ЛАД написав:Приоритеты определяет общество. Нет, если вы согласны бомжевать, то можно плевать на всё и гордиться высоким EQ.
варианта только два либо бомжевать либо белка в колесе? есть люди которые работают 1-2 дня в неделю, остальное время проводят с семьёй. Есть многодетные семьи, думаете у них деньги в приоритете? Кому приоритеты задаёт общество сочувствую, потому что в моменты депрессии и прочих лишений, обществу будет насрать на своё неразумное дитё. Только близкие люди смогут помочь. За приоритеты нужно выбирать то что имеет реальную ценность, которая не меняется тысячи лет. .........
"тысячи лет" "в приоритете" было - лишь бы было, что пожрать. Сегодня у большей части человечества такая проблема не стоит. Я не знаю людей, "которые работают 1-2 дня в неделю". И за что они живут, интересно? Или дети у них научились питаться солнечным светом и одеваться тоже в солнечные лучи? Не знаю, что в приоритете в многодетных семьях, но, думаю, папаша там должен пахать как вол, чтобы прокормить семью, если, конечно, не получает какие-то бешеные льготы/пособия от государства. А в "моменты" надо рассчитывать в первую очередь на себя и свои силы, а не ждать, чтобы кто-то вытер тебе сопли. Как та лягушка в банке со сметаной.
ЛАД написав:А в "моменты" надо рассчитывать в первую очередь на себя и свои силы,
и конечно же вы сами себе зубы лечите? Единственное что добавлю не хотел бы я быть вашим сыном. Мои родители не были святыми но и за ради пожрать тоже не жили. У мамы была дача и книги, у папы авто и управдомство. Ладно ещё дача приносила немного пожрать, авто и книги наоборот вытягивали ресурсы, книги стоили до 15 руб. в комиссионках, а управдомство вообще было безоплатным. Если бы человек жил ради пожрать он до сих пор был бы обезьяной. В египетских пирамидах тоже еду находили? как и сами пирамиды строились чтобы пожрать. остальное не хочу комментировать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 16 кві, 2025 15:11, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:А в "моменты" надо рассчитывать в первую очередь на себя и свои силы,
и конечно же вы сами себе зубы лечите? остальное не хочу комментировать.
А лечение зубов как-то связано с дружбой и величиной EQ? Не хотите, не надо. Но тогда не надо и разговор начинать.
Если бы человек жил ради пожрать он до сих пор был бы обезьяной. остальное не хочу комментировать.
Сегодня человек не живёт только "ради пожрать". К счастью, обеспечили себе это. Но, вообще, думаю, борьба за это (и за ресурсы в более широком смысле) как раз и способствовала превращению обезьяны в человека. Обезьяны, которым вполне хватает природных ресурсов, так и остались обезьянами. И развитие техники и технологий, думаю, недаром произошло в Европе, а не в Африке.
ЛАД написав:Сегодня человек не живёт только "ради пожрать". К счастью, обеспечили себе это.
то есть до сегодня ничего не происходило? культуры дневней Греции, золотого века живописи и т.д.? прикольная трактовка истории.
ЛАД написав:развитие техники и технологий, думаю, недаром произошло в Европе, а не в Африке.
открою вам секрет даже обезьяны все разные. Как раз африка и бангладеш живут чтобы пожрать, поэтому там ничего интересного нет и в туры ездят не туда. Сюда же и Украину можно записать. Я согласен что ряд стран и миллиарды населения живут в основном чтобы пожрать и ради детей (иначе бы не рожали), но цивилизацию двигали (и сейчас) двигают не они. Это балласт и если убрать образование, медицину и государственные институции, они без проблем вернутся в пещеры.
ЛАД написав:А лечение зубов как-то связано с дружбой и величиной EQ
а EQ это эквивалент дружбы? копипаст с 1го же сайта
Здравствуйте. Мне 19 лет и у меня очень слаборазвитые коммуникативные навыки. У меня никогда не было друзей или даже приятелей, а в семье у меня довольно холодные отношения. С людьми я могу взаимодействовать только в формальной обстановке с чётко прописанными ролями, и то с затруднениями. Вероятнее всего люди не хотят общаться со мной потому, что я странный. Отсутствие социальных навыков очень сильно ухудшает качество моей жизни. Без нормального дружеского общения невозможно построить карьеру или семью, а также испытывать достаточное количество положительных эмоций. У меня была тяжёлая многолетняя депрессия (имеется диагноз психотерапевта). Сейчас я принимаю антидепрессанты, хоть я перестал ощущать апатию, но вместо положительных или хотя-бы нейтральных эмоций я ощущаю отчаяние, разочарование в жизни и безысходность. Из-за неспособности нормально коммуницировать с людьми, депрессии и просто своей лени мне пришлось выйти в академический отпуск. С каждым днём у меня всё меньше и меньше у меня перспектив. Вероятнее всего мне никогда не удастся выбраться из замкнутого круга в виде: у меня отсутствуют социальные навыки, следовательно я плохо общаюсь с людьми, следовательно люди не хотят со мной общаться, следовательно я не могу наработать социальные навыки, и так по кругу. Мне очень неприятна моя жизнь. У меня постоянно возникают суицидальные мысли. Зачем проживать жизнь, если от неё ты даже никаких положительных эмоций получить не можешь? Также, в моей жизни имеется достаточно предпосылок к её ухудшению, которые можно понять из текста выше. Да и если у меня как-то получится наладить свою жизнь, то я всё равно уже слишком многое упустил. У меня никогда не будет друзей детства, прогулок после школы, ночёвок с друзьями, просто общения в школе, а также школьной любви. Вероятнее всего лучшее на что я могу рассчитывать в будущем это "работа - дом - работа", а такая жизнь, по моему не стоит того, чтоб её проживать.
Получается, что вопрос такой: как мне найти друзей, или хотя-бы постоянных собеседников, и стоит ли оно того вообще?
Сильно многих вы знаете живущих в лесу и расчитывающих только на себя? это примитивный штамп. По факту таких людей мизерный %. а как живётся без EQ в обществе в цитате выше подробно описано.
Вероятнее всего лучшее на что я могу рассчитывать в будущем это "работа - дом - работа"
Wirująświatła написав:А потом жизнь теряет вкус. Не радуют ни успехи детей, ни новое авто.
Даже ваше желание побыть с внуками или общения на форуме это работа EQ. Для IQ лучше книжку почитать, она не скажет ничего обидного, и можно швырнуть ее об стену, если с чем то не согласен. Сплошные плюсы. Как и у удобных детей, которым книжка/комп заменили людей.
ЛАД написав:Я не знаю людей, "которые работают 1-2 дня в неделю". И за что они живут, интересно?
Тюююююю, а як же лендлорди з 3-4ма квартирами(чи комерцією) під оренду? Памятаю, деякі лендлорди на тематичних гілках(ще до повномасштабки) "жалілись" , що вже не так легко поїхати двічі на рік в Туреччину/Чорногорію на відпочинок😅🤷🙆
ЛАД написав:Я не знаю людей, "которые работают 1-2 дня в неделю". И за что они живут, интересно?
Тюююююю, а як же лендлорди з 3-4ма квартирами(чи комерцією) під оренду? Памятаю, деякі лендлорди на тематичних гілках(ще до повномасштабки) "жалілись" , що вже не так легко поїхати двічі на рік в Туреччину/Чорногорію на відпочинок
Ну успішний Долярчик ж возить сімʼю в Туреччину/Єгипет/Чорногорію/Грецію/Гіспанію на відпочинок, не те що ті невдахи