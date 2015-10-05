Додано: П'ят 18 кві, 2025 01:03

Wirująświatła написав: Banderlog написав: іще раз. Чому після того як до "східних" секцій добавляється важка атлетика філософія перестає спрацьовувати? ) люди од штанги тупіють іще раз. Чому після того як до "східних" секцій добавляється важка атлетика філософія перестає спрацьовувати? ) люди од штанги тупіють

фраза "если они не сочетаются с другими силовыми занятиями" означает что возможны и другие варианты. Вариант который вы додумали это ваша додумка. Явной фразы что "после восточных секций от штанги тупеют" в тексте нет. Ваши додумки пусть комментирует кто то другой. Я когнитивным терапевтом сюда не нанимался. Все исследования нужно понимать буквально, ровно то что написано и ни буквой более. Додумками любое исследование можно доинтерпретировать до абсурда. фраза "если они не сочетаются с другими силовыми занятиями" означает что возможны и другие варианты. Вариант который вы додумали это ваша додумка. Явной фразы что "после восточных секций от штанги тупеют" в тексте нет. Ваши додумки пусть комментирует кто то другой. Я когнитивным терапевтом сюда не нанимался. Все исследования нужно понимать буквально, ровно то что написано и ни буквой более. Додумками любое исследование можно доинтерпретировать до абсурда.

По себе могу сказать, что тягание железа и восточные единоборства не очень сочетаются.Для восточных единоборств лучще жилистое тело и небольшой вес, чем груда мышц.Теряется резкость движений,тяжелее прыгать.Мой тренер когда-то сказал, что мышцы нужны тонкие и прочные как стальные тросы, а не как толстые веревочные канаты.Я садился на шпагат года 2, с моими перекачаными тогда ногами.А мои сотоварищи садились за несколько месяцев.Есть такое упражнение - поднять ногу в бок насколько возможно и держать.Вот мне мои ноги держать было тяжело. А какой-нибудь щуплы парнишка это делал через пару месяцев легко. Да, я того парнишу в спаринге сделаю за минуту, но в плане тренироовок - ему приходилось легче.