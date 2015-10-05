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#<1 ... 233234235236 Додано: Сер 16 кві, 2025 03:11 rjkz написав: ............

............

Спасибо. Действительно хорошая вещь. Спасибо. Действительно хорошая вещь. ЛАД 2 Повідомлень: 34022 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5303 раз. Подякували: 4835 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 03:13 Бетон написав: Странный у меня сейчас возраст.

Старые думают, что я молодой.

А молодые - что старый Странный у меня сейчас возраст.Старые думают, что я молодой.А молодые - что старый

Такая-ж фигня. Такая-ж фигня. rjkz

Повідомлень: 17198 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8532 раз. Подякували: 5388 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 03:17 ЛАД написав: rjkz написав: ............

............

Спасибо. Действительно хорошая вещь. Спасибо. Действительно хорошая вещь.



Рад, что Вам, не ценителю рока, понравилось.

Это нравилось даже моей покойной маме. В оригинальном даже исполнении. А она классику обожала. В таком исполнении, уверен, ей-бы понравилось. Рад, что Вам, не ценителю рока, понравилось.Это нравилось даже моей покойной маме. В оригинальном даже исполнении. А она классику обожала. В таком исполнении, уверен, ей-бы понравилось. rjkz

Повідомлень: 17198 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8532 раз. Подякували: 5388 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 04:19 rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав: С таким-же успехом можно задавать вопросы про Высоцкого. С таким-же успехом можно задавать вопросы про Высоцкого.

Можно.

И ответы будут разные 😁 Можно.И ответы будут разные 😁



Это типа

"Даем любые ответы на любые вопросы"? Это типа"Даем любые ответы на любые вопросы"?

Нет.

Причины популярности Высоцкого, а изначально вопрос был о них, можно видеть очень по-разному. Нет.Причины популярности Высоцкого, а изначально вопрос был о них, можно видеть очень по-разному. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8026 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6414 раз. Подякували: 21455 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 04:24 Wirująświatła написав: rjkz написав: Я не смотрю сам, просто как дети на телек выводят, то куда деться. Я не смотрю сам, просто как дети на телек выводят, то куда деться. зря... если хотите оставаться для детей "своим" нужно интересоваться их интересами, тогда же и легче что то предложить. Например, увидели у малого интерес к авто, тут же предложили ют канал с эмоционально насыщенной информацией об этом. На mister max я уже был подписан. Детям важен эмоциональный компонент. Без него вы проиграете конкуренцию с ют и хз кому ещё.



Хотел спросить как среда влияет на эмигрантов? по идее ее влияние в разы меньше, чем на родине, из-за культурных отличий. Американских блогеров типа mister max дети смотрят? https://www.youtube.com/watch?v=y4CgKKDCSb8





Я вот думаю если в воспитании уменьшить роль среды до минимума, не выстрелят ли девиации? Все таки среда это регулятор какой никакой. В закрытых сообществах (армия, тюрьма, вахта у чёрта на рогах, интернат) формируется бедная среда и тогда девиации выстреливают гораздо чаще. То есть чтобы их подавлять, необходимо максимально насыщать среду, а не уходить от её влияния. В моей среде (не путать с друзьями) были музыканты, кидалы, наркоманы, агни-йоги и хз кто ещё.. но я не стал ни тем, ни другим, ни третьим. То есть влияние среды это сложный лабиринт, нельзя говорить "сын связался с наркоманами и сам стал наркоманом". Причин стать наркоманом больше, чем просто влияние среды.



предложите им ещё этот канал

https://www.youtube.com/watch?v=b3IIE9W ... RX&index=2

супер насыщенный эмоциями зря... если хотите оставаться для детей "своим" нужно интересоваться их интересами, тогда же и легче что то предложить. Например, увидели у малого интерес к авто, тут же предложили ют канал с эмоционально насыщенной информацией об этом. На mister max я уже был подписан. Детям важен эмоциональный компонент. Без него вы проиграете конкуренцию с ют и хз кому ещё.Хотел спросить как среда влияет на эмигрантов? по идее ее влияние в разы меньше, чем на родине, из-за культурных отличий. Американских блогеров типа mister max дети смотрят?Я вот думаю если в воспитании уменьшить роль среды до минимума, не выстрелят ли девиации? Все таки среда это регулятор какой никакой. В закрытых сообществах (армия, тюрьма, вахта у чёрта на рогах, интернат) формируется бедная среда и тогда девиации выстреливают гораздо чаще. То есть чтобы их подавлять, необходимо максимально насыщать среду, а не уходить от её влияния. В моей среде (не путать с друзьями) были музыканты, кидалы, наркоманы, агни-йоги и хз кто ещё.. но я не стал ни тем, ни другим, ни третьим. То есть влияние среды это сложный лабиринт, нельзя говорить "сын связался с наркоманами и сам стал наркоманом". Причин стать наркоманом больше, чем просто влияние среды.предложите им ещё этот каналсупер насыщенный эмоциями



Спасибо, посмотрю.

Мистер Макс - это бывшие одесситы, живут в Англии, но ездят по всему миру.

Они - не американцы.

Насчет среды...

Тут разное есть, мы их ограждаем от самого трешевого.

Например, к нашему месту проживания относится отличная элементари скул, ужасная мидл (там, по отзывам тех, чьи дети случайно там оказались) буллинг на расовой почве со стороны черных учеников и учителей.

Поэтому дети ходят в частную мидл.

Посмотрим что будет с хай скул.

В той мидл очень строго с дисциплиной.

Особо широкого круга общения нет. Очень сильный упор на учебу и нет особо общения между учениками. Перерывы по 5 минут. При этом учебный день примерно 7 часов. СТарший общается с одним одноклассником и одной одноклассницей.

Честно говоря, эти "дружбы" появились благодаря жене, которая сощлась с их родитнлями. Сами ребята хорошие, но такие-же беспомощные в общении как и мой. Спасибо, посмотрю.Мистер Макс - это бывшие одесситы, живут в Англии, но ездят по всему миру.Они - не американцы.Насчет среды...Тут разное есть, мы их ограждаем от самого трешевого.Например, к нашему месту проживания относится отличная элементари скул, ужасная мидл (там, по отзывам тех, чьи дети случайно там оказались) буллинг на расовой почве со стороны черных учеников и учителей.Поэтому дети ходят в частную мидл.Посмотрим что будет с хай скул.В той мидл очень строго с дисциплиной.Особо широкого круга общения нет. Очень сильный упор на учебу и нет особо общения между учениками. Перерывы по 5 минут. При этом учебный день примерно 7 часов. СТарший общается с одним одноклассником и одной одноклассницей.Честно говоря, эти "дружбы" появились благодаря жене, которая сощлась с их родитнлями. Сами ребята хорошие, но такие-же беспомощные в общении как и мой. rjkz

Повідомлень: 17198 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8532 раз. Подякували: 5388 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 04:58 Бетон написав: Недавно хотел купить цельнозерновой хлеб. Почитал состав. Там молотая мука и немножко зерен. Развод как обычно Недавно хотел купить цельнозерновой хлеб. Почитал состав. Там молотая мука и немножко зерен. Развод как обычно



Американская цельнозерновая пита мне зашла. Американская цельнозерновая пита мне зашла. rjkz

Повідомлень: 17198 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8532 раз. Подякували: 5388 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 05:10 Hotab написав: Banderlog



Возився з тим дипломом тижня 2. А дехто з однокурсників одмучились по 8 місяців.





Не здатним до навчання не зрозуміти тих, хто хватає на льоту.

Він буде розказувати «просто я меломан»)) Не здатним до навчання не зрозуміти тих, хто хватає на льоту.Він буде розказувати «просто я меломан»))



В последних классах школы мне поперла учеба.

Пятерок было больше чем клеточек в журнале по некоторым предметам.

И с дружбой было все ок.

И по видеосалонам шарился.

И тренировки с 10 вечера до 12 ночи (восточные единоборства).

И компютерные игры в салонах на АТАРИ.

И с пацанами по району гуляли и в футбол гоняли в любую погоду.

Хорошо шли алгебра с геометрией, физика, химия, история и литература.

Биология - нафиг не шла.

Домашку делал еще на уроке, редко дома.

Иногда перед опросом просматривал по диагонали и этого было достаточно.

Вызвали к доске по опыту Резерфорда. Успел только открыть учебник и увидеть картинку - 5 баллов.

Как-то вызвали по электричеству что-то было...я не успел даже учебник открыть.

Пришлось выкручиваться той базой что знал ... в результате получился вывод формулы на 2-х досках (чего естественно не было в учебнике), препод аплодировал. А я просто не был готов.

Вообще, по себе могу сказать, что пики моей успеваемости приходились на периоды усиленного занятия спортом и когда у меня была собака+спорт+морской клуб. В последних классах школы мне поперла учеба.Пятерок было больше чем клеточек в журнале по некоторым предметам.И с дружбой было все ок.И по видеосалонам шарился.И тренировки с 10 вечера до 12 ночи (восточные единоборства).И компютерные игры в салонах на АТАРИ.И с пацанами по району гуляли и в футбол гоняли в любую погоду.Хорошо шли алгебра с геометрией, физика, химия, история и литература.Биология - нафиг не шла.Домашку делал еще на уроке, редко дома.Иногда перед опросом просматривал по диагонали и этого было достаточно.Вызвали к доске по опыту Резерфорда. Успел только открыть учебник и увидеть картинку - 5 баллов.Как-то вызвали по электричеству что-то было...я не успел даже учебник открыть.Пришлось выкручиваться той базой что знал ... в результате получился вывод формулы на 2-х досках (чего естественно не было в учебнике), препод аплодировал. А я просто не был готов.Вообще, по себе могу сказать, что пики моей успеваемости приходились на периоды усиленного занятия спортом и когда у меня была собака+спорт+морской клуб. rjkz

Повідомлень: 17198 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8532 раз. Подякували: 5388 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 кві, 2025 05:20 Wirująświatła написав: Faceless написав: От ви з закидами психотерапевта, а теж в полоні стереотипів. Якщо добре вчиться то ботан, якщо ботан то нема друзів і хобі. Хіба що ви так себе врішаєте, що "оті зануди просто не жили по-справжньому" От ви з закидами психотерапевта, а теж в полоні стереотипів. Якщо добре вчиться то ботан, якщо ботан то нема друзів і хобі. Хіба що ви так себе врішаєте, що "оті зануди просто не жили по-справжньому" подумаем логично учёба это режим, с такое-то время вы в школе, в такое-то делаете домашку. Какой режим у дружбы? идешь в школу, встречаешь друга, а он решил прогулять и всё школа пописте. Или скучно вам идете к друзьям, а друг такой говорит слушай я тут делаю домашку приходи в 18:00 и целых 90 минут мы будем дружить. Есть вещи несовместимые. Что хобби, что дружба что учёба отнимает много времени, но дружба вдобавок иррациональна, её нельзя включить в расписание "с 16 до 19". Хобби тоже сложно воткнуть в расписание. Так то по любому либо учёба либо дружба/хобби.



о том что у вас нет друзей я понял из фразы что мои видосы вы не смотрите. Так "дружба" не работает, чтобы дружить должен быть интерес к другу, к его вкусам и хобби в т.ч.. Пусть на форуме дружба условная, но от фокса, вас и от мухи я услышал массу новой музыки. Вечером потратил больше часа на видео про грибы (хотя в списке на просмотр у меня были другие видео). Бывало когда на форуме начиналась дискуссия (например про олимпиады) я откладывал какие то свои дела, чтобы её разогреть. Один раз спорил с вами из купе поезда, что тоже не очень удобно. Даже общение иррационально. Я не скажу приходите все в 18 будем общаться, бо я занят. Занят? не готов всё отложить? нет общения. подумаем логично учёба это режим, с такое-то время вы в школе, в такое-то делаете домашку. Какой режим у дружбы? идешь в школу, встречаешь друга, а он решил прогулять и всё школа пописте. Или скучно вам идете к друзьям, а друг такой говорит слушай я тут делаю домашку приходи в 18:00 и целых 90 минут мы будем дружить. Есть вещи несовместимые. Что хобби, что дружба что учёба отнимает много времени, но дружба вдобавок иррациональна, её нельзя включить в расписание "с 16 до 19". Хобби тоже сложно воткнуть в расписание. Так то по любому либо учёба либо дружба/хобби.о том что у вас нет друзей я понял из фразы что мои видосы вы не смотрите. Так "дружба" не работает, чтобы дружить должен быть интерес к другу, к его вкусам и хобби в т.ч.. Пусть на форуме дружба условная, но от фокса, вас и от мухи я услышал массу новой музыки. Вечером потратил больше часа на видео про грибы (хотя в списке на просмотр у меня были другие видео). Бывало когда на форуме начиналась дискуссия (например про олимпиады) я откладывал какие то свои дела, чтобы её разогреть. Один раз спорил с вами из купе поезда, что тоже не очень удобно. Даже общение иррационально. Я не скажу приходите все в 18 будем общаться, бо я занят. Занят? не готов всё отложить? нет общения.



Это то, чего нет в США.

Тут все заточено на работу.

Лечь вовремя, потому что утром на работу.

Тут не звонят, как правило, а пишут тексты (СМС). Потому что человек может быть занят. А если звонят, то это капец как срочно.

В Украине я мог друзьям позвонить и среди ночи.

Как-то друг мне позвонил, его брат взял его машину и разбил ее на трассе за несколько десятков км от Киева, было 4 часа ночи. Поехал забрал из дома друга, поехали на место ДТП. Работа подождет. Тут такое не прокатит.

К сожалению, и меня это коснулось.

Нужна была помощь друзьям из Украины. Но я этого просто не мог сделать. В Украине - легко. Тут - нет. Нет времени, нет возможности. Есть понимание, что если я повещу на себя еще и эту ответственность, то просто не выгребу по силам и времени. Чувствую, что не смог это донести.



ЗЫ: В Украине и речи не могло быть не то, что не позвонить, а не приехать к друзьям (именно друзьям, а не приятелям) на ДР.

Тут люди "Ой, там у (имя) ДР, я ему/ей завтра(на неделе) позвоню".

Мало того, в Украине еще и за хрен знает сколько времени надо было придумать подарок и не формальный, а такой, чтобы и нравился и нужен был и запомнился и не банальный.

Бывало несколько дней по магазинам ездили только чтобы выбрать подарок хорошему человеку.

Тут такой роскоши никто себе позволить не может.

Время дороже денег. Это то, чего нет в США.Тут все заточено на работу.Лечь вовремя, потому что утром на работу.Тут не звонят, как правило, а пишут тексты (СМС). Потому что человек может быть занят. А если звонят, то это капец как срочно.В Украине я мог друзьям позвонить и среди ночи.Как-то друг мне позвонил, его брат взял его машину и разбил ее на трассе за несколько десятков км от Киева, было 4 часа ночи. Поехал забрал из дома друга, поехали на место ДТП. Работа подождет. Тут такое не прокатит.К сожалению, и меня это коснулось.Нужна была помощь друзьям из Украины. Но я этого просто не мог сделать. В Украине - легко. Тут - нет. Нет времени, нет возможности. Есть понимание, что если я повещу на себя еще и эту ответственность, то просто не выгребу по силам и времени. Чувствую, что не смог это донести.ЗЫ: В Украине и речи не могло быть не то, что не позвонить, а не приехать к друзьям (именно друзьям, а не приятелям) на ДР.Тут люди "Ой, там у (имя) ДР, я ему/ей завтра(на неделе) позвоню".Мало того, в Украине еще и за хрен знает сколько времени надо было придумать подарок и не формальный, а такой, чтобы и нравился и нужен был и запомнился и не банальный.Бывало несколько дней по магазинам ездили только чтобы выбрать подарок хорошему человеку.Тут такой роскоши никто себе позволить не может.Время дороже денег. rjkz

Повідомлень: 17198 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8532 раз. Подякували: 5388 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 233234235236 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3776

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