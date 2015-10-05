Faceless написав:Додатковий курвасан/булка навряд буде на користь в будь-якому разі
Тут я с пеной у рта спорить не буду, пусть врачи между собой спорят, но теория о том, что лучше есть часто хоть что-то, чем один раз в день, весьма распространена. Да, человек не достигнет той правильности питания, как при сознательном к этому стремлении, но улучшение будет. А ещё можно уговорить пациента, что его лекарства несовместимы с алкоголем. По ходу дискуссии я вижу, что требуется сделать уточнение. Я не считаю гомеопатию панацеей для всех и от всего. Я сам не буду это принимать, поскольку понимание механизма уже не позволит меня подобным образом обмануть (как-то по-другому наверняка можно). Но если существует метод, способный принести ограниченную пользу ограниченному количеству ограниченных людей, я не вижу повода от него отказываться.
В такой формулировке -- согласен. НО: есть порядочная толпа гомеопатов - которые просто используют гомеопатию. Безо всякой системы. Как вышеупомянутый антигрипин два раза в день - утром и вечером.
Сибарит написав:пусть врачи между собой спорят, но теория о том, что лучше есть часто хоть что-то, чем один раз в день, весьма распространена.
Дуже спарне твердження щодо користі збільшення кількості прийомів їжі. За один рад на день говорити не буду, то трохи перебор, але залежно від обставин зі здоров'ям 2 рази буває краще ніж 3-4.
Сибарит написав:Но если существует метод, способный принести ограниченную пользу ограниченному количеству ограниченных людей, я не вижу повода от него отказываться.
Але думаю він може покрити в кращому разі кілька відсотків випаків признаення гомеопатичних. П.С. Ви знаєте, що в 22 році в ЗСУ на повному серйозі були поставки "гомеопатичних аптечок"? На волонтерських засадах, мабуть, хтось хотів як краще, але пробірки з рідиною, яку треба було нюхати при пораненнях і акубаротравмах, могли до когось попасти. Найпопулярніші "противірусні" від застуди і грипу - ці не виправдати взагалі ніякими режимами харчування чи зайвою склянкою води. Це тупо розвод на гроші.
_hunter написав:НО: есть порядочная толпа гомеопатов - которые просто используют гомеопатию. Безо всякой системы. Как вышеупомянутый антигрипин два раза в день - утром и вечером.
Так ведь последнее - это уже не гомеопатия. Если судить по наличию непорядочных специалистов, нам придется отказаться от всех услуг, от медицины с юриспруденцией до строительства и авторемонта, а также от большинства товаров. Это огромная проблема, но это проблема другого рода.
flyman написав:для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців [youtube]ry7NfLRAXh0[/....
Посмотрел. Никакого "шока" и "правды, которую скрывали веками", не увидел. Скрывали разве что сами японцы за своими мифами. Как и многие другие народы. Как и мифы, которые сейчас создают в Украине. Мифы великая сила. Для чего вы рекомендовали именно мне, не понял. Похоже, ради вывода, прозвучавшего на последних 10 сек. о "сохранении целостности народа". При том, что вывод никак не следует из всего предыдущего, о чём говорилось в видео. Намешано у них в крови уже достаточно много разного. И никуда не денутся - при сохранении и развитии глобализации (а это неизбежно, хотя возможны врЕменные откаты) смешение с другими народами будет происходить и у них. А уж сколько намешано у людей в Украине... О "чистоте нации" и говорить не приходится.
там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?
Hotab написав:В 140 доларів «не входить». Тому або лисий, або ночкін
Ось цей?
Так ви з ким з них себе асоціюєте?
Намагаюсь розтлумачити зміст набору літер хотаба, слова зрозулі, а змісту нема, тому починаєм семантичний розбір лінгвіністичної моделі виразу з вершини стеку RAGa 7000 песо в неї з.п. по житті було ($120..$130) але без Ночкіна, але гроші не в приорітеті. Ось так психологія. Ночкін експерт спілкування із чисто англійським звертанням до подруги: "Шо?"