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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:32

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Хотя, конечно, думать, что обезьяна превратилась в человека благодаря случайной гениальности какой-то пары, ваше право.

А точно обезьяна превратилась в человека?
Генотип у нас ближе всего к генотипу свиньи. Рацион тоже - абсолютно всеядны. Да и поведение некоторых особей ...
Мысль интересная.
Если так, то это многое объяснило бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:42

Re: Психологія

Коли Бог роздавав розум - Хотаб зайняв чергу за майонезом))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 23:43

ЛАД
І Мюллер на щось натякав.



  Успіх написав:Коли Бог роздавав розум - Хотаб зайняв чергу за майонезом))

Тому разом з долярчиком шукає роботу день/через 2 охоронцем, з зп «більше ніж охоронець в АТБ».
Все так))
Синів теж у 8 класі забирай зі школи, від розуму лише горе))

Вся справа в тому, що долярчика бабуся дуже хвалила підлітком. Казала, що красивий і без школи дуже розумний. Тому він кинув школу.

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 кві, 2025 01:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 00:22

от таке EQ в людей

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 02:11

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.

Взрослая горилла может потреблять от 30 до 40 килограммов пищи в день, получая около 3,000–4,000 калорий.


Сколько времени гориллы тратят на еду?
Около 50% своего дня они тратят на питание и исследование окружающей среды в поисках пищи.


1. человеку не надо 30 до 40 килограммов пищи в день. соответственно на ее поиск уходило меньше времени, чем у горилл
2. гориллы тратят не "почти всё" а всего 50% времени на "на питание и исследование окружающей среды "
3. "в сезоны, когда еды много, они больше времени проводят, отдыхая и заботясь друг о друге."

https://renovables.blog/ru/zoologia/la- ... dia-a-dia/

[youtube]gRy-xnLUkZU[/youtube.
приматологи не подтверждают достоверность фактов из видео

Особенно умиляет последняя фраза после фильма. :)
И ещё:
Гориллы строят новое гнездо для сна каждый день; даже оставаясь на том же месте, они не используют предыдущее. Обычно они делают его за час до наступления сумерек, чтобы быть готовыми ко сну, когда наступит ночь. Гориллы спят дольше людей, в среднем 12 часов в день
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 02:23

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Ваш вариант объяснения, почему из всех животных только человек занялся сначала применением, а потом и изготовлением орудий труда? И даже не все обезьяны превратились в людей?
Божий промысел?

сорян, я не изучал этот вопрос, у меня хватает что изучать. Знаю что приматы живущие рядом с человеком становятся очень продвинутыми в бытовых вопросах. Т.к. быстро всему учатся. И это именно научение, а не дрессура.

может быть на этом ют канале вы найдёте какие то ответы.
........
Вот мне нравится, как вы отвергаете чужое мнение, при этом не высказывая своего. :)
Это характерно для всех психологов?

flyman, понимаю ваши вопросы, но и вы поймите - пост на форуме это не статья в научном журнале, я не могу расписывать своё мнение на несколько страниц. Есть возражения, высказывайте конкретнее, если смогу, отвечу.
ЛАД
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