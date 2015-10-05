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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:14

Wirująświatła
Я думаю, вы прекрасно поняли, о чём я говорил.
А если не поняли, тем хуже для вас. Или для меня.
Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
Так что "сегодня" это тоже не последний год или даже 100 лет.
Продолжать обсуждение на 20 страниц не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:22

  ЛАД написав:Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
это не дает никому право говорить что весь "процесс превращения" был ради жратвы. Сытая обезьяна ищет общения и изучает мир. Так же и человек наевшись изучал окружающий и делал что то, что впоследствии стало цивилизацией. Ради жратвы можно жить как афганистан, только почему то не многих это устраивает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:30

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
это не дает никому право говорить что весь "процесс превращения" был ради жратвы. Сытая обезьяна ищет общения и изучает мир. Так же и человек наевшись изучал окружающий и делал что то, что впоследствии стало цивилизацией. Ради жратвы можно жить как афганистан, только почему то не многих это устраивает.

Прям "понеділок починається в суботу" - "людина, задоволена шлунково" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:32

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
это не дает никому право говорить что весь "процесс превращения" был ради жратвы. Сытая обезьяна ищет общения и изучает мир. Так же и человек наевшись изучал окружающий и делал что то, что впоследствии стало цивилизацией. Ради жратвы можно жить как афганистан, только почему то не многих это устраивает.

Допустим, "право" говорить что угодно, есть у кого угодно.
Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.
А так, как живёт Афганистан ещё очень недавно жил весь мир. Так что вы напрасно пишете о них с таким пренебрежением.
И 1,5-млрд. Китай тоже совсем недавно жил примерно так же.
Хотя, конечно, думать, что обезьяна превратилась в человека благодаря случайной гениальности какой-то пары, ваше право.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:38

  ЛАД написав:Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.

Взрослая горилла может потреблять от 30 до 40 килограммов пищи в день, получая около 3,000–4,000 калорий.


Сколько времени гориллы тратят на еду?
Около 50% своего дня они тратят на питание и исследование окружающей среды в поисках пищи.


1. человеку не надо 30 до 40 килограммов пищи в день. соответственно на ее поиск уходило меньше времени, чем у горилл
2. гориллы тратят не "почти всё" а всего 50% времени на "на питание и исследование окружающей среды "
3. "в сезоны, когда еды много, они больше времени проводят, отдыхая и заботясь друг о друге."

https://renovables.blog/ru/zoologia/la- ... dia-a-dia/


приматологи не подтверждают достоверность фактов из видео
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:50

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.

Взрослая горилла может потреблять от 30 до 40 килограммов пищи в день, получая около 3,000–4,000 калорий.


Сколько времени гориллы тратят на еду?
Около 50% своего дня они тратят на питание и исследование окружающей среды в поисках пищи.


1. человеку не надо 30 до 40 килограммов пищи в день. соответственно на ее поиск уходило меньше времени, чем у горилл
2. гориллы тратят не "почти всё" а всего 50% времени на "на питание и исследование окружающей среды "
3. "в сезоны, когда еды много, они больше времени проводят, отдыхая и заботясь друг о друге."

https://renovables.blog/ru/zoologia/la- ... dia-a-dia/
.......
приматологи не подтверждают достоверность фактов из видео

Сколько времени уходит на сон?
Но ладно, не будем спорить.
Ваш вариант объяснения, почему из всех животных только человек занялся сначала применением, а потом и изготовлением орудий труда? И даже не все обезьяны превратились в людей?
Божий промысел?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 17:02

  ЛАД написав:Ваш вариант объяснения, почему из всех животных только человек занялся сначала применением, а потом и изготовлением орудий труда? И даже не все обезьяны превратились в людей?
Божий промысел?

сорян, я не изучал этот вопрос, у меня хватает что изучать. Знаю что приматы живущие рядом с человеком становятся очень продвинутыми в бытовых вопросах. Т.к. быстро всему учатся. И это именно научение, а не дрессура.

может быть на этом ют канале вы найдёте какие то ответы.
Wirująświatła
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