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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 16 кві, 2025 20:17
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 16 кві, 2025 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 кві, 2025 20:21
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Додано: Сер 16 кві, 2025 20:32
разбавлю томный вечер добрым позитивчиком
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Wirująświatła
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Додано: Сер 16 кві, 2025 20:58
Wirująświatła написав:
добрым позитивчиком
Відео - сам позитив!)))
А пісня класна, як і мелодія
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Додано: Сер 16 кві, 2025 21:45
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А в "моменты" надо рассчитывать в первую очередь на себя и свои силы,
и конечно же вы сами себе зубы лечите? остальное не хочу комментировать.
А лечение зубов как-то связано с дружбой и величиной EQ?
Не хотите, не надо. Но тогда не надо и разговор начинать.
Если бы человек жил ради пожрать он до сих пор был бы обезьяной. остальное не хочу комментировать.
Сегодня человек не живёт только "ради пожрать". К счастью, обеспечили себе это.
Но, вообще, думаю, борьба за это (и за ресурсы в более широком смысле) как раз и способствовала превращению обезьяны в человека.
Обезьяны, которым вполне хватает природных ресурсов, так и остались обезьянами.
И развитие техники и технологий, думаю, недаром произошло в Европе, а не в Африке.
Ніл це Африка?
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Додано: Сер 16 кві, 2025 21:49
с 10й минуты
кусок фанеры
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 16 кві, 2025 22:53, всього редагувалось 5 разів.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 16 кві, 2025 21:50
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Превращение обезьяны в человека заняло не один век или даже тысячелетие.
это не дает никому право говорить что весь "процесс превращения" был ради жратвы. Сытая обезьяна ищет общения и изучает мир. Так же и человек наевшись изучал окружающий и делал что то, что впоследствии стало цивилизацией. Ради жратвы можно жить как афганистан, только почему то не многих это устраивает.
Допустим, "право" говорить что угодно, есть у кого угодно.
Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.
А так, как живёт Афганистан ещё очень недавно жил весь мир. Так что вы напрасно пишете о них с таким пренебрежением.
И 1,5-млрд. Китай тоже совсем недавно жил примерно так же.
Хотя, конечно, думать, что обезьяна превратилась в человека благодаря случайной гениальности какой-то пары, ваше право.
до опіумних війон, чи коли Китай так жив?
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Додано: Сер 16 кві, 2025 21:56
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Wirująświatła
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Додано: Сер 16 кві, 2025 22:18
Це на вечір було б те що треба!
Але, не тут... не тут...
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Додано: Сер 16 кві, 2025 22:45
2 години не «любили" долярчика в хвіст і гриву, і знову такі висновки.
треба частіше і міцніше, значить
Щоб зі словами «гра в одні ворота» витер ліктем соплі і пішов спати))
Він у нас як шкодливий кіт, який думає «а що якщо мене мордою в гівно тикають тому, що я надто мало сру в тапки?!»
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