:Успіх"]Ясно.
Почалась гра в одні ворота.

На добраніч!


Ржу до сліз)))
А де продовження оцього пихатого пишання собою : «я з 8 класами освіти вас усіх розумників поставив в неприлітну позу і вертів на …»???
Що трапилось?
Невже щось дійшло? )))

Боже, ну чому???? Як так?!! Що це за феномен??

Спитав у психолога «мій перманентний стрес повʼязаний з моїм високим інтелектуальним рівнем?»
Він відповів, що у мене нема ні високого інтелектуального рівня, ні стресу.
Давайте далі без явних образ.
Просто треба врешті прийняти, що півтори квартири у Львові бʼють оту вашу пихату вищу освіту. Все одно ж не доведемо протилежне

а КРЖН оточений кавалірками в пішій доступності ШРТ криє Кампус як бик вівцю[/quote]Чого взагалі бик має вступати в статевий акт з вівцею?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 00:32

знаки Зодіака: Телець та Овен, Д - думайте

  Faceless написав:Чого взагалі бик має вступати в статевий акт з вівцею?

знаки Зодіака: Телець та Овен,
Д - думайте не як хотаб, не про акти
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 00:42

Re: Психологія та інші цікавинки

flyman написав:
  Faceless написав:Чого взагалі бик має вступати в статевий акт з вівцею?

знаки Зодіака: Телець та Овен,
Д - думайте не як хотаб, не про акти
Ці сузірʼя не перекривають одне одного
Чи як іще, тепер вже два самця, мають покривати один одного?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 00:44

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Чого взагалі бик має вступати в статевий акт з вівцею?

знаки Зодіака: Телець та Овен,
Д - думайте не як хотаб, не про акти
Ці сузірʼя не перекривають одне одного
Чи як іще, тепер вже два самця, мають покривати один одного?

Послідовність: 1, 2 ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 01:02

  Faceless написав:Давайте далі без явних образ.
некоторые сюда приходят только за этим. Ветка вскрыла огромные гнойники. Тем что можно писать о чём угодно, но список тем всё равно сводится к одной-двум.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 02:25

  Faceless написав:
rjkz написав:
Девочка в прозрачном?
Я выкладывал Гомазду с композицией Металлики.
Она не в прозрачном вроде...или я так был увлечен слушанием, что не увидел.
Ну и насчет композиции - тут я не соглашусь.
У Металлики есть спорные вещи, но даже любители классики отмечают это произведение.
Не вірю що ви не помітили:)
У неї всі відео в transparent dress :mrgreen:


Та ладно!
Вроде как миниюбка и обтягивающая блузка или гольф или как это называется.
Но вроде не прозрачная.
Это, кстати, единственная вещь, я имею ввиду Nothing Else Matters, которую она действительно круто исполнила. Остальное что послущал - ну...фантазии на тему.
Даже Unforgiven не торкнул.
А это - муращки были.
Кстати, на ютубе прикольные есть видосы - Металлика в стиле в 50-х, 60-х. В стиле кантри. Когда-то сама Металлика исполнила Enter Sandman на игрушечных инструментах.
Мне вообще нравится, когда сочетаются противоположности.
Типа оперное исполнение металла или наоборот - классика в исполнении хэви металл.
Или бывают настолько необычные и драйвовые каверы известных вещей, что лучше оригиналов.
Мне, например, нравилась вещь Бонни Тайлер Holding Out For A Hero.
Но лет 5 назад открыл для себя такое исполнение:
У меня не то, что мурашки, кровь вскипает.
Кстати, обратите внимание, кроме ударных, остальные "инструменты" - вокал
Наслаждайтесь.
VanCanto
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 02:31

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:.........
P.s. За видео спасибо, девочка в прозрачном неплоха, но музыкой там и не пахнет. :)

Девочка в прозрачном?
Я выкладывал Гомазду с композицией Металлики.
Она не в прозрачном вроде...или я так был увлечен слушанием, что не увидел.
Ну и насчет композиции - тут я не соглашусь.
У Металлики есть спорные вещи, но даже любители классики отмечают это произведение.
Возможно, ошиблись, когда вставляли ссылку. Сейчас проверил ваш пост viewtopic.php?p=5843727#p5843727. Какая-то фоновая музыка присутствует, но её почти не слышно за рассказом девочки в прозрачном, которая моет окно и рассказывает, как стирать прозрачные вещи. :)
Если можно, дайте ссылку, которую хотели, по заявкам трудящихся.


Хмммм. Не понимаю о чем речь, ввидео не открывается.
Может, я когда вставлял ссылку, случайно какой-то символ удалил и получился другой видос? Сорри.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 02:54

Американські вчені взялися створювати більш безпечний ЛСД для лікування шизофренії та поліпшення роботи мозку.
... Змінивши положення всього двох атомів у структурі ЛСД, вони створили нову молекулу - названу JRT - яка зберігає переваги і нівелює побічні ефекти.

Результатом є препарат, який підвищує пластичність мозку, покращує когнітивні функції та обіцяє лікування серйозних психічних захворювань без ризиків, пов'язаних із традиційними психоделіками.
........Уникаючи побічних ефектів, які обмежують використання ЛСД у клінічних умовах, JRT являє собою нове покоління безпечних психоделічних сполук.

Під час експериментів JRT підвищив ключові маркери нейропластичності у мишей. Препарат також продемонстрував потужні антидепресивні ефекти, будучи приблизно в 100 разів потужнішим, ніж кетамін - нинішній золотий стандарт швидкодіючих антидепресантів.

Що важливо, він не запускав експресію генів, пов'язаних із шизофренією, і не спричиняв галюцинацій, які спостерігаються під час прийому ЛСД.
......... "Їхня мета: відкрити методи лікування, які виходять за рамки симптоматичного і відновлюють мозок за таких станів, як шизофренія, депресія і нейродегенеративні захворювання", - зазначило видання.
https://www.unian.ua/curiosities/shizofreniya-vcheni-rozrobili-lsd-dlya-likuvannya-shizofreniji-ta-stimulyaciji-roboti-mozku-12977934.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 03:07

  Wirująświatła написав:кавер на Янку


Сорри, тут оригинал лучше.
Кавер получился...как если после чашки кофе, второй раз попытались заварить и добавили варенье.
Не хватает чего-то. И что-то лишнее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 03:10

  Сибарит написав:
  rjkz написав:С таким-же успехом можно задавать вопросы про Высоцкого.

Можно.
И ответы будут разные 😁


Это типа
"Даем любые ответы на любые вопросы"?
rjkz
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