Здравствуйте. Мне 19 лет и у меня очень слаборазвитые коммуникативные навыки. У меня никогда не было друзей или даже приятелей, а в семье у меня довольно холодные отношения. С людьми я могу взаимодействовать только в формальной обстановке с чётко прописанными ролями, и то с затруднениями. Вероятнее всего люди не хотят общаться со мной потому, что я странный. Отсутствие социальных навыков очень сильно ухудшает качество моей жизни. Без нормального дружеского общения невозможно построить карьеру или семью, а также испытывать достаточное количество положительных эмоций. У меня была тяжёлая многолетняя депрессия (имеется диагноз психотерапевта). Сейчас я принимаю антидепрессанты, хоть я перестал ощущать апатию, но вместо положительных или хотя-бы нейтральных эмоций я ощущаю отчаяние, разочарование в жизни и безысходность. Из-за неспособности нормально коммуницировать с людьми, депрессии и просто своей лени мне пришлось выйти в академический отпуск. С каждым днём у меня всё меньше и меньше у меня перспектив. Вероятнее всего мне никогда не удастся выбраться из замкнутого круга в виде: у меня отсутствуют социальные навыки, следовательно я плохо общаюсь с людьми, следовательно люди не хотят со мной общаться, следовательно я не могу наработать социальные навыки, и так по кругу. Мне очень неприятна моя жизнь. У меня постоянно возникают суицидальные мысли. Зачем проживать жизнь, если от неё ты даже никаких положительных эмоций получить не можешь? Также, в моей жизни имеется достаточно предпосылок к её ухудшению, которые можно понять из текста выше. Да и если у меня как-то получится наладить свою жизнь, то я всё равно уже слишком многое упустил. У меня никогда не будет друзей детства, прогулок после школы, ночёвок с друзьями, просто общения в школе, а также школьной любви. Вероятнее всего лучшее на что я могу рассчитывать в будущем это "работа - дом - работа", а такая жизнь, по моему не стоит того, чтоб её проживать.Получается, что вопрос такой: как мне найти друзей, или хотя-бы постоянных собеседников, и стоит ли оно того вообще?