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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:03
flyman написав:
чекаєм на селфі успішного Успіха "на BMV з кралями в нічних клубах тусять" із папірчиком "Успіх 16.04.25", інакше балабло
BMV це шо?
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Water
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:07
Water написав: flyman написав:
чекаєм на селфі успішного Успіха "на BMV з кралями в нічних клубах тусять" із папірчиком "Успіх 16.04.25", інакше балабло
BMV це шо?
це цитата оригінала
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flyman
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:13
Wirująświatła написав:
есть люди которые работают 1-2 дня в неделю, остальное время проводят с семьёй
Ну, як на мене, то 1-2 дня, то замало... - а от 3-4дні - те що треба!👍👍👍
І от зараз в мене щось приблизно цього і виходить!
Тобто, і працюю МЕНШЕ умовного охоронця атб, і отримую більше нього!😉🤫🤫🤫
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Успіх
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:15
Успіх
умовного охоронця атб, і отримую більше нього!😉🤫🤫🤫
Охоронець АТБ то потужний еталон.
Вітаю з гарною роботою 🤭
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Hotab
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:35
Hotab написав:
:P Успіх
умовного охоронця атб, і отримую більше нього!😉🤫🤫🤫
Охоронець АТБ то потужний еталон.
Вітаю з гарною роботою 🤭
А що не так?
Здається Флаймен викладав сюди вакансію охоронця атб з зарплатою 20К.
Я написав, що менше(годин) працюю від умовного охоронця атб і більше отримую!
Ти ж мене запитував, чи заробляю я хоч більше 20к?
Я відповів, що так!
То що тобі все "не так"?
Тему про секс чому не прокоментував, де було тобі поставлено чітке питання?
Лови ще наступне питання - тебе твоя мама(або сестра?) дуже сварила, коли застукала тебе за мастурбацією?
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:53
Успіх
Тему про секс чому не прокоментував
Так я прокоментував. Може ти не встиг, бо модератори визнали її такою, що ображає почуття нашого 8-класного невизнаного генія з з/п більше охоронця АТБ))
Знаєш як я бачу обговорення з тобою серйозних тем, а тим більше проблем
моєї сімʼї?
Я такий прокинувся зранку (чи з бодуна , чи хз чому так) і думаю, а давай я
зайду в куріпку найближчого ПТУ трактористів-машиністів широкого профілю,
і обговорю з ними чому моя 20-річна дочка мастурбує. Тільки тут нестиковка
лише одна: у тебе нема навіть ПТУ - ної освіти.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 16 кві, 2025 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:53
Схоже ми плавно перейшли до проробки ґештальтів Долярчика. І історія явно повториться, бо в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже
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Faceless
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Додано: Сер 16 кві, 2025 13:55
Faceless написав:
Схоже ми плавно перейшли до проробки ґештальтів Долярчика. І історія явно повториться, бо в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже
Застукує і шукає відповіді на форумі?))
Ну тут є потужний психолог. Дасть лопату вбити діда. Щоб забув як мастурбувати.
в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже
Тобто це що виходить? Успіх сідає на диван в однушці, дістає і починає…. , думаючи (відчуваючи) що він сам в другій чи третій кімнаті??
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 16 кві, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 16 кві, 2025 14:06
Faceless написав:
Схоже ми плавно перейшли до проробки ґештальтів Долярчика. І історія явно повториться, бо в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже
а) я переробив однушку на двушку, тому мої хлопці мають свій простір!(+ всюди на дверях є "защолки"!)
б) самі ж переходите на обговорення мене, і самі ж уникаєте розказати про СЕБЕ?
Ну, то будуть відповіді по темі, чи мої кісточки цікавіше перемивати?
Невже соромно про себе/свою сім'ю розказати?
Це стосується і ВСІХ!!!
А зливатись в унітаз, як це робить Хотаб - ну так це самі знаєте, що зливається в унітаз!
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Додано: Сер 16 кві, 2025 14:10
Успіх написав: Faceless написав:
Схоже ми плавно перейшли до проробки ґештальтів Долярчика. І історія явно повториться, бо в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже
а) я переробив однушку на двушку, тому мої хлопці мають свій простір!(+ всюди на дверях є "защолки"!)
б) самі ж переходите на обговорення мене, і самі ж уникаєте розказати про СЕБЕ?
Ну, то будуть відповіді по темі, чи мої кісточки цікавіше перемивати?
Невже соромно про себе/свою сім'ю розказати?
Це стосується і ВСІХ!!!
А зливатись в унітаз, як це робить Хотаб - ну так це самі знаєте, що зливається в унітаз!
Я не претендую на ваш п'єдестал, сяяти маєте тільки ви
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Faceless
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