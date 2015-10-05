ЛАД написав:Сытая горилла тоже "ищет общения и изучает мир". Вот только, чтобы насытиться, у неё уходит почти всё время. На "общение и изучение" остаётся слишком мало времени.
Взрослая горилла может потреблять от 30 до 40 килограммов пищи в день, получая около 3,000–4,000 калорий.
Сколько времени гориллы тратят на еду? Около 50% своего дня они тратят на питание и исследование окружающей среды в поисках пищи.
1. человеку не надо 30 до 40 килограммов пищи в день. соответственно на ее поиск уходило меньше времени, чем у горилл 2. гориллы тратят не "почти всё" а всего 50% времени на "на питание и исследование окружающей среды " 3. "в сезоны, когда еды много, они больше времени проводят, отдыхая и заботясь друг о друге."
[youtube]gRy-xnLUkZU[/youtube. приматологи не подтверждают достоверность фактов из видео
Особенно умиляет последняя фраза после фильма. И ещё:
Гориллы строят новое гнездо для сна каждый день; даже оставаясь на том же месте, они не используют предыдущее. Обычно они делают его за час до наступления сумерек, чтобы быть готовыми ко сну, когда наступит ночь. Гориллы спят дольше людей, в среднем 12 часов в день
ЛАД написав:Ваш вариант объяснения, почему из всех животных только человек занялся сначала применением, а потом и изготовлением орудий труда? И даже не все обезьяны превратились в людей? Божий промысел?
сорян, я не изучал этот вопрос, у меня хватает что изучать. Знаю что приматы живущие рядом с человеком становятся очень продвинутыми в бытовых вопросах. Т.к. быстро всему учатся. И это именно научение, а не дрессура.
может быть на этом ют канале вы найдёте какие то ответы. ........
Вот мне нравится, как вы отвергаете чужое мнение, при этом не высказывая своего. Это характерно для всех психологов?
flyman, понимаю ваши вопросы, но и вы поймите - пост на форуме это не статья в научном журнале, я не могу расписывать своё мнение на несколько страниц. Есть возражения, высказывайте конкретнее, если смогу, отвечу.
"Традиційний підхід до лікування ПТСР охоплює психотерапію та медикаменти, але ці методи не завжди ефективні, особливо коли травма глибоко вкорінена в нейробіології. Тому дедалі більше уваги приділяють нейробіологічному підходу, який фокусується на відновленні порушених нейробіологічних процесів мозку, а не лише на емоційних реакціях пацієнта." https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ ... _pidkhody/ "У світі стає все популярнішою нова методика лікування таких розладів – нейробіологічний підхід. Він заснований на вивченні того, як травми впливають на мозок. При такому підході використовуються різні технології, щоб допомогти мозку повернутися до нормальної роботи. Це може бути нейрофідбек, електростимуляція та інші методи, які допомагають покращити функцію мозку. Вони показують обнадійливі результати. За даними міжнародних досліджень, від 50 до 70% пацієнтів, які отримували подібне лікування, повідомляють про істотне зменшення симптомів або навіть повне зникнення діагнозу. Водночас ці методи поки не є такими поширеними, як традиційні."
Banderlog написав:іще раз. Чому після того як до "східних" секцій добавляється важка атлетика філософія перестає спрацьовувати? ) люди од штанги тупіють
фраза "если они не сочетаются с другими силовыми занятиями" означает что возможны и другие варианты. Вариант который вы додумали это ваша додумка. Явной фразы что "после восточных секций от штанги тупеют" в тексте нет. Ваши додумки пусть комментирует кто то другой. Я когнитивным терапевтом сюда не нанимался. Все исследования нужно понимать буквально, ровно то что написано и ни буквой более. Додумками любое исследование можно доинтерпретировать до абсурда.
По себе могу сказать, что тягание железа и восточные единоборства не очень сочетаются. Для восточных единоборств лучще жилистое тело и небольшой вес, чем груда мышц. Теряется резкость движений,тяжелее прыгать. Мой тренер когда-то сказал, что мышцы нужны тонкие и прочные как стальные тросы, а не как толстые веревочные канаты. Я садился на шпагат года 2, с моими перекачаными тогда ногами. А мои сотоварищи садились за несколько месяцев. Есть такое упражнение - поднять ногу в бок насколько возможно и держать. Вот мне мои ноги держать было тяжело. А какой-нибудь щуплы парнишка это делал через пару месяцев легко. Да, я того парнишу в спаринге сделаю за минуту, но в плане тренироовок - ему приходилось легче.