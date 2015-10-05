rjkz написав:Я не смотрю сам, просто как дети на телек выводят, то куда деться.
зря... если хотите оставаться для детей "своим" нужно интересоваться их интересами, тогда же и легче что то предложить. Например, увидели у малого интерес к авто, тут же предложили ют канал с эмоционально насыщенной информацией об этом. На mister max я уже был подписан. Детям важен эмоциональный компонент. Без него вы проиграете конкуренцию с ют и хз кому ещё.
Хотел спросить как среда влияет на эмигрантов? по идее ее влияние в разы меньше, чем на родине, из-за культурных отличий. Американских блогеров типа mister max дети смотрят? https://www.youtube.com/watch?v=y4CgKKDCSb8
Я вот думаю если в воспитании уменьшить роль среды до минимума, не выстрелят ли девиации? Все таки среда это регулятор какой никакой. В закрытых сообществах (армия, тюрьма, вахта у чёрта на рогах, интернат) формируется бедная среда и тогда девиации выстреливают гораздо чаще. То есть чтобы их подавлять, необходимо максимально насыщать среду, а не уходить от её влияния. В моей среде (не путать с друзьями) были музыканты, кидалы, наркоманы, агни-йоги и хз кто ещё.. но я не стал ни тем, ни другим, ни третьим. То есть влияние среды это сложный лабиринт, нельзя говорить "сын связался с наркоманами и сам стал наркоманом". Причин стать наркоманом больше, чем просто влияние среды.
Спасибо, посмотрю. Мистер Макс - это бывшие одесситы, живут в Англии, но ездят по всему миру. Они - не американцы. Насчет среды... Тут разное есть, мы их ограждаем от самого трешевого. Например, к нашему месту проживания относится отличная элементари скул, ужасная мидл (там, по отзывам тех, чьи дети случайно там оказались) буллинг на расовой почве со стороны черных учеников и учителей. Поэтому дети ходят в частную мидл. Посмотрим что будет с хай скул. В той мидл очень строго с дисциплиной. Особо широкого круга общения нет. Очень сильный упор на учебу и нет особо общения между учениками. Перерывы по 5 минут. При этом учебный день примерно 7 часов. СТарший общается с одним одноклассником и одной одноклассницей. Честно говоря, эти "дружбы" появились благодаря жене, которая сощлась с их родитнлями. Сами ребята хорошие, но такие-же беспомощные в общении как и мой.
Возився з тим дипломом тижня 2. А дехто з однокурсників одмучились по 8 місяців.
Не здатним до навчання не зрозуміти тих, хто хватає на льоту. Він буде розказувати «просто я меломан»))
В последних классах школы мне поперла учеба. Пятерок было больше чем клеточек в журнале по некоторым предметам. И с дружбой было все ок. И по видеосалонам шарился. И тренировки с 10 вечера до 12 ночи (восточные единоборства). И компютерные игры в салонах на АТАРИ. И с пацанами по району гуляли и в футбол гоняли в любую погоду. Хорошо шли алгебра с геометрией, физика, химия, история и литература. Биология - нафиг не шла. Домашку делал еще на уроке, редко дома. Иногда перед опросом просматривал по диагонали и этого было достаточно. Вызвали к доске по опыту Резерфорда. Успел только открыть учебник и увидеть картинку - 5 баллов. Как-то вызвали по электричеству что-то было...я не успел даже учебник открыть. Пришлось выкручиваться той базой что знал ... в результате получился вывод формулы на 2-х досках (чего естественно не было в учебнике), препод аплодировал. А я просто не был готов. Вообще, по себе могу сказать, что пики моей успеваемости приходились на периоды усиленного занятия спортом и когда у меня была собака+спорт+морской клуб.
Faceless написав:От ви з закидами психотерапевта, а теж в полоні стереотипів. Якщо добре вчиться то ботан, якщо ботан то нема друзів і хобі. Хіба що ви так себе врішаєте, що "оті зануди просто не жили по-справжньому"
подумаем логично учёба это режим, с такое-то время вы в школе, в такое-то делаете домашку. Какой режим у дружбы? идешь в школу, встречаешь друга, а он решил прогулять и всё школа пописте. Или скучно вам идете к друзьям, а друг такой говорит слушай я тут делаю домашку приходи в 18:00 и целых 90 минут мы будем дружить. Есть вещи несовместимые. Что хобби, что дружба что учёба отнимает много времени, но дружба вдобавок иррациональна, её нельзя включить в расписание "с 16 до 19". Хобби тоже сложно воткнуть в расписание. Так то по любому либо учёба либо дружба/хобби.
о том что у вас нет друзей я понял из фразы что мои видосы вы не смотрите. Так "дружба" не работает, чтобы дружить должен быть интерес к другу, к его вкусам и хобби в т.ч.. Пусть на форуме дружба условная, но от фокса, вас и от мухи я услышал массу новой музыки. Вечером потратил больше часа на видео про грибы (хотя в списке на просмотр у меня были другие видео). Бывало когда на форуме начиналась дискуссия (например про олимпиады) я откладывал какие то свои дела, чтобы её разогреть. Один раз спорил с вами из купе поезда, что тоже не очень удобно. Даже общение иррационально. Я не скажу приходите все в 18 будем общаться, бо я занят. Занят? не готов всё отложить? нет общения.
Это то, чего нет в США. Тут все заточено на работу. Лечь вовремя, потому что утром на работу. Тут не звонят, как правило, а пишут тексты (СМС). Потому что человек может быть занят. А если звонят, то это капец как срочно. В Украине я мог друзьям позвонить и среди ночи. Как-то друг мне позвонил, его брат взял его машину и разбил ее на трассе за несколько десятков км от Киева, было 4 часа ночи. Поехал забрал из дома друга, поехали на место ДТП. Работа подождет. Тут такое не прокатит. К сожалению, и меня это коснулось. Нужна была помощь друзьям из Украины. Но я этого просто не мог сделать. В Украине - легко. Тут - нет. Нет времени, нет возможности. Есть понимание, что если я повещу на себя еще и эту ответственность, то просто не выгребу по силам и времени. Чувствую, что не смог это донести.
ЗЫ: В Украине и речи не могло быть не то, что не позвонить, а не приехать к друзьям (именно друзьям, а не приятелям) на ДР. Тут люди "Ой, там у (имя) ДР, я ему/ей завтра(на неделе) позвоню". Мало того, в Украине еще и за хрен знает сколько времени надо было придумать подарок и не формальный, а такой, чтобы и нравился и нужен был и запомнился и не банальный. Бывало несколько дней по магазинам ездили только чтобы выбрать подарок хорошему человеку. Тут такой роскоши никто себе позволить не может. Время дороже денег.