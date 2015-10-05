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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:02

  Сибарит написав:
  Faceless написав:Додатковий курвасан/булка навряд буде на користь в будь-якому разі

Тут я с пеной у рта спорить не буду, пусть врачи между собой спорят, но теория о том, что лучше есть часто хоть что-то, чем один раз в день, весьма распространена. Да, человек не достигнет той правильности питания, как при сознательном к этому стремлении, но улучшение будет.
А ещё можно уговорить пациента, что его лекарства несовместимы с алкоголем.
По ходу дискуссии я вижу, что требуется сделать уточнение. Я не считаю гомеопатию панацеей для всех и от всего. Я сам не буду это принимать, поскольку понимание механизма уже не позволит меня подобным образом обмануть (как-то по-другому наверняка можно). Но если существует метод, способный принести ограниченную пользу ограниченному количеству ограниченных людей, я не вижу повода от него отказываться.

В такой формулировке -- согласен. НО: есть порядочная толпа гомеопатов - которые просто используют гомеопатию. Безо всякой системы. Как вышеупомянутый антигрипин два раза в день - утром и вечером.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:25

Re: Психологія та інші цікавинки

  Сибарит написав:пусть врачи между собой спорят, но теория о том, что лучше есть часто хоть что-то, чем один раз в день, весьма распространена.

Дуже спарне твердження щодо користі збільшення кількості прийомів їжі. За один рад на день говорити не буду, то трохи перебор, але залежно від обставин зі здоров'ям 2 рази буває краще ніж 3-4.
  Сибарит написав:Но если существует метод, способный принести ограниченную пользу ограниченному количеству ограниченных людей, я не вижу повода от него отказываться.

Але думаю він може покрити в кращому разі кілька відсотків випаків признаення гомеопатичних.
П.С. Ви знаєте, що в 22 році в ЗСУ на повному серйозі були поставки "гомеопатичних аптечок"? На волонтерських засадах, мабуть, хтось хотів як краще, але пробірки з рідиною, яку треба було нюхати при пораненнях і акубаротравмах, могли до когось попасти.
Найпопулярніші "противірусні" від застуди і грипу - ці не виправдати взагалі ніякими режимами харчування чи зайвою склянкою води. Це тупо розвод на гроші.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:25

  _hunter написав:НО: есть порядочная толпа гомеопатов - которые просто используют гомеопатию. Безо всякой системы. Как вышеупомянутый антигрипин два раза в день - утром и вечером.

Так ведь последнее - это уже не гомеопатия.
Если судить по наличию непорядочных специалистов, нам придется отказаться от всех услуг, от медицины с юриспруденцией до строительства и авторемонта, а также от большинства товаров.
Это огромная проблема, но это проблема другого рода.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 18:55

  Сибарит написав:
  _hunter написав:НО: есть порядочная толпа гомеопатов - которые просто используют гомеопатию. Безо всякой системы. Как вышеупомянутый антигрипин два раза в день - утром и вечером.

Так ведь последнее - это уже не гомеопатия.

Аж специально полез проверять...
Я про вот это:
https://tabletki.ua/%D0%9A%D0%9F-%D0%A4 ... 3/1084214/
или вот это
https://apteka911.ua/ua/shop/antigripin ... 10g-p70870

Того, что сейчас под этим названием продается:
https://www.vidal.ru/drugs/antigrippin__18933
(с парацетамолом и т.д.)
-- в "мое время" и близко не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 23:37

Re: Психологія та інші цікавинки

https://youtube.com/watch?v=zRS9uKs3Rlk ... 5G7KlbhWpR

Джои лучший барабанщик всех времен, это однозначно
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 09:42

  ЛАД написав:
  flyman написав:для ЛАДа трохи про етногенез "нациків"-японців
[youtube]ry7NfLRAXh0[/....

Посмотрел.
Никакого "шока" и "правды, которую скрывали веками", не увидел. Скрывали разве что сами японцы за своими мифами. Как и многие другие народы. Как и мифы, которые сейчас создают в Украине. Мифы великая сила.
Для чего вы рекомендовали именно мне, не понял. Похоже, ради вывода, прозвучавшего на последних 10 сек. о "сохранении целостности народа".
При том, что вывод никак не следует из всего предыдущего, о чём говорилось в видео. Намешано у них в крови уже достаточно много разного. И никуда не денутся - при сохранении и развитии глобализации (а это неизбежно, хотя возможны врЕменные откаты) смешение с другими народами будет происходить и у них.
А уж сколько намешано у людей в Украине... О "чистоте нации" и говорить не приходится.

там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 09:47

  Бетон написав:https://youtube.com/watch?v=zRS9uKs3Rlk&si=lgBYBY5G7KlbhWpR

Джои лучший барабанщик всех времен, это однозначно

тарабанить от душі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 15:59

  Hotab написав:Faceless


Як там каже Долярчик "на Марсі" комплексна послуга, назвемо це стрижка, з бородою- десь 1500 грн на місяць


В 140 доларів «не входить». Тому або лисий, або ночкін

Ось цей?
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 16:10

Re: Психологія та інші цікавинки

flyman написав:
  Hotab написав:Faceless


Як там каже Долярчик "на Марсі" комплексна послуга, назвемо це стрижка, з бородою- десь 1500 грн на місяць


В 140 доларів «не входить». Тому або лисий, або ночкін

Ось цей?
Так ви з ким з них себе асоціюєте?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 16:27

  Faceless написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:В 140 доларів «не входить». Тому або лисий, або ночкін

Ось цей?
Так ви з ким з них себе асоціюєте?

Намагаюсь розтлумачити зміст набору літер хотаба, слова зрозулі, а змісту нема, тому починаєм семантичний розбір лінгвіністичної моделі виразу з вершини стеку RAGa
7000 песо в неї з.п. по житті було ($120..$130) але без Ночкіна, але гроші не в приорітеті. Ось так психологія.
Ночкін експерт спілкування із чисто англійським звертанням до подруги: "Шо?"
flyman
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