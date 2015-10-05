Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 16 кві, 2025 18:47
_Mykola_ написав:
Якщо встигнути переключити стрілки між передньою та задньою колісною парою, то вагонетка скоріше за все зійде з рейок, або навіть зірве задню пару і вагонетка вже нікуди не поїде
Я ж там просив без своїх дописів/фантазій!
Є варіант 1 і варіант 2 - все! Більше варіантів в задачі немає!
Але хто ж читає детально?
Так само, як і дивиться відео, де маленька дівчинка з пухлиною голови, як велике яблуко?!!!
Та покуй, правда?
Успіх
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Додано: Сер 16 кві, 2025 18:54
Успіх написав:
Та покуй, правда?
нельзя так долго переживать. шёл 3й день, или какой?. Жизнь многогранна, есть здоровые и есть инвалиды, добрые/жадные/конфликтные/агрессивные, умные и дураки. Не надо по каждому переживать, чтобы не выгореть. Я тут недавно 3 видоса выложил про говорящую гориллу и домашнюю макаку. Переключайся
Wirująświatła
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:09
Успіх написав:
Кажу, що всім покуй!
Всі черстві!
Але - все так не буде!©
Здохнуть - всі!😁
А особливо черстві - в тяжких муках!
они не виноваты. это общий EQ по планете упал. Туда входят как познавательные потребности так и эмпатия. Поэтому не интересно и никаких особых чувств то видео не вызвало. Каждый сидит на своих стимуляторах.
Wirująświatła
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:16
ЛАД написав:
Хотя, конечно, думать, что обезьяна превратилась в человека благодаря случайной гениальности какой-то пары, ваше право.
А точно обезьяна превратилась в человека?
Генотип у нас ближе всего к генотипу свиньи. Рацион тоже - абсолютно всеядны. Да и поведение некоторых особей ...
Сибарит
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:19
Успіх В кінці все прояснюється!
Навіть горила влаштувалась би вишибвлою. А ти лише охоронцем доба/дві))
Hotab
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:20
Успіх написав:
В кінці все прояснюється!
и тут в конце проясняется
https://www.youtube.com/shorts/bZzV-S69Z24
Wirująświatła
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:30
Hotab написав: Успіх В кінці все прояснюється!
Навіть горила влаштувалась би вишибвлою. А ти лише охоронцем доба/дві))
а) там в кінці каже, що горила - сама єпанута
б) я бачу, що ти реальний дпйоп - раз я тобі написав що менше працюю і більше заробляю за охоронця атб, а ти далі талдичиш якусь муйню🤦
Успіх
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:42
Успіх написав:
а) там в кінці каже, що горила - сама єпанута
это ж в хорошем смысле!
Wirująświatła
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:46
Wirująświatła приматы живущие рядом с человеком становятся очень продвинутыми в бытовых вопросах. Т.к. быстро всему учатся. И это именно научение,
Навіть горіли обучаємі, а Успіх - ні.
Правило 3.4 форуму він піде читати лише зараз, прочитавши це повідомлення
І буде питати у модерів: «плять , за що ви чистите?».
менше працюю і більше заробляю за охоронця атб
Ну яка різниця, в АТБ, чи на горілчаному складі ти працюєш охоронцем. Статус той самий.
І все це результат 8 класів сільської школи. Горіли деякі більше часу у вікна школи заглядали 😅
Востаннє редагувалось
Hotab
в Сер 16 кві, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Сер 16 кві, 2025 19:48
Сибарит написав:
А точно обезьяна превратилась в человека?
Я думаю може бути навпаки. Частина наших прадавніх пращурів еволюціонувала в абізян, інші деградували в хомо сапіенс
Faceless
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