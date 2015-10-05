Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:01

_hunter написав: А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть

Это уже преступление.Но в любой профессии, если она хоть чуть сложнее профессии охранника АТБ (ТМ), есть профессионалы и есть шарлатаны. Гомеопатия интересна тем, что тут мы в обоих случаях имеем дело с мошенничеством и только от порядочности мошенника зависит, будет от этого польза или вред.Высокая стоимость препаратов (уровень Я не знаю) тоже вполне оправдана. В лечение за 3 копейки многие не поверят, а дороговизна побуждает серьезнее относиться к инструкции. Это как фитнес. Никто нам не мешает ходить по улицам или по паркам хоть до посинения, но некоторые предпочитают ходить в душном зале по беговой дорожке. Они просто подсознательно ощущают, что даром ходить не будут, а уплаченные деньги дисциплинирует.Вопрос моральной оценки всего этого весьма не прост, но человек - зверёк загадочный. Простые и понятные вещи зачастую не работают, иногда нужно что-то бредовое.