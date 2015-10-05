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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 245246247248>
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 10:13

Re: Психологія та інші цікавинки

Сибарит написав:
  _hunter написав:А есть доказательная база -- что оно работает?

А зачем Вам доказательная база, если Вы даже не поинтересовались, как это работает?
Эффект плацебо достаточно известен, а пользу здорового образа жизни оспаривать не принято

ЗЫ Мне офтопить немножко стыдно, но я надеюсь, что нас перенесут в тему о психологии.
Здоровий спосіб життя не має відношення до гомеопатії, як і навпаки
Щодо ефекту плацебо - це, мабуть, єдине, що можна притягти за вуха при "обґрунтуванні" роботи гомеопатичних препаратів, але все ж ефект плацебо пояснює, як може зʼявитися результат без активного компоненту в препараті, а не використовуватися, як метод лікування нічим.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 10:28

  Faceless написав:Здоровий спосіб життя не має відношення до гомеопатії, як і навпаки

Гомеопатия прекрасно позволяет образ жизни подкорректировать.
Например, питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....

В принципе, такой эффект достижим и при помощи БАДов, но гомеопатия, если пациент в нее верит, эффективнее. Там идёт очень мощная накачка в плане аккуратности исполнения инструкций.

Наименее эффективным средством являются прямые уговоры.

Можем начинать дискуссию о допустимости лжи во благо 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:00

Re: Психологія та інші цікавинки

Сибарит написав:
  Faceless написав:Здоровий спосіб життя не має відношення до гомеопатії, як і навпаки

Гомеопатия прекрасно позволяет образ жизни подкорректировать.
Например, питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....

В принципе, такой эффект достижим и при помощи БАДов, но гомеопатия, если пациент в нее верит, эффективнее. Там идёт очень мощная накачка в плане аккуратности исполнения инструкций.

Наименее эффективным средством являются прямые уговоры.

Можем начинать дискуссию о допустимости лжи во благо
Ну якщо з такої точки зору то логіка є, тим не менше вся концепція отого нанодозингу з розбавленням до стану повної відсутності активної речовини при чималій вартості абсурдної технології- більше тягне на шахрайство.
Єдине що можна сказати умовно на користь гомеопатичних препаратів- що вони хоч не шкідливі
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:11

  Faceless написав:
Сибарит написав:
  Faceless написав:Здоровий спосіб життя не має відношення до гомеопатії, як і навпаки

Гомеопатия прекрасно позволяет образ жизни подкорректировать.
Например, питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....

В принципе, такой эффект достижим и при помощи БАДов, но гомеопатия, если пациент в нее верит, эффективнее. Там идёт очень мощная накачка в плане аккуратности исполнения инструкций.

Наименее эффективным средством являются прямые уговоры.

Можем начинать дискуссию о допустимости лжи во благо
Ну якщо з такої точки зору то логіка є, тим не менше вся концепція отого нанодозингу з розбавленням до стану повної відсутності активної речовини при чималій вартості абсурдної технології- більше тягне на шахрайство.
Єдине що можна сказати умовно на користь гомеопатичних препаратів- що вони хоч не шкідливі

Сами препараты - не шкідливі. Но Сибарит выше про "подход" писал. А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:15

Психологія та інші цікавинки

_hunter написав:
  Faceless написав:
Сибарит написав:Гомеопатия прекрасно позволяет образ жизни подкорректировать.
Например, питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....

В принципе, такой эффект достижим и при помощи БАДов, но гомеопатия, если пациент в нее верит, эффективнее. Там идёт очень мощная накачка в плане аккуратности исполнения инструкций.

Наименее эффективным средством являются прямые уговоры.

Можем начинать дискуссию о допустимости лжи во благо
Ну якщо з такої точки зору то логіка є, тим не менше вся концепція отого нанодозингу з розбавленням до стану повної відсутності активної речовини при чималій вартості абсурдної технології- більше тягне на шахрайство.
Єдине що можна сказати умовно на користь гомеопатичних препаратів- що вони хоч не шкідливі

Сами препараты - не шкідливі. Но Сибарит выше про "подход" писал. А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть :(
Це безумовно вже злочин.
Я власне погоджуюсь хіба з можливим використанням плацебо як способу досягнення іншої мети, це можливий підхід і може бути виправданим.
Але наскільки в реальному житті це використовується- важко сказати. Крім того, і цей підхід вельми обмежений: ну, можна трохи покращити режим харчування чи гідрацію, але баланс харчування, фізичну активність так не поправиш. Навіть не знаю, для яких діагнозів цей підхід згодиться.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:20

гібридна нація?

для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:35

Re: Психологія та інші цікавинки

flyman написав:для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців
З таким заголовком, особливо з фразами "шок", "терміново" ітп - явні ознаки, що не відео не варто навіть відкривати, незалежно, чи співпадає тема з вашою думкою, чи ні. Бо те що подано маніпулятивно і буде маніпулятивним
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:39

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки сучасний чоловік витрачає на догляд за собою

Напишіть, будь ласка, скільки приблизно витрачаєте Ви на догляд щомісяця — цікаво буде порівняти :wink:
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:44

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки сучасний чоловік витрачає на догляд за собою

Напишіть, будь ласка, скільки приблизно витрачаєте Ви на догляд щомісяця — цікаво буде порівняти :wink:



Ось як виглядають його витрати на місяць:

стрижка (1 раз на 2 місяці): 150 грн (300 грн/2 місяці);


Хіба стрижки по 150-200 грн десь є? Може хіба в селі десь.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:51

Психологія та інші цікавинки

Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки сучасний чоловік витрачає на догляд за собою

Напишіть, будь ласка, скільки приблизно витрачаєте Ви на догляд щомісяця — цікаво буде порівняти :wink:
Як там каже Долярчик "на Марсі" комплексна послуга, назвемо це стрижка, з бородою- десь 1500 грн на місяць
Манікюр від 1000 грн на місяць (найпростіший гігієнічний)
В статті сподобалось що антиперспірант типу потрібен тільки одному. Інші мабуть вважають що то зайве :)
Якщо заощаджувати то можна все робити самотужки звісно
Faceless
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