ЛАД написав:Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.
Взрослая горилла может потреблять от 30 до 40 килограммов пищи в день, получая около 3,000–4,000 калорий.
Сколько времени гориллы тратят на еду? Около 50% своего дня они тратят на питание и исследование окружающей среды в поисках пищи.
1. человеку не надо 30 до 40 килограммов пищи в день. соответственно на ее поиск уходило меньше времени, чем у горилл 2. гориллы тратят не "почти всё" а всего 50% времени на "на питание и исследование окружающей среды " 3. "в сезоны, когда еды много, они больше времени проводят, отдыхая и заботясь друг о друге."
[youtube]gRy-xnLUkZU[/youtube. приматологи не подтверждают достоверность фактов из видео
Особенно умиляет последняя фраза после фильма. И ещё:
Гориллы строят новое гнездо для сна каждый день; даже оставаясь на том же месте, они не используют предыдущее. Обычно они делают его за час до наступления сумерек, чтобы быть готовыми ко сну, когда наступит ночь. Гориллы спят дольше людей, в среднем 12 часов в день
ЛАД написав:Ваш вариант объяснения, почему из всех животных только человек занялся сначала применением, а потом и изготовлением орудий труда? И даже не все обезьяны превратились в людей? Божий промысел?
сорян, я не изучал этот вопрос, у меня хватает что изучать. Знаю что приматы живущие рядом с человеком становятся очень продвинутыми в бытовых вопросах. Т.к. быстро всему учатся. И это именно научение, а не дрессура.
может быть на этом ют канале вы найдёте какие то ответы. ........
Вот мне нравится, как вы отвергаете чужое мнение, при этом не высказывая своего. Это характерно для всех психологов?
flyman, понимаю ваши вопросы, но и вы поймите - пост на форуме это не статья в научном журнале, я не могу расписывать своё мнение на несколько страниц. Есть возражения, высказывайте конкретнее, если смогу, отвечу.