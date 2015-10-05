Wirująświatła Я думаю, вы прекрасно поняли, о чём я говорил. А если не поняли, тем хуже для вас. Или для меня. Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие. Так что "сегодня" это тоже не последний год или даже 100 лет. Продолжать обсуждение на 20 страниц не буду.
ЛАД написав:Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
это не дает никому право говорить что весь "процесс превращения" был ради жратвы. Сытая обезьяна ищет общения и изучает мир. Так же и человек наевшись изучал окружающий и делал что то, что впоследствии стало цивилизацией. Ради жратвы можно жить как афганистан, только почему то не многих это устраивает.
ЛАД написав:Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
это не дает никому право говорить что весь "процесс превращения" был ради жратвы. Сытая обезьяна ищет общения и изучает мир. Так же и человек наевшись изучал окружающий и делал что то, что впоследствии стало цивилизацией. Ради жратвы можно жить как афганистан, только почему то не многих это устраивает.
Прям "понеділок починається в суботу" - "людина, задоволена шлунково"
ЛАД написав:Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
это не дает никому право говорить что весь "процесс превращения" был ради жратвы. Сытая обезьяна ищет общения и изучает мир. Так же и человек наевшись изучал окружающий и делал что то, что впоследствии стало цивилизацией. Ради жратвы можно жить как афганистан, только почему то не многих это устраивает.
Допустим, "право" говорить что угодно, есть у кого угодно. Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени. А так, как живёт Афганистан ещё очень недавно жил весь мир. Так что вы напрасно пишете о них с таким пренебрежением. И 1,5-млрд. Китай тоже совсем недавно жил примерно так же. Хотя, конечно, думать, что обезьяна превратилась в человека благодаря случайной гениальности какой-то пары, ваше право.
ЛАД написав:Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.
Взрослая горилла может потреблять от 30 до 40 килограммов пищи в день, получая около 3,000–4,000 калорий.
Сколько времени гориллы тратят на еду? Около 50% своего дня они тратят на питание и исследование окружающей среды в поисках пищи.
1. человеку не надо 30 до 40 килограммов пищи в день. соответственно на ее поиск уходило меньше времени, чем у горилл 2. гориллы тратят не "почти всё" а всего 50% времени на "на питание и исследование окружающей среды " 3. "в сезоны, когда еды много, они больше времени проводят, отдыхая и заботясь друг о друге."
ЛАД написав:Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.
Взрослая горилла может потреблять от 30 до 40 килограммов пищи в день, получая около 3,000–4,000 калорий.
Сколько времени гориллы тратят на еду? Около 50% своего дня они тратят на питание и исследование окружающей среды в поисках пищи.
1. человеку не надо 30 до 40 килограммов пищи в день. соответственно на ее поиск уходило меньше времени, чем у горилл 2. гориллы тратят не "почти всё" а всего 50% времени на "на питание и исследование окружающей среды " 3. "в сезоны, когда еды много, они больше времени проводят, отдыхая и заботясь друг о друге."
Сколько времени уходит на сон? Но ладно, не будем спорить. Ваш вариант объяснения, почему из всех животных только человек занялся сначала применением, а потом и изготовлением орудий труда? И даже не все обезьяны превратились в людей? Божий промысел?
ЛАД написав:Ваш вариант объяснения, почему из всех животных только человек занялся сначала применением, а потом и изготовлением орудий труда? И даже не все обезьяны превратились в людей? Божий промысел?
сорян, я не изучал этот вопрос, у меня хватает что изучать. Знаю что приматы живущие рядом с человеком становятся очень продвинутыми в бытовых вопросах. Т.к. быстро всему учатся. И это именно научение, а не дрессура.
может быть на этом ют канале вы найдёте какие то ответы.