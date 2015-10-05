Hotab написав:[b] В 140 доларів «не входить». Тому або лисий, або ночкін
Ось цей?
Так ви з ким з них себе асоціюєте?
Дивлячись, оплатить переліт Ночкін чи ні.
Ні, ну якщо серйозно, то мабуть я був неправий, кажучи що тобі нічого не перепаде на Філіппінах. Я звичайно відео не дивився, лише заголовну картінку, але вже зараз можна сказати, що у тебе великі шанси отримати там секс. Мені здається ти посимпатичніше будеш. Чим ця філіпінка.
Я прям бачу замість філіпінки на цій подушці лисий твій череп.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 кві, 2025 20:34, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:...... там вступ про єдину націю, далі про те що вона то і не єдина згідно етногенезу, але чомусь не чутно "прітіснєнія карєйцємовних японцєв", як так?
1:00 их насчитывается около 600.000 в то 1:02 время как китайцев порядка 40.000 многие 1:06 корейцы переехали в Японию в период с 1:09 1910 по 1945 год когда Корея находилась 1:14 под японским управлением несмотря на то 1:17 что они говорят на японском языке 1:19 выглядят и ведут себя как японцы 1:22 значительная часть общества по-прежнему 1:24 не воспринимает их как полноправных 1:26 членов нации им нередко отказывают в 1:28 браке и трудоустройстве ....... на вопрос сколько поколений 1:46 должно пройти чтобы корейцы стали 1:48 японцами собеседники реагируют с 1:51 недоумением они всегда будут корейцами
Как видите, вопрос не в языке. И ваши попытки аналогий совершенно не в тему.