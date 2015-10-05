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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 239240241242243>
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:03

  flyman написав:чекаєм на селфі успішного Успіха "на BMV з кралями в нічних клубах тусять" із папірчиком "Успіх 16.04.25", інакше балабло

BMV це шо?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:07

  Water написав:
  flyman написав:чекаєм на селфі успішного Успіха "на BMV з кралями в нічних клубах тусять" із папірчиком "Успіх 16.04.25", інакше балабло

BMV це шо?

це цитата оригінала
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:13

Re: Психологія роботи по кайфу! ;)

  Wirująświatła написав:есть люди которые работают 1-2 дня в неделю, остальное время проводят с семьёй
Ну, як на мене, то 1-2 дня, то замало... - а от 3-4дні - те що треба!👍👍👍
І от зараз в мене щось приблизно цього і виходить! ;)
Тобто, і працюю МЕНШЕ умовного охоронця атб, і отримую більше нього!😉🤫🤫🤫
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:15

Зато не «пердольот» ))))

:P Успіх

умовного охоронця атб, і отримую більше нього!😉🤫🤫🤫


Охоронець АТБ то потужний еталон.
Вітаю з гарною роботою 🤭
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:35

Я чітко відповідаю на питання, то ж і ти не падай в грязюку!

  Hotab написав::P Успіх

умовного охоронця атб, і отримую більше нього!😉🤫🤫🤫


Охоронець АТБ то потужний еталон.
Вітаю з гарною роботою 🤭

А що не так?
Здається Флаймен викладав сюди вакансію охоронця атб з зарплатою 20К.
Я написав, що менше(годин) працюю від умовного охоронця атб і більше отримую!

Ти ж мене запитував, чи заробляю я хоч більше 20к?
Я відповів, що так!


То що тобі все "не так"? :mrgreen:

Тему про секс чому не прокоментував, де було тобі поставлено чітке питання?

Лови ще наступне питання - тебе твоя мама(або сестра?) дуже сварила, коли застукала тебе за мастурбацією? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:53

Успіх

Тему про секс чому не прокоментував


Так я прокоментував. Може ти не встиг, бо модератори визнали її такою, що ображає почуття нашого 8-класного невизнаного генія з з/п більше охоронця АТБ))


Знаєш як я бачу обговорення з тобою серйозних тем, а тим більше проблем
моєї сімʼї?



Я такий прокинувся зранку (чи з бодуна , чи хз чому так) і думаю, а давай я
зайду в куріпку найближчого ПТУ трактористів-машиністів широкого профілю,
і обговорю з ними чому моя 20-річна дочка мастурбує. Тільки тут нестиковка
лише одна: у тебе нема навіть ПТУ - ної освіти.

Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 кві, 2025 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:53

Re: Психологія та інші цікавинки

Схоже ми плавно перейшли до проробки ґештальтів Долярчика. І історія явно повториться, бо в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:55

  Faceless написав:Схоже ми плавно перейшли до проробки ґештальтів Долярчика. І історія явно повториться, бо в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже

Застукує і шукає відповіді на форумі?))
Ну тут є потужний психолог. Дасть лопату вбити діда. Щоб забув як мастурбувати.


в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже


Тобто це що виходить? Успіх сідає на диван в однушці, дістає і починає…. , думаючи (відчуваючи) що він сам в другій чи третій кімнаті?? :shock:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 кві, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 14:06

За крок...©

  Faceless написав:Схоже ми плавно перейшли до проробки ґештальтів Долярчика. І історія явно повториться, бо в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже

а) я переробив однушку на двушку, тому мої хлопці мають свій простір!(+ всюди на дверях є "защолки"!)
б) самі ж переходите на обговорення мене, і самі ж уникаєте розказати про СЕБЕ? ;)

Ну, то будуть відповіді по темі, чи мої кісточки цікавіше перемивати?

Невже соромно про себе/свою сім'ю розказати?

Це стосується і ВСІХ!!!

А зливатись в унітаз, як це робить Хотаб - ну так це самі знаєте, що зливається в унітаз! :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 14:10

  Успіх написав:
  Faceless написав:Схоже ми плавно перейшли до проробки ґештальтів Долярчика. І історія явно повториться, бо в "однушці, що відчувається, як трьошка" з особистим простором у дітей теж не дуже

а) я переробив однушку на двушку, тому мої хлопці мають свій простір!(+ всюди на дверях є "защолки"!)
б) самі ж переходите на обговорення мене, і самі ж уникаєте розказати про СЕБЕ? ;)

Ну, то будуть відповіді по темі, чи мої кісточки цікавіше перемивати?

Невже соромно про себе/свою сім'ю розказати?

Це стосується і ВСІХ!!!

А зливатись в унітаз, як це робить Хотаб - ну так це самі знаєте, що зливається в унітаз! :lol: :mrgreen:

Я не претендую на ваш п'єдестал, сяяти маєте тільки ви
Faceless
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