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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 242243244245246>
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 18:47

Re: Психологія цинізму

  _Mykola_ написав:Якщо встигнути переключити стрілки між передньою та задньою колісною парою, то вагонетка скоріше за все зійде з рейок, або навіть зірве задню пару і вагонетка вже нікуди не поїде
Я ж там просив без своїх дописів/фантазій!
Є варіант 1 і варіант 2 - все! Більше варіантів в задачі немає!

Але хто ж читає детально?
Так само, як і дивиться відео, де маленька дівчинка з пухлиною голови, як велике яблуко?!!!
Та покуй, правда?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 18:54

  Успіх написав:Та покуй, правда?
нельзя так долго переживать. шёл 3й день, или какой?. Жизнь многогранна, есть здоровые и есть инвалиды, добрые/жадные/конфликтные/агрессивные, умные и дураки. Не надо по каждому переживать, чтобы не выгореть. Я тут недавно 3 видоса выложил про говорящую гориллу и домашнюю макаку. Переключайся
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:09

  Успіх написав:Кажу, що всім покуй!
Всі черстві!

Але - все так не буде!©

Здохнуть - всі!😁
А особливо черстві - в тяжких муках!

они не виноваты. это общий EQ по планете упал. Туда входят как познавательные потребности так и эмпатия. Поэтому не интересно и никаких особых чувств то видео не вызвало. Каждый сидит на своих стимуляторах.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:16

  ЛАД написав:Хотя, конечно, думать, что обезьяна превратилась в человека благодаря случайной гениальности какой-то пары, ваше право.

А точно обезьяна превратилась в человека?
Генотип у нас ближе всего к генотипу свиньи. Рацион тоже - абсолютно всеядны. Да и поведение некоторых особей ...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:19

Успіх

В кінці все прояснюється!


Навіть горила влаштувалась би вишибвлою. А ти лише охоронцем доба/дві))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:20

  Успіх написав:В кінці все прояснюється!

и тут в конце проясняется
https://www.youtube.com/shorts/bZzV-S69Z24
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:30

... всі його називали ©))

  Hotab написав:Успіх

В кінці все прояснюється!


Навіть горила влаштувалась би вишибвлою. А ти лише охоронцем доба/дві))

а) там в кінці каже, що горила - сама єпанута :lol: :mrgreen:
б) я бачу, що ти реальний дпйоп - раз я тобі написав що менше працюю і більше заробляю за охоронця атб, а ти далі талдичиш якусь муйню🤦
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:42

  Успіх написав:а) там в кінці каже, що горила - сама єпанута
это ж в хорошем смысле!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:46

Wirująświatła


приматы живущие рядом с человеком становятся очень продвинутыми в бытовых вопросах. Т.к. быстро всему учатся. И это именно научение,


Навіть горіли обучаємі, а Успіх - ні.
Правило 3.4 форуму він піде читати лише зараз, прочитавши це повідомлення :lol: :lol:
І буде питати у модерів: «плять , за що ви чистите?».


менше працюю і більше заробляю за охоронця атб


Ну яка різниця, в АТБ, чи на горілчаному складі ти працюєш охоронцем. Статус той самий.
І все це результат 8 класів сільської школи. Горіли деякі більше часу у вікна школи заглядали 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 кві, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:48

Re: Психологія та інші цікавинки

  Сибарит написав:А точно обезьяна превратилась в человека?

Я думаю може бути навпаки. Частина наших прадавніх пращурів еволюціонувала в абізян, інші деградували в хомо сапіенс
Faceless
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