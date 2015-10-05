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Психологія та інші цікавинки
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 11:57
Faceless
Як там каже Долярчик "на Марсі" комплексна послуга, назвемо це стрижка, з бородою- десь 1500 грн на місяць
В 140 доларів «не входить». Тому або лисий, або ночкін
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Hotab
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:01
_hunter написав:
А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть
Это уже преступление.
Но в любой профессии, если она хоть чуть сложнее профессии охранника АТБ (ТМ), есть профессионалы и есть шарлатаны. Гомеопатия интересна тем, что тут мы в обоих случаях имеем дело с мошенничеством и только от порядочности мошенника зависит, будет от этого польза или вред.
Высокая стоимость препаратов (уровень Я не знаю) тоже вполне оправдана. В лечение за 3 копейки многие не поверят, а дороговизна побуждает серьезнее относиться к инструкции. Это как фитнес. Никто нам не мешает ходить по улицам или по паркам хоть до посинения, но некоторые предпочитают ходить в душном зале по беговой дорожке. Они просто подсознательно ощущают, что даром ходить не будут, а уплаченные деньги дисциплинирует.
Вопрос моральной оценки всего этого весьма не прост, но человек - зверёк загадочный. Простые и понятные вещи зачастую не работают, иногда нужно что-то бредовое.
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Сибарит
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:03
Hotab написав:
Хіба стрижки по 150-200 грн десь є? Може хіба в селі десь.
3/15 примерно столько и стоит.
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Сибарит
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:18
Сибарит написав: _hunter написав:
А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть
Это уже преступление.
Но в любой профессии, если она хоть чуть сложнее профессии охранника АТБ (ТМ), есть профессионалы и есть шарлатаны. Гомеопатия интересна тем, что тут мы в обоих случаях имеем дело с мошенничеством и только от порядочности мошенника зависит, будет от этого польза или вред.
Высокая стоимость препаратов (уровень Я не знаю) тоже вполне оправдана. В лечение за 3 копейки многие не поверят, а дороговизна побуждает серьезнее относиться к инструкции. Это как фитнес. Никто нам не мешает ходить по улицам или по паркам хоть до посинения, но некоторые предпочитают ходить в душном зале по беговой дорожке. Они просто подсознательно ощущают, что даром ходить не будут, а уплаченные деньги дисциплинирует.
Вопрос моральной оценки всего этого весьма не прост, но человек - зверёк загадочный. Простые и понятные вещи зачастую не работают, иногда нужно что-то бредовое.
Мне кажется вы ставите телегу перед лошадью... Я могу допустить, что есть врачи пытающиеся подкорректировать режим маскируя "лекарствами" -- как в предыдущем посте.
Хотя сильно ли в этом случае поможет съедание дополнительного круасана/булки -- вопрос. И такая коррекция требуе чуть ли не еженедельного наблюдения -- чего, обычно, не бывает...
Но как вы объясните "выписывание" того же антигрипина при, собственно, гриппе?
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_hunter
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:23
_hunter написав: Сибарит написав: _hunter написав:
А случаев, когда ту же онкологию гомеопатией - как единственным средством лечить пытаются - не счесть
Это уже преступление.
Но в любой профессии, если она хоть чуть сложнее профессии охранника АТБ (ТМ), есть профессионалы и есть шарлатаны. Гомеопатия интересна тем, что тут мы в обоих случаях имеем дело с мошенничеством и только от порядочности мошенника зависит, будет от этого польза или вред.
Высокая стоимость препаратов (уровень Я не знаю) тоже вполне оправдана. В лечение за 3 копейки многие не поверят, а дороговизна побуждает серьезнее относиться к инструкции. Это как фитнес. Никто нам не мешает ходить по улицам или по паркам хоть до посинения, но некоторые предпочитают ходить в душном зале по беговой дорожке. Они просто подсознательно ощущают, что даром ходить не будут, а уплаченные деньги дисциплинирует.
Вопрос моральной оценки всего этого весьма не прост, но человек - зверёк загадочный. Простые и понятные вещи зачастую не работают, иногда нужно что-то бредовое.
Мне кажется вы ставите телегу перед лошадью... Я могу допустить, что есть врачи пытающиеся подкорректировать режим маскируя "лекарствами" -- как в предыдущем посте.
Хотя сильно ли в этом случае поможет съедание дополнительного круасана/булки -- вопрос. И такая коррекция требуе чуть ли не еженедельного наблюдения -- чего, обычно, не бывает...
Но как вы объясните "выписывание" того же антигрипина при, собственно, гриппе?
Додатковий курвасан/булка навряд буде на користь в будь-якому разі
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 14:42
Faceless написав: _hunter написав: Сибарит написав:
Это уже преступление.
Но в любой профессии, если она хоть чуть сложнее профессии охранника АТБ (ТМ), есть профессионалы и есть шарлатаны. Гомеопатия интересна тем, что тут мы в обоих случаях имеем дело с мошенничеством и только от порядочности мошенника зависит, будет от этого польза или вред.
Высокая стоимость препаратов (уровень Я не знаю) тоже вполне оправдана. В лечение за 3 копейки многие не поверят, а дороговизна побуждает серьезнее относиться к инструкции. Это как фитнес. Никто нам не мешает ходить по улицам или по паркам хоть до посинения, но некоторые предпочитают ходить в душном зале по беговой дорожке. Они просто подсознательно ощущают, что даром ходить не будут, а уплаченные деньги дисциплинирует.
Вопрос моральной оценки всего этого весьма не прост, но человек - зверёк загадочный. Простые и понятные вещи зачастую не работают, иногда нужно что-то бредовое.
Мне кажется вы ставите телегу перед лошадью... Я могу допустить, что есть врачи пытающиеся подкорректировать режим маскируя "лекарствами" -- как в предыдущем посте.
Хотя сильно ли в этом случае поможет съедание дополнительного круасана/булки -- вопрос. И такая коррекция требуе чуть ли не еженедельного наблюдения -- чего, обычно, не бывает...
Но как вы объясните "выписывание" того же антигрипина при, собственно, гриппе?
Додатковий курвасан/булка навряд буде на користь в будь-якому разі
Так я про то же
-- был у нас несознательный гражданин
Сибарит написав:
питается пациент в режиме утром кофе, днём сигарета, вечером килограмм мяса с ведром каши под водочку. Прописываем ему плацебо с инструкцией принимать три раза в день во время еды, и пациент переходит на трёхразовое питание.
Прописываем принимать плацебо 4 раза в день, запивая полным стаканом воды - пациент начинает достаточно пить.
....
и мы его гомеопатий -- ловко перевели на трех-разовое питание: стал есть булку днем
А тот второй -- да, стал пить. Кофе. Стаканами. И начал на перекуры выходить - раз уж от стола отошел...
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:07
Faceless написав:
flyman написав:для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців
З таким заголовком, особливо з фразами "шок", "терміново" ітп - явні ознаки, що не відео не варто навіть відкривати, незалежно, чи співпадає тема з вашою думкою, чи ні. Бо те що подано маніпулятивно і буде маніпулятивним
а Фейслес - не читав, але осуждаю.
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:38
flyman написав:
для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців
[youtube]ry7NfLRAXh0[/....
Посмотрел.
Никакого "шока" и "правды, которую скрывали веками", не увидел. Скрывали разве что сами японцы за своими мифами. Как и многие другие народы. Как и мифы, которые сейчас создают в Украине. Мифы великая сила.
Для чего вы рекомендовали именно мне, не понял. Похоже, ради вывода, прозвучавшего на последних 10 сек. о "сохранении целостности народа".
При том, что вывод никак не следует из всего предыдущего, о чём говорилось в видео. Намешано у них в крови уже
достаточно много разного. И никуда не денутся - при сохранении и развитии глобализации (а это неизбежно, хотя возможны врЕменные откаты) смешение с другими народами будет происходить и у них.
А уж сколько намешано у людей в Украине... О "чистоте нации" и говорить не приходится.
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Додано: П'ят 18 кві, 2025 16:14
flyman написав: Faceless написав:
flyman написав:для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців
З таким заголовком, особливо з фразами "шок", "терміново" ітп - явні ознаки, що не відео не варто навіть відкривати, незалежно, чи співпадає тема з вашою думкою, чи ні. Бо те що подано маніпулятивно і буде маніпулятивним
а Фейслес - не читав, але осуждаю.
Якщо щось виглядає як сміття це не означає, що треба спробувати на смак, щоб впевнитись
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