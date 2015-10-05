Сибарит написав:

Faceless написав: Додатковий курвасан/булка навряд буде на користь в будь-якому разі Додатковий курвасан/булка навряд буде на користь в будь-якому разі

Тут я с пеной у рта спорить не буду, пусть врачи между собой спорят, но теория о том, что лучше есть часто хоть что-то, чем один раз в день, весьма распространена. Да, человек не достигнет той правильности питания, как при сознательном к этому стремлении, но улучшение будет.А ещё можно уговорить пациента, что его лекарства несовместимы с алкоголем.По ходу дискуссии я вижу, что требуется сделать уточнение. Я не считаю гомеопатию панацеей для всех и от всего. Я сам не буду это принимать, поскольку понимание механизма уже не позволит меня подобным образом обмануть (как-то по-другому наверняка можно).