RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 243244245246>
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:17

Наче починає виправлятись…

:arrow:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 16 кві, 2025 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14767
З нами з: 15.02.09
Подякував: 389 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:21

Раз про секс - не цікаво, то напевно, і про піраміди - теж

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 18.03.21
Подякував: 245 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:32

разбавлю томный вечер добрым позитивчиком
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29568
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2468 раз.
Подякували: 3464 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:58

За крок©

  Wirująświatła написав:добрым позитивчиком
Відео - сам позитив!)))


А пісня класна, як і мелодія
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 18.03.21
Подякував: 245 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:45

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А в "моменты" надо рассчитывать в первую очередь на себя и свои силы,
и конечно же вы сами себе зубы лечите? остальное не хочу комментировать.
А лечение зубов как-то связано с дружбой и величиной EQ? :shock:
Не хотите, не надо. Но тогда не надо и разговор начинать.

Если бы человек жил ради пожрать он до сих пор был бы обезьяной. остальное не хочу комментировать.
Сегодня человек не живёт только "ради пожрать". К счастью, обеспечили себе это.
Но, вообще, думаю, борьба за это (и за ресурсы в более широком смысле) как раз и способствовала превращению обезьяны в человека.
Обезьяны, которым вполне хватает природных ресурсов, так и остались обезьянами.
И развитие техники и технологий, думаю, недаром произошло в Европе, а не в Африке.

Ніл це Африка?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39242
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:49

новости из мира гитар

с 10й минуты



кусок фанеры :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 16 кві, 2025 22:53, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29568
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2468 раз.
Подякували: 3464 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:50

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
это не дает никому право говорить что весь "процесс превращения" был ради жратвы. Сытая обезьяна ищет общения и изучает мир. Так же и человек наевшись изучал окружающий и делал что то, что впоследствии стало цивилизацией. Ради жратвы можно жить как афганистан, только почему то не многих это устраивает.

Допустим, "право" говорить что угодно, есть у кого угодно.
Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.
А так, как живёт Афганистан ещё очень недавно жил весь мир. Так что вы напрасно пишете о них с таким пренебрежением.
И 1,5-млрд. Китай тоже совсем недавно жил примерно так же.
Хотя, конечно, думать, что обезьяна превратилась в человека благодаря случайной гениальности какой-то пары, ваше право.

до опіумних війон, чи коли Китай так жив?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39242
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:56


Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29568
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2468 раз.
Подякували: 3464 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:18

Re: Психологія відсутності сексу в форумчан)))

Це на вечір було б те що треба!
Але, не тут... не тут...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7964
З нами з: 18.03.21
Подякував: 245 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:45

Re: Психологія та інші цікавинки

2 години не «любили" долярчика в хвіст і гриву, і знову такі висновки.
треба частіше і міцніше, значить

Щоб зі словами «гра в одні ворота» витер ліктем соплі і пішов спати))

Він у нас як шкодливий кіт, який думає «а що якщо мене мордою в гівно тикають тому, що я надто мало сру в тапки?!»
Hotab
 
Повідомлень: 14767
З нами з: 15.02.09
Подякував: 389 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 243244245246>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3785
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3313)
17.04.2025 02:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.